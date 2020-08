Atlikėjai Rūtai Loop diagnozuotas koronavirusas

Atlikėjai Rūtai Žibaitytei, geriau žinomai Rūtos Loop sceniniu vardu, diagnozuotas koronavirusas. Apie tai atlikėja pranešė feisbuke.

„Matau, kad telefonas taip lengvai nenutils, tad trumpai rašau. Taip, man šiandien ryte patvirtino coronos atvejį.

Su visais, su kuriais kontaktavau, aš susisiekiu asmeniškai, taip pat pildau sąrašą ir komunikuoju su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru“, – feisbuke rašė Rūta Loop.

Ji pridūrė, kad jaučiasi gerai ir yra saugi namuose.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) pirmadienį informavo, kad per vakarykštę parą Lietuvoje patvirtinta trylika naujų koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejų. Devyni iš jų registruoti Kauno, keturi – Vilniaus apskrityse.

Lietuvoje iš viso konkretiems žmonėms patvirtinta 2265 COVID-19 ligos atvejų, tebeserga 501 asmenų, 1670 – pasveiko.

Rūta Loop / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

LRT.lt primena, kad Rūta Loop dalyvavo 2020 m. nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje. Kūrinį „We Came From The Sun“ atlikusi Rūta Loop subūrė milžinišką gerbėjų armiją ir pateko į finalą, jos pasirodymą gyrė ir komisijos nariai.

Įvairiuose muzikiniuose TV projektuose laimę bandžiusi, o dabar sėkmingą solinę karjerą tęsianti atlikėja „Eurovizijoje“ yra dainavusi ir anksčiau. Prieš penkerius metus Vienoje ji buvo Vaido Baumilos ir Monikos Linkytės pritariančioji vokalistė.