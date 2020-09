Giedrė Valavičiūtė gyvenimo citrina vadina ne apkūnumą, o smegenis, norėjusias keistis dėl kitų

Kaip numesti svorio, nuolat galvoja ne tik apkūnūs žmonės, o tai lemia iš visų pusių girdimas kvietimas keistis, kad taptum laimingas. „Lengviausias pasikeitimas – vizualus“, – sako LRT RADIJO laidos „Gyvenimo citrinos“ pašnekovė Giedrė Valavičiūtė. Keistis, atrodyti kitaip ji buvo skatinama ir namuose, o blogiausiu dalyku moteris vadina buvusį mąstymą, jog galvoti kitaip ir neturėtų.

Iniciatyvos „Dydis nesvarbu“ autorę G. Valavičiūtę kalbina LRT RADIJO laidos „Gyvenimo citrinos“ vedėja Lavija Šurnaitė.

– Tu sakai: taip, aš stora, na ir ką? Turbūt labai dažnai žmogų matome per jo didumą, mažumą, aukštumą – išorinę definiciją. Tavo požiūris puikus, bet būti kitokiam, neatitikti liekno kūno kulto, kuris vyrauja Lietuvoje, turbūt nėra ar nebuvo paprasta. Kada pradėjai suvokti save, išgirdai, kad nesi liekna?

– Manau, kad visą laiką nuo labai ankstyvos vaikystės suvokiau save, kaip žmogų, kuriam reikia kažkaip atrodyti. Kas įdomiausia, niekada neatrodė, kad taip neturėčiau galvoti. Man tai atrodė normalu, kad žmogus, kuris yra su antsvoriu, turi nuolat galvoti apie tai, kaip numesti svorio. Tavo nuolatinis noras turi būti sulieknėti, o visa kita – vėliau: mokslai, darbas, asmenybės tobulėjimas... Manau, kad tai daugumos žmonių, net nebūtinai turinčių antsvorio, [noras]. Ši žinutė ateina iš visur – turi pasikeisti, dažniausiai sako, kad taptum laimingas. O lengviausias pasikeitimas – vizualus.

Replikų būdavo visur. Bet gal kokioje pirmoje klasėje užfiksavau savo kūno matmenų dydį. Mergaites sodindavo vienoje eilėje, už jų susėsdavo berniukai. Klasėje buvau vienintelė stambesnė, už manęs joks berniukas nesėsdavo. Aš suvedžiau, jog dėl to, kad esu stambi. O po to viskas ir prasidėjo.

Aš iš tėvų sulaukdavau reikalavimo atrodyti šiek tiek kitaip. Mūsų šeimoje tokie dalykai, kaip susilaikymas nuo tam tikrų maisto produktų, saldumynų slėpimas, dietų ieškojimas, buvo labai gajūs.

5 metų vaikas pirmą kartą pagalvoja, kad kažkas su jo kūnu ne taip. Bet jis negalvoja, kad yra per didelis – dažniausiai galvoja, kad yra per mažas, nori būti didesnis, nes mato tėvus, vyresnes seses... Bet yra tyrimas, kad 80 proc. 10-mečių mergaičių būna išbandžiusios bent vieną dietą. O užgauliojimas ateina iš šeimos, aplinkos.

– Bet tu kalbi bendrai – noriu, kad kalbėtum nuo savęs.

– Aš iš tėvų sulaukdavau reikalavimo atrodyti šiek tiek kitaip. Mūsų šeimoje tokie dalykai, kaip susilaikymas nuo tam tikrų maisto produktų, saldumynų slėpimas, dietų ieškojimas, buvo labai gajūs. Manau, kad kūno pabrėžimas atėjo iš šeimos, dar stipriau – iš mokyklos.

Į mokyklą jau nuėjau su gana silpnu pagrindu. Galvojau, kad man reikia save keisti. Jeigu į mokyklą ateinu su tuo, kad mano vertė priklauso nuo mano kūno, kai ten išgirstu patvirtinimą, jog „taip, tu esi baisi, stora, kiaulė“, [sulaukiu] ir fizinių, ir psichologinių užgauliojimų, visu tuo patiki.

– Ačiū, kad pabrėžei tą dalyką, pasakei, jog tai daro ir tėvai. Aš turiu vaiką, galvoju, o kaip aš elgiuosi, kokie mano reikalavimai?

– Puikus pavyzdys: kažkada buvau teniso treniruotėje, kažkodėl lauko teniso moterų sijonukai labai trumpi, atidengia kojas. Stovėjau su rakete, laukiau ir buvo mama su gal 5 metų berniuku. Jis (aš viską girdžiu) sako mamai: mama, žiūrėk, kokios storos šitos moters kojos. Mama, kai jis pasakė šitą dalyką, jį sudrausmino: nesakyk taip, negalima taip kalbėti. O jis tik konstatavo faktą – taip, mano kojos didelės, jos buvo nuogos ir jis jas pamatė.

Jis gauna žinutę, kad kai pasakai „storos kojos“, kažkas negerai, kažką įžeidi, įskaudini – turi ginklą, kurį gali panaudoti prieš kitą žmogų. Jis gauna žinutę, kad ateity galės tai panaudoti, kai jam reikės. Galima tiesiog pasakyti: taip, sūnau, kojos yra įvairios, kojų funkcija – nešti žmogų. Kai paaiškini vaikui, kad tai yra kūno dalis, jis nebeturi šio ginklo, nes žinojimas yra ginklas.

Atsimenu, pirmą kartą užfiksavau: palauk, jos įvairaus kūno ir sako, kad yra patenkintos? Galima taip apie save mąstyti? Man nuoširdžiai buvo atėjusi tokia mintis: aš galiu nenorėti savęs nekęsti – aš galiu norėti save mylėti.

– Kalbame apie citrinas – tai sunkumų metafora. Tavo atveju apkūnumas, storumas, dydis, kaip bepavadintum, nėra citrina – citrina yra tai, kaip kiti žmonės tai priima. Buvo patyčių, užgaulių žodžių, netgi fizinių [dalykų]. Ar tave mušė?

– Būdavo, kad bandydavo pastumti, įspirti, sukelti agresiją. Sakai, citrina yra kiti žmonės. Aš visgi galvoju, kad citrina būdavo mano smegenys, suvokimas. Dabar ir važinėdama po mokyklas vaikams pabrėžiu, kad jūs aplinkos nepakeisite. Gali pakeisti vieną, bet atsiras tokių, kuriems tu netiksi. Mano citrina buvo smegenys, kurios tai priimdavo kaip duotybę, manęs apibūdinimą. Jų nuomonė man būdavo be galo svarbi, galvodavau, kad turiu pasikeisti, jog juos patenkinčiau.

– <...> Kada įvyko lūžis, supratai: palaukite, stop, tai vis dėlto nesusiję su mano galimybėmis, talentais, energija, ambicijomis ir t. t.

– Galiu nuvilti, kad tai neįvyko per naktį, nei per metus, nei per dvejus, nei per penkerius. Tai vyksta ir dabar. Tiesos paieškos vyksta nuolat. Atrodo, randi vieną tiesą, bet supranti, kad rytoj gausi kitų žinių, tau viskas atrodys visai kitaip.

Aš pamačiau reklamą, kurioje buvo: ar tu pasiruošęs vasaros sezonui? Ten parodytas ir nulietas moters kūnas, šalia – riebalų tirpdymo piliulės. Kas įdomiausia, aš šiaip būčiau į šią reklamą nereagavusi, bet pamačiau, kaip sureagavo kitos, Anglijos, blogerės. Atsimenu, pirmą kartą užfiksavau: palauk, jos įvairaus kūno ir sako, kad yra patenkintos? Galima taip apie save mąstyti? Man nuoširdžiai buvo atėjusi tokia mintis: aš galiu nenorėti savęs nekęsti – aš galiu norėti save mylėti.

