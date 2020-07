Paskelbti „Emmy“ nominantai: į apdovanojimą pretenduoja Lietuvoje filmuotas serialas „Stranger Things“

Antradienio vakarą Lietuvos laiku paskelbta, kas pretenduoja gauti prestižinius „Primetime Emmy“ apdovanojimus, dar vadinamus televizijos „Oskarais“. „Emmy“ statulėlės rudenį bus išdalytos jau 72-ąjį kartą.

Virtualios nominantų paskelbimo ceremonijos metu renginio vedėja Leslie Jones, drauge su aktoriais Laverne Cox, Joshas Gadas ir Tatiana Maslany pristatė, kas pretenduoja į 72-ųjų „Emmy“ apdovanojimų statulėles, kurios bus išdalytos rugsėjo 20 d.

Dar prieš paskelbiant nominantus buvo manoma, kad šiemet apdovanojimų dalybos bus labai nenuspėjamos, juolab, kad iš varžybų pasitraukė ne vieną apdovanojimą nuskynęs HBO serialas „Sostų karai“, praėjusiais metais pripažintas geriausiu draminiu serialu. Nežinomybės įnešė ir visą pasaulį sukausčiusi pandemija, dėl kurios kai kuriems kūrėjams teko keisti planus.

„Emmy“ apdovanojimai / AP nuotr.

Taigi, kas pretenduoja gauti išsvajotąsias „Emmy“ statulėles?

Geriausiu draminio serialo aktoriumi pretenduoja tapti:

Jasonas Batemanas, „Ozark“

Sterlingas K. Brownas, „This Is Us“

Steve'as Carellas „The Morning Show“

Brianas Coxas, „Succession“

Billy Porteris, „Pose“

Jeremy Strongas, „Succession“

Jennifer Aniston / AP nuotr.

Geriausia draminio serialo aktore pretenduoja tapti

Jennifer Aniston, „The Morning Show“

Olivia Colman, „The Crown“

Jodie Comer, „Killing Eve“

Laura Linney, „Ozark“

Sandra Oh, „Killing Eve“

Zendaya, „Euphoria“

Geriausiu mini serialu pretenduoja tapti:

„Little Fires Everywhere“

„Mrs. America“

„Unbelievable“ (Netflix)

„Watchmen“ (HBO)

„Unorthodox“

Geriausiu komedijiniu serialu pretenduoja tapti:

„Curb Your Enthusiasm“

„Dead to Me“

„The Good Place“

„Insecure“

„The Kominsky Method“

„The Marvelous Mrs. Maisel“

„What We do in the Shadows”

Geriausiu draminiu serialu pretenduoja tapti:

„Better Call Saul“

„The Crown“

„The Handmaid’s Tale“

„Killing Eve“

Millie Bobby Brown, „Stranger Things“ / AP nuotr.

„Stranger Things“

„Ozark“

„Succession“