Mėlyname autobusiuke europiečius fotografuojantis vokietis įamžino ir Vaidotą Valiukevičių, ir Algirdą Toliatą

Lietuvoje neseniai viešėjo fotografas Carstenas Sanderis, mėlynu autobusiuku keliaujantis po visą Europą. Šalių sostinėse jis susitinka su žmonėmis ir juos fotografuoja. Sanderio tikslas – 1000 europiečių veidų. Jų portretais fotografas siekia priminti apie Europą kaip taikaus sugyvenimo pagrindą.

Mėlynas autobusiukas, vairuojamas vokiečių fotografo Carsteno Sanderio, keliauja po Europą, ieškodamas tūkstančio europiečių veidų. Tūkstantis veidų – tūkstantis portretų.

Fotografas savo projektu „Faces of Europe“ arba „Europos veidai“ ieško 447 milijonų žmonių bendruomenės įvairialypio identiteto. Keliaudamas po 27 Europos Sąjungos šalis, C. Sanderis fiksuoja žmonių įvairovę, bet kartu ir vertybių bendrumą.

„Pagalvojau, kad turėčiau pradėti nuo fono. Jeigu fotografuočiau jus per gimtadienį ir paprašyčiau nesišypsoti ir išlikti rimta, jūs to nedarytumėte – nes jums už nugaros šventė. Tai reiškia, kas fonas turi būti, kaip čia pasakius... joks. Išbandžiau baltą, pilką, juodą, bet nepadėjo. Tada pamačiau drobę – ji tarsi laukė, kol bus kas nupiešta. Nusprendžiau naudoti tokį foną, jis visiškai nepavojingas – jis joks. Būtent tai, ko ieškojau“, – sako C. Sanderis.

Carsteno Sanderio fotografija / Stop kadras

Fotografas mėlynu autobusiuku atvyko ir į Vilnių. Projektui fotografavosi sostinės gatvių praeiviai, atlikėjas Vaidotas Valiukevičius, kunigas Algirdas Toliatas, lenktynininkas Benediktas Vanagas, menininkė Jolita Vaitkutė ir kiti.

„Apie šalį nieko nesužinosi, jei sutiksi 5 ar 6 žmones. Taip nevyksta. Turi sutikti daugiau, kad pajaustum. Mums svarbu įvairovė. Turime konkretų skaičių kiekvienai šaliai, pavyzdžiui, Lietuvoje fotografuojame 29 žmones“, – sako fotografas.

Nors dažniausiai fotografuojama šalių sostinėse, C. Sanderio teigimu, jose galima sutikti įvairių istorijų turinčių žmonių. Atrodo, darbas lengvas, tačiau fotografo teigimu – viskas sunkiau, nei manė: „Kūno kalba turi būti štai tokia, o žvilgsnis turi būti atsipalaidavęs. Ir tai, pasirodo, yra problema.

Carsteno Sanderio fotografija / Stop kadras

Bet kai tai darai dažnai, daug kalbiesi su žmonėmis, ir turi specialių triukų, kurie padeda nuraminti bent 10 sekundžių, man to reikia ir to užtenka. Man reikia žmogaus, kaip čia pasakius... sumažintos formos. Jei nenusiramina, negaliu pamatyti, koks jis. Negaliu pamatyti asmenybės. O tai labai svarbi viso šio vaizdo dalis.“

Fotografo teigimu, daugelis žmonių, įskaitant ir jį patį, apie vienas kitą sprendžia iš išvaizdos, o tai gali būti labai pavojinga.

Į kiekvieną šalį ir žmogų reikia žiūrėti tarsi į kūrinį, sako fotografas, suteikti jiems šansą būti savimi: „Labai daug išmokau apie save. Tu sukuri projektą ir esi tarsi tas, kuris pasakoja, bet galiausiai supranti, kad projektas kažko išmokė tave. Man tai labai įdomu. Šis projektas išplėtė mano pažiūras, leido man paprasčiau prieiti prie žmonių, tikrai palengvino mano gyvenimą. Išlaisvino mano mintis. Tai labai geras efektas.“

Carsteno Sanderio fotografija / Stop kadras

Lietuva – 18-oji fotografo su šiuo projektu aplankyta šalis. Jo kelionę apsunkino pandemija, nukėlusi planus trimis mėnesiais į priekį. Nepaisant to, fotografas žada vykti į 27 Europos šalis ir užfiksuoti tūkstantį nuotraukų, kurias bus galima pamatyti projekto puslapyje bei įvairiose parodose visoje Europoje.