Ypatinga diena Hario Poterio gerbėjams – prieš 23-ejus metus pasirodė pirmoji knyga

Prieš 23-ejus metus pasaulį išvydo pirmoji knyga iš septynių apie burtininką berniuką Harį Poterį. Knyga pavadinta „Haris Poteris ir išminties akmuo“.

1997-aisiais birželio 30 d. išleista knyga „Haris Poteris ir išminties akmuo“ – pirmoji iš septynių serijos knygų. J. K. Rowling kūrinys greitai pelnė ne tik skaitytojų simpatijas, bet ir palankų kritikų vertinimą.

Istorija pasakoja apie paauglio burtininko Hario Poterio ir jo geriausių draugų iš Hogvartso kerėjimo ir burtų mokyklos – Ronio Vizlio bei Hermionos Įkyrėlės nuotykius. Trise jie ieško paslapčių kambario ir kovoja su bazilisku, bando išgelbėti Hario krikštatėvį, laimėti burtų trikovės turnyrą, prisijungti prie Fenikso brolijos, bet visų svarbiausia – nugalėti juodąjį burtininką Valdovą Voldemortą.

J. Rowling / AP nuotr.

Rašytojai J. K. Rowling kūrybos pradžia nebuvo pasakiška. Knygą atmetė net kelios leidyklos. Tik po ilgų paieškų J. K. Rowling rado literatūros agentą ir pasirašė sutartį. Maža Didžiosios Britanijos leidykla „Bloomsbury“ autorei pasiūlė nedidelį honorarą.

Tačiau knygos sulaukė sėkmės visame pasaulyje. Dėl „Hario Poterio“ populiarumo JAV dienraštis „The New York Times“, iki tol spausdinęs tik suaugusiųjų literatūros bestselerių sąrašus, pradėjo publikuoti ir vaikų literatūros populiariausių kūrinių sąrašus – pirmosios trys Hario Poterio serijos knygos iš sąrašo nesitraukė net 79 savaites iš eilės. Skaičiuojama, kad iš viso išleista daugiau nei 400 milijonų visų dalių kopijų, jos išverstos į 67 kalbas, be to, visos knygos ekranizuotos.