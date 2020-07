Vešlios šukuosenos Giedrius Savickas nepasiilgsta, bet gaili paskutinių juodų plaukų: nors susikišk atgal

Juostiniu fotoaparatu akimirkas fiksuojantis aktorius Giedrius Savickas žavisi tokiu lėtu fotografavimo būdu – vienos juostos kitąsyk pakanka trims dideliems įvykiams įamžinti. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Vakarėja su Martynu Starkumi“ jis teigia nesijaudinantis ir dėl žylančių plaukų, nors neslepia – paskutiniųjų juodų tikrai gaila.

Šiemet aktorius G. Savickas savo jubiliejinį gimtadienį sutiko per patį karantino įkarštį, tačiau jis dėl to tik džiaugiasi – dovanų gavo, o pokylio rengti nereikėjo. „Per karantiną gavau daugiausia sveikinimų per gyvenimą. Būdavo daug sveikinimų, kai turėjau feisbuką, dabar neturiu, tai mažiau sveikina, bet per karantiną – labai daug“, – sako jis.

Kokia juoda katė perbėgo per jo ir feisbuko kelią, G. Savickas atsakyti negali – nieko nenutiko ir jis nėra prieš socialinius tinklus, tiesiog tam aktorius neturi laiko, neturi ir ką ten skelbti, negana to, prisipažįsta tingintis dalyvauti feisbuke nuolat verdančiose diskusijose. „Tai jau senų žmonių socialinis tinklas. Instagramas yra 40-mečių, o „TikTok`as“ – kitų“, – įsitikinęs pašnekovas.

Laidos „Vakarėja su Martynu Starkumi“ komanda pasiknaisiojo po archyvus ir atkapstė vaizdo įrašą, kuriame G. Savickas – 15 metų jaunesnis. 2005 m. Simono Aškelavičiaus filme „Lietuviškos grožybės“ aktorius vaidina režisierių, ten jis pasirodo su dar ilgais juodais garbanotais plaukais. Paklaustas, ar nepasiilgsta tokios šukuosenos, tikina, kad tikrai ne.

„Matote, juodi garbanojasi, o žili nebesigarbanoja. Būna durnai: kai kurie garbanoti, o kiti tiesūs. Blogiausia būna, kai tu stovi stotelėje, lauki autobuso, tau, žiūri, iškrito plaukas ir jis yra juodas. Labai gaila, nes jų likę nebedaug. Atrodo, nors susikišk atgal. Bet aš nesijaudinu dėl to žilumo – nieko tokio“, – kalba jis.

Giedrius Savickas / Stop kadras

Vaizdus aktorius fiksuoja ne tik kine vaidindamas režisierių. Vienas iš jo pomėgių – fotografija, tačiau jis prašo jokiu būdu jo nevadinti fotografu.

„Atrodo, žmonės nusiperka fotoaparatą ir pavadina save fotografais. Bet labai gerai vienas fotografas pasakė: jei nusiperki smuiką, nereiškia, kad esi smuikininkas. Tai labai taikli frazė. Aš esu mėgėjas fotografuoti, fotografuoju juostiniu fotoaparatu, nes procesas yra įdomesnis. Niekada nežinai, kas išeis.

Giedrius Savickas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Dabar visi fotoaparatuose turime tūkstančius nuotraukų, o ten yra negatyvas, kuris išliks, jo nepamesi. Nusiperki juostą, įsidedi, yra kažkoks procesas. Kelionėse išeinu ryte, pafotografuoju... 36 kadrai, kartais į juos įeina krikštynos, plaukimas per Atlantą ir dar draugų gimtadienis“, – pasakoja pašnekovas.

Vasara – stovyklų metas. Su jomis vasara asocijuojasi ir G. Savickui, kuris legendinėje stovykloje „Žilvitis“ praleido 30 vasarų.

„Per pirmą vaidinimą vaidinome laikrodį su gegute. Aš buvau gegutė. Man buvo 3 metai, stovėjo žmogus, du vyrai mane už rankų ir kojų, aš išlįsdavau pro klyną ir sakydavau kukū. Ten buvo visi mano pirmi kartai: pabučiavimo, moters apkabinimo, diskotekos lėto, greito, dar greitesnio, išvis lėto lėto šokio... Eiti kviesti [šokti] būdavo tas pats, kas pasipiršti. Eini, matai mergą, o ji laukia visiškai kito, kada tas ateis. Svarbiausia, prieini prie jos, išdrįsai žengti žingsnį, o ji: eik tiktai. Tada tai trauma 5 minutėms“, – juokiasi jis.

Parengė Indrė Česnauskaitė.