„Stranger Things“ žvaigždė Millie Bobby Brown – apie klausos negalią ir dėl nuskustų plaukų patirtas patyčias

Seriale „Stranger Things“ išgarsėjusią aktorę Millie Bobby Brown vienu metu užgriuvo ir akinančios šlovės spinduliai, ir jų užtemdytos paauglystės problemos. Būdama vos 11-os, aktorė dėl vaidmens turėjo nusiskusti plaukus. Dėl to jai teko patirti patyčias, tačiau nei tai, nei klausos negalia M. B. Brown nepakišo kojos tapti viena įtakingiausių žmonių pasaulyje, skleidžiančių svarbią žinutę.

Antgamtinių galių turinčios Eleven vaidmuo siaubo mokslinės fantastikos seriale „Stranger Things“, kurio trečiasis sezonas buvo filmuotas ir Lietuvoje, nedrąsiai į gražų paauglystės pasaulį žengiančią M. B. Brown vos per akimirką pavertė pasauline žvaigžde.

Už Eleven vaidmenį ji buvo nominuota prestižiniam „Emmy“ apdovanojimui ir tapo viena jauniausių apdovanojimui nominuotų aktorių renginio istorijoje, pelnė Aktorių gildijos ir daugelį kitų apdovanojimų.

Išskirtiniu talentu M. B. Brown pasižymėjo nuo pat vaikystės. Didžiajame ekrane ji debiutavo 2013 m., būdama devynerių, kai kanalo ABS fantastiniame seriale „Once Upon a Time in Wonderland“ suvaidino Alisą iš Stebuklų šalies.

Millie Bobby Brown, „Stranger Things“ / AP nuotr.

Buvo sunku filmuotis negirdint viena ausimi

Ispanijoje, Marbeljos mieste, keturių vaikų šeimoje gimusiai M. B. Brown siekti sėkmingos karjeros nesutrukdė ir įgimta klausos negalia. Mergaitė gimė prastai girdėdama viena ausimi, o po kelerių metų išvis nustojo ja girdėti.

Viename interviu M. B. Brown pasakojo, kad kurtumas trukdė filmuojant „Stranger Things“. Kadangi aktorė negirdėdavo, kada filmavimo komandos nariai sušukdavo „Veiksmas!“, jie turėjo sutartinį ženklą.

Ne mažesniu išbandymo tapo ir tai, jog vos vienuolikos metų M. B. Brown dėl vaidmens teko nusiskusti plaukus, nes pirmajame serialo sezone jos įkūnijama Eleven nešiojo trumpus plaukus. M. B. Brown „The New York Times Style Magazine“ prisipažino, jog dėl to patyrė patyčias ir labai išgyveno.

„Stranger Things“ aktoriai / AP nuotr.

„Nusiskusti galvą – svarbus žingsnis, o tuo metu man buvo tik vienuolika. Buvau beįžengianti į paauglystę, tad truputį išgyvenau dėl to, kad būsiu be plaukų. Vis dėlto ilgai nesvarsčiau ir nusiskutau plaukus. Man buvo svarbu gerai jaustis nepaisant to, kaip atrodau.

Kai nusiskutau galvą, serialas dar nebuvo pasirodęs, tad niekas apie mane nežinojo. Man išėjus į gatvę, žmonės iš manęs juokdavosi. Pamenu, parduotuvėje pirkau Helovino kostiumą. Viena suaugusiųjų pora pradėjo į mane rodyti pirštais ir garsiai iš manęs juoktis.

Dabar žmonės sako, kad nusiskusti galvą – kieta. Bet ar taip yra tik dėl to, kas aš esu? Ar jie sakytų tą patį, jei būčiau tik paprasta Helovino kostiumų parduotuvės pirkėja?“ – interviu kalbėjo M. B. Brown.

Millie Bobby Brown, „Stranger Things“ / AP nuotr.

Po šlovės namuose niekas nepasikeitė

Išskirtine išmintimi jauname amžiuje pasižyminti aktorė kalbėjo, kad stengiasi nekreipti dėmesio į kitų nuomones, nes jos gali būti suvaidintos. Svarbiausia – išlikti savimi, kalbėjo ji ir pažymėjo, kad po vaidmens „Stranger Things“ jos gyvenimas liko toks pat, koks ir buvo.

„Mano asmeninis gyvenimas po serialo nė kiek nepasikeitė. Namiškiai su manimi elgiasi taip pat, kaip anksčiau. Kaip ir seniau, sėdėdami prie stalo negalime naudotis telefonais ir laikomės kitų taisyklių“, – šypsojosi aktorė.

Tą patvirtino ir Ellen DeGeneres laidoje kalbėjęs M. B. Brown tėvas. „Pasauliui Millie atrodo labai tvirta ir pasitikinti, tačiau vakarais namuose ji vėl gali virsti maža, kuklia mergaite. Šią jos pusę matome tik mes, jos šeimos nariai“, – kalbėjo M. B. Brown tėvas.

Nors asmeninis gyvenimas nepasikeitė, jaunosios aktorės karjera apsisuko 360 laipsnių. Tai jai atvėrė ir naujas galimybes. „Jaučiu, kad dabar galiu skleisti savo žinutę, ir darau tai kaip galėdama greičiau, nes žmonės nelinkę ilgai klausytis“, – kalbėjo M. B. Brown.

Millie Bobby Brown, „Stranger Things“ / AP nuotr.

Kovoja su patyčiomis internete

33,5 mln. sekėjų instagrame turinti M. B. Brown palaiko LGBT bendruomenės teises, per pandemiją aktyviai dalijosi vaizdais iš namų ir ragino sekėjus būti sąmoningais ir atsakingai laikytis karantino nurodymų. Viena svarbiausių jos skleidžiamų žinučių – kova su internetinėmis patyčiomis.

„Patyčios internete man yra vienas baisiausių dalykų gyvenime, nes niekaip negaliu suprasti, kaip kažkas gali sėdėti priešais ekraną ir skleisti neapykantą. Tai daro žalą ne tik tam žmogui, kuris tyčiojasi, bet ir tiems, iš kurių tyčiojamasi“, – sakė M. B. Brown, asmeniškai susidūrusi su patyčiomis internete.

Vasarį 16-ąjį gimtadienį atšventusi M. B. Brown dalijosi, ką patyrė augdama didžiulio dėmesio centre. „Jaučiu, kad pokyčių reikia ne tik mūsų, bet ir ateinančiai kartai. Mūsų pasauliui reikia gėrio ir palaikymo, kad mes, vaikai, galėtume užaugti sėkmingais.

Pripažįstu, kad keletas pastarųjų mano gyvenimo metų nebuvo lengvi. Būna akimirkų, kai mane erzina netikslūs ir nekorektiški komentarai, seksualizavimas ir bereikalingi įžeidinėjimai, galiausiai pasibaigiantys skausmu ir nesaugumu, kurį tenka jausti“, – savo socialiniame tinkle kalbėjo M. B. Brown.

Millie Bobby Brown, „Stranger Things“ / AP nuotr.

Visgi savo gimtadienio kalbą M. B. Brown užbaigė linksma nata. „Manęs niekas nenugalės. Ir toliau darysiu tai, ką myliu, skleisiu žinutę, kad ką nors pakeisčiau“, – kalbėjo ji ir išreiškė viltį, kad jos pasidalijimai leis suprasti, jog gyvenime vyksta ne tik tai, kas matoma antraštėse ir ekranuose.

Ne viename seriale suvaidinusi M. B. Brown pirmąjį vaidmenį filme „Godzilla: King of the Monsters“ atliko 2019 m. Iki šiol aktorė yra nusifilmavusi trijuose filmuose. Jos veidą galima išvysti ir reklamose, ir muzikiniuose klipuose. Vienas tokių – grupės „Sigma“ dainos „Find Me“ vaizdo klipas.

Už seriją – 350 tūkst. dolerių

Šešiolikmetei teko išbandyti ir modelio karjerą. Ji demonstravo „Calvin Klein“ prekinio ženklo kuriamus rūbus, vėliau pateko į tarptautinę modelių agentūrą „IMG Models“. Šiuo metu jai priklauso ir kino gamybos įmonė.

Beje, M. B. Brown pateko į „Time“ sudarytą 100 pasaulio įtakingiausių žmonių sąrašą, kuriame ji – jauniausia. Aktorė taip pat yra jauniausia UNICEF Geros valios ambasadorė.

Skaičiuojama, kad šiuo metu M. B. Brown turtas vertinamas maždaug 3 mln. JAV dolerių. Už vieną maždaug valandos trukmės „Stranger Things“ seriją šiuo metu aktorė uždirba maždaug 350 tūkst. JAV dolerių, skelbia „Variety“.

Poruojama su serialo bičiuliu

Dėmesio centre atsidūrė ne tik M. B. Brown talentas ir turtai, bet ir asmeninis gyvenimas. Kurį laiką susitikinėjusi su garsaus regbio žaidėjo sūnumi Josephu Robinsonu, šiuo metu M. B. Brown ne tik seriale „Stranger Things“, bet ir realiame gyvenime poruojama su aktoriumi Finnu Wolfhardu.

Millie Bobby Brown, „Stranger Things“ / AP nuotr.

Apie tai instagrame užsiminė kartu su jaunuoliais seriale vaidinantis Noah`us Schnappas, po paveikslėliu su užrašu „Pažymėkite du žmones, kurie nori būti kartu ir kitus priversti jaustis nemaloniai“ pažymėjęs savo bičiulius. Tiesa, jie niekaip į tai nesureagavo.

Seriale „Stranger Things“ vienas kitam simpatizuojančius jaunuolius Eleven ir Mike`ą suvaidinusiems M. B. Brown ir F. Wolfhardui prieš kameras teko bučiuotis. Viename interviu M. B. Brown prisipažino, jog šis bučinys buvo pirmasis jos gyvenime.

„Tai buvo mano pirmasis bučinys, tad buvo keista. Tačiau kai jis baigėsi, pagalvojau, kad tai tinka prie siužeto linijos“, – kalbėjo M. B. Brown.

LRT.lt primena, kad vasarį Vilnius trumpam buvo virtęs akylai saugoma trečiojo „Stranger Things“ sezono filmavimo aikštele. „Netflix“ serialas buvo filmuojamas Lukiškių kalėjimo teritorijoje, netoliese Vilniaus esančiame Skersabalių karjere. Sostinėje viešėjęs serialo režisierius gyrė Lietuvą ir žavėjo šalies specialistų profesionalumu.