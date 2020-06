Muzika nutyla – atmintis prabyla: ką šiuo metu veikia praeityje žinomų grupių nariai

Lietuvos muzikos padangėje daugybė žvaigždžių. Vienos šviečia ryškiau, kitos – blankiau, o kai kurios jau užgesusios, bet nepamirštos. „Nemanau, kad padarėme kokią nors ypatingą įtaką vietinei scenai kalbant apie muziką. Bet, tikiuosi, palikom šiokį tokį pėdsaką socialiniame ir kultūriniame sluoksniuose“, – teigia legendinės grupės „Dr. Green“ vokalistas Domininkas Kunčinas.

Vieni muzikantai jau baigę karjeras ir it senoliai, sau šypso į ūsą prisimindami dar ne tolimos jaunystės laikus, gastroles, dainų įrašymo procesus. Tuo tarpu kiti yra pradingę iš viešosios erdvės, tačiau tebekuria. Pavyzdžiui merginų numylėtinis elektroninės muzikos vunderkindas – Markas Palubenka. Ar pamenate tokį? Jis 2012 m. skynė laurus Muzikos asociacijos metų apdovanojimuose „M.A.M.A.“ („Metų proveržio“ ir „Metų alternatyvos grupės ar atlikėjo“ kategorijose), o savo jausmingomis melodijomis tirpdė merginų širdis. Prabėgus aštuoneriems metams, Markas teigia: „Didžiausias įdomumas buvo gastrolės po Europą ir ten sutikti žmonės“.

Yra ir tokių grupių, kurios jau seniai nebekoncertuoja, tačiau oficialiai nėra paskelbusios apie savo veiklos nutraukimą. Viena tokių – „Requiem“. Tai roko grupė, kuri savo veiklą pradėjo dar 1994 m. Ukmergėje ir kuri anot grupės sielos Tomo Krivicko – Psicho liko ištikima nežaboto rokenrolo dvasiai: „ Grupė „Requiem“ oficialiai niekada nepareiškė apie išsiskyrimą ir visada gyveno tikrą „rock’n’roll“ gyvenimą, patirdama daugybę nuotykių. Labiausiai įsimintinas – pirmas turas per Lietuvą su Viktoru Praparu, o taip pat visi muzikiniai apdovanojimai, nuostabūs atskiri koncertai mažesnėse erdvėse, tokiose kaip: Vilniaus „Bombiakas“, Šiaulių „Teatro kavinė“, Kauno „Jam pub’as“ ir daugybė kitų miestų ir miesteliu klubų bei klubelių. Man dažnai kiti muzikantai ar grupės sako, kad „Requiem“ muzika vienaip ar kitaip darė įtaką jų kūrybai. Kartais ir pats girdžiu ką nors requiem‘iško kitų kūryboje, bet nieko neįvardysiu. Tegul jie patys save įsivardija.“

Grupė „Requiem“ per savo veiklos laikotarpį, kuris oficialiai kaip ir nėra pasibaigęs, išleido du albumus ir vieną singlą: 1998 m. albumą „Niekam nežinomi žmonės“, 2001 m. albumą „Tavo zona. Tikro garso koncertas“ ir 1999 m. singlą „Aš nupirksiu tau viską”, kurio viena iš dviejų dainų „Aš nupirksiu tau Namą“ Lietuvos radijo stoties „Radiocentas“ Lietuvos „Top-20“ net keturias savaites išbuvo 1 vietoje.

Kita iš „oficialiai nenutraukusių veiklos“ grupių, tačiau nustojusių dirbti su šiuo projektu yra grupė „Condor Avenue“, kuri vos susikūrusi (2013 m.) anot žymaus Lietuvos muzikos apžvalgininko Ramūno Zilnio „nėrė į melancholiško alternatyviojo roko vandenis“. Per penkerius aktyvios veiklos metus grupė išleido vieną albumą „Patagonia“ (2017 m.), vieną minialbumą „The Crown“ (2015 m.), kelis singlus, kurie grupę uždėjo ant lietuviškojo muzikos žemėlapio. Melancholiškieji „indie“ rokeriai koncertavo ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje: dalyvavo „Sofar Sounds“ renginyje Berlyne, atidarė „Baltic Indie Music Month“ Rygoje, turėjo kelis pasirodymus Estijoje, o taip pat pasirodė Didžiojoje Britanijoje vykusiame „The Great Escape“ festivalyje.

Darbas nenuėjo veltui – 2017 m. grupė buvo nominuota „M.A.M.A.“ apdovanojimuose „Metų alternatyvos grupė ar atlikėjas“ kategorijoje, o jų dainos „Noir“ vaizdo klipas pateko tarp keturiolikos geriausių „Kino Pavasario“ metų klipų.

Įsimintiniausiomis „Condor Avenue“ akimirkomis dalinasi grupės vėliavnešys – Tadas Lukoševičius: „Ryškiausi momentai būtų gal kvietimas groti Didžiosios Britanijos festivalyje „The Great Escape“ ir kelionė į jį pro Berlyną, kur dar pavyko pagroti „Sofar Sounds“ projekte, „M.A.M.A.“ nominacija dėl metų alternatyvos, na ir žinoma, kad kai grojom Telšiuose mus apšildė Kęstutis Jablonskis.“

Grupė „Condor Avenue“ prasimynė takus „nenumindžytose vietose“. T. Lukoševičius teigia: „Sunku pasakyti dėl įtakos, buvom viena pirmųjų „indie rock“ grupių pradėjusių groti „Liverpool“ bare, galbūt tai buvo kažkoks pavyzdys jauniems žmonėms, kad ir jie pradėtų kurti „bandus“ ir muziką, nes gali geriau (juokiasi). Taip išėjo, kad buvom vieni iš pirmųjų lietuvių kuriuos pakvietė Andrius Kačanovas (kuriam vis dar esame labai dėkingi) įrašinėti albumą Didžiojoje Britanijoje „Big Jelly Studio“ įrašų studijoje. Po mūsų ten apsilankė daugybė kitų lietuvių atlikėjų: Domas Strupinskis, „Ministry of Echology“, „Colours of Bubbles“, t.t. Taip pat debiutinis LP „Patogonia“ buvo visiškai netipinis „indie rock“ albumas, kas galbūt parodė jog nereikia bijoti eksperimentuoti su muzikos žanrais.“

„Dabar prie muzikos praleidžiam kardinaliai mažiau laiko, nei tuo metu kai kūrėme savo pirmąjį albumą „Patagonia“ ir 24 valandas per parą pakaitomis pamiegant sėdėjome prie dainų. Einaras (bosine gitara, elektronika) kuria savo solinį techno projektą „Toy Atlas“, kurio debiutinis EP (mini albumas) „Dunes“ visai neseniai išėjo, taip pat groja su grupe „Willie Valo“. Mindaugas (klavišiniai) dirba garso režisieriumi, daro instrumentų, balso įrašus, dirba su įdomių „koverių“ video projektu „Scuared“. Neskaitant to, kad aš (vokalas ir gitara) šiek tiek prisidėjau prie Lilo ir Innomines albumų įrašų, tiek pats, tiek Julius (gitara) dienomis sėdime ofisuose, o vakarais kuriame muziką atskirai – reikia tikėtis, kad kažkada ir iš jų kažką išgirsim“, – viltingai reziumuoja Tadas kalbėdamas apie „Condor Avenue“ narių veiklas.

Tuo tarpu grįžtant prie grupių, kurių veiklos „barai“ turi ne tik darbo pradžios, bet ir pabaigos laikus negalima nepaminėti „žaliųjų daktarų“. 1996 metais susikūrę baltiškojo „ska“ pionieriai, „ska-punk-reggae“, „ska-hardcore“ ir kitų muzikos stilių gurmanai ir eksperimentatoriai – „Dr. Green“ per dvylika kūrybos metų nuveikė išties daug: „ska“ žanro populiarinimas ir eksperimentavimas, DIY („Do It Yourself“) judėjimo propagavimas ir vystymas, įkvepiantis pasidaryk pats kultūros festivalis „Darom“, pirmasis „skacore“ albumas Lietuvoje –„Ska‘n‘go“, „Green“ klubo įkūrimas bei aktyvios veiklos jame vystymas, užsienio atlikėjų koncertų organizavimas, pagalba jauniesiems kūrėjams, gastrolės po užsienį, laimėti prestižiniai konkursai, kaip „Blogiausių grupių“ ir „A.LT“.

Grupės istorija išties spalvinga: koncertas kalėjime, siūlymai fotografuotis žurnalo viršeliui su manekenėmis bei pasirodyti tuometinėje TV laidoje „Dušas“ (kuriuos jie nedvejodami atmetė) ir dainų tekstai it socialinis visuomenės veidrodis, atspindintis jos neigiamas puses. Visa tai jau istorija, kuri yra užfiksuota „Dr. Green“ diskografijoje, interneto platybėse ir daugelio grupės gerbėjų galvose.

Simboliška – grupė gyvavo 12 metų, na, o praėjus dar 12 metų, teiraujamės grupės idėjinio vado –Dominyko Kunčino, kokie buvo ryškiausi, įdomiausi momentai iš grupės istorijos? „ Jausmas, kad susikūrėme paralelinę erdvę su savo mikroklimatu ir bendruomene – labai ryškus. Dr.Green, „GreenClub”, www.hardcore.lt, „pasidaryk pats” stovyklos „Darom” ir kitos veiklos – tuo metu atrodė, kad (beveik) viskas įmanoma: nuo gyvūnų teisių piketo prie „Nijolės“ kailių salono iki anti NATO demonstracijos Rotušės aikštėje. Grupė buvo tarsi viso to generatorius. Vienas įsimintiniausių renginių – mūsų suorganizuoti „10 Green Years“ minifestivalis „Intro“ klube Vilniuje 2006-aisiais, pritraukęs tuo metu neįtikėtiną tūkstantinę minią ir tą pačią vasarą keliskart tiek neformalų subūręs „Darom“ openair'as Zasino kaime prie Širvintų. Įstrigo ir paskutinis koncertas tuo metu dar naujame klube „XI20“, kitaip žinomame kaip „Skylė“, kur grojome su savo draugais iš Brikstono „Inner Terrestrials“. Koncertas buvo neskelbtas, bet žmonės vos tilpo. Prieš kelis metus anglai vėl grojo Vilniuje, buvo labai smagu pasimatyti. Įsiminė ir pasirodymas „Kulturschock“ festivalyje Berlyne, kur pasijutome kažko didesnio, europinio pogrindžio, dalimi. Beveik kasmet važinėdavome po Europą, kad nepamestume to jausmo. Iki šiol liūdna, kad per potvynius Prahoje 2002-aisias paskendo mūsų albumo „Purvas“ vinilinis tiražas. Manau, tai – geriausias mūsų įrašas, vertas tokio formato. Taip pat gaila, kad susidūręs su brutalia to meto realybe, taip greitai pasibaigė utopinis „Darom“.

Visas grupės „Dr. Green“ gyvavimo laikotarpis buvo išties produktyvus, prisidėjęs ne tik prie naujos muzikinės srovės Lietuvoje suformulavimo, bet ir prie kitų kultūrinių ir socialinių iniciatyvų. „Metai nuskendo tolumoj“, – kaip dainavo „Nerijos“ ansamblis, tačiau žvelgiant iš laiko perspektyvos, kokią įtaką „Dr. Green“ padarė tolimesnei muzikos raidai Lietuvoje? Galbūt tiek tiesiogiai, o gal ir netiesiogiai grupės įtaka jaučiama dar ir šiandien? Į tai D. Kunčinas atsako: „Nemanau, kad padarėme kokią nors ypatingą įtaką vietinei scenai kalbant apie muziką. Bet, tikiuosi, palikom šiokį tokį pėdsaką socialiniame ir kultūriniame sluoksniuose. Mano galva, kukliai prisidėjome prie pasidaryk pats „grassroots“ judėjimo pamatų, palaikėme ir skatinome tam tikras nepopuliarias vertybes laukinio kapitalizmo laikotarpiu. Galbūt prisidėjome ir prie to, kad pankroko judėjimas nebūtų toks ortodoksiškas ir įgautų gerokai platesnį supratimą. Kitaip sakant, klasikinį „destroy“ stengėmės pakeisti naujovišku „create“. Iš esmės mūsų „Green“ klubo tradicijas jau daug metų tęsia minėtas „XI20“, kur visada galima pajusti bendruomenės dvasią ir dalykų darymą „iš idėjos“, kas irgi jau tampa retenybe visiems besistengiant monetizuoti kiekvieną savo pirstelėjimą. Taip pat labai smagu matyti tuometinius koncertų lankytojus tapusius istorijos, sociologijos ir kitų mokslų daktarais, žinomais menininkais ar tiesiog gerais žmonėmis.“

Grupės keliai išsiskyrė 2008 metais, tačiau kūrybinė veikla jos nariams vis dar nesvetima, tiesa, jos išraiškos formos skiriasi: „Vienas mūsų, deja, jau groja kitame pasaulyje, kitas advokatauja ir mina dviratį, trečias užsiima animacija (jo „Matilda and the Spare Head” šiemet rodomas Annecy festivalyje Prancūzijoje), ketvirtas su broliu įkūrė cechą ir gamina baldus, penktas yra Oskaro Koršunovo teatro technikos direktorius, šeštas dirba su garsu koncertuose ir, rečiau, studijoje. Aš užsiimu kino ir edukacijos centro „Meno avilys“ komunikacija ir esu subjektyvaus e-žurnalo „Ore.lt“ redaktorius. Kalbant apie dabartinius santykius su muzika. Gitaristas Mindiakas pastaraisiais metais groja su „Toro Bravo“ – bene vienintele išlikusia mūsų kartos grupe, bosistas Verbaitis dirba garso operatoriumi su „Garbanotu“, „shishi“, „Sheep Got Waxed“, „Without Letters“ ir kitomis grupėmis. Aš kartais parenku muziką internetiniame puslapyje www.mixcloud.com kaip Direktorius Selections“, – apie tolimesnes narių veiklas užsimena D. Kunčinas.

„Robotas irgi žmogus“ prisimenate šią frazę? Tai vienas iš garsiausių apie 2002 metus atsiradusio projekto „Pieno Lazeriai“ hitų. Projekto prodiuseris Andrius Šarapovas paklaustas koks buvo ryškiausias, jo nuomone, momentas „Pieno Lazerių“ grupės veikloje čia pat patikslina: „Visų pirma, tai ne visai grupė. „Pieno Lazerius“ suvokiu kaip savo kuratorinį projektą. Tai buvo daug metų sėkmingai veikusi kūrybinių sąveikų mašina, produkavusi viską – nuo kabareto iki elektronikos, nuo džiazo iki pankroko, o taip pat garso takelius kinui bei teatrui. Aš nuolat ieškojau pakeleivių, muzikantų ar šiaip įdomių žmonių, o sutikęs tokį, užsidarydavau su juo studijoje ir iš lėto ieškodavom bendrų impulsų. Toks darbo pobūdis turi dvi taisykles: 1) negalima skubėti; 2) privaloma klysti. Atsitiktinumas, netikėtumas visada buvo svarbi kūrybinio proceso dalis. Ir tai gali būti labai turtingos patirtys, kai susitinka kūrybiški žmonės, klaidą suvokiantys kaip įrankį, atsiranda kažkokia papildoma vertė, atskirai paėmus, ko gero, nebūdinga nei vienam autorių. Tokių pakeleivių ir tokių momentų buvo daug, gerokai daugiau, nei jūsų teksto apimtys leistų aprašyti. Visi jie man savaip brangūs, todėl nenorėčiau kurio nors vieno ar kelių išskirti.“

Ko gero nėra lietuvio nors kiek besidominčio Lietuvos muzikos scena, kuris nebūtų girdėjęs „Pieno Lazerių“. Per aštuonerius aktyvaus veikimo metus (2010 m. nutraukė koncertinę veiklą) projektas yra išleidęs keletą neoficialių albumų, bei du oficialius „Voyage“ (2005 m.) ir „Kitchen“ (2006 m.). Tarp paminėtinų kūrinių: „Aš tavo kūnas“, „Hero“, „Dėmesio“, „100 žudikų“, „Voyage“, „Robotas irgi žmogus“, „Gali gerci gerci“.

„Voyage“ buvo pirmasis lietuviškos grupės albumas, kurio leidybos teisės įsigytos iš užsienio leidėjų. Kaip žinia, šį albumą išleido legendinės vokiečių „downtempo jazz“ grupės „De-Phazz“ prodiuserinė kompanija „Pazz–a–Delic“, albumas sulaukė pasisekimo tiek pačioje Vokietijoje, tiek ir Lietuvoje. 2005 m. vykusiuose „A.LT“ apdovanojimuose buvo pripažintas geriausiu metų albumu, o „Pieno Lazeriai“ taipogi skynė laurus kategorijoje „Metų Electronic grupė/atlikėjas“ (šioje kategorijoje skynė laurus ir 2007 m.).

Kalbėdami apie įtakas tolimesnei Lietuvos muzikos raidai, „Pieno Lazeriai“ atstovai išsakė kiek skirtingas nuomones. „Nežinau, mes turbūt vieni pirmų Lietuvoje pradėjome groti hipsteriškai ironišką muziką. Ankstyvoje „Pieno Lazerių“ kūryboje apstu '80 bei '90 stilistinių citatų. Mes tą darėme „before it was cool“. Ar tai kam nors darė įtaką? Turbūt ne. Tačiau apie įtakas gal ne man spręsti. Juolab, yra pagrindo manyti, kad įtakų reikšmė pervertinama, anot žymaus prancūzų kilmės amerikiečių filosofo-antropologo Rene Girard‘o, mėgdžiojimas, mimezė, yra fundamentali elgsenos ir socialinių santykių formavimosi dedamoji, ir jei su tokiu požiūriu sutikti, tada įtakos gal nėra tiek reikšmingos, nes jų tiesiog per daug, jos pernelyg susipynę, neaišku kas lieka pašalinus jas iš lygties. Todėl galbūt ne tiek svarbu kas kur ką paėmė, svarbiau ką su tuo vėliau padarė. Šitoks matymas atsispindi ir „Pieno Lazerių“ kūryboje, mes visada gausiai „sempluodavome“ iš senų vinilų, tačiau tai tebuvo papildomos spalvos, šalia gyvų garsų: elektronikos, džiazo ir t.t.“, – teigia A. Šarapovas.

Lietuvos „reivo motina“ – Giedrė Kilčiauskienė pasisako šiek tiek griežtesniu tonu: „Aš nenoriu įvardinti grupių pavadinimų, tačiau vėliau stebėdavau ir stebėjausi bandymais padaryti kažką panašaus į „Pieno Lazerius“. Sudegęs teatras, ne daugiau. Sorry. Netgi jeigu aš pati dabar bandyčiau su kitais muzikantais atkartoti lazerius – nieko nepavyktų. Nes lazeriuose buvo išskirtinio tipažo charakteriai, nepakartojami.“

Dėl išskirtinių charakterių ir juos turinčių asmenybių, Giedrė tikrai neklysta. Šioje grupėje-projekte dalyvavo išties iškilūs muzikantai: Justė Arlauskaitė – Jazzu, Rafailas Karpis, Giedrė Kilčiauskienė ir kiti, apie kurių tolimesnes kūrybinius kelius plačiau komentuoja Andrius: „Na, labai įvairiai, visų turbūt neišvardinsiu, bet jeigu taip greitai – Eglė Jauncems (vokalistė) gyvena Londone, yra puiki menininkė, tapo ir dirba su tekstile; Rafailas Karpis (vokalistas) žymus operos solistas, daugelio vaidmenų autorius, dirba Lietuvos Nacionaliniame operos ir baleto teatre, Vilnius City Opera; Giedrė Kilčiauskienė (vokalistė) turi savo autorinį projektą, mononimiškai pavadintą Giedrė, taip pat dėsto vokalą, dainuoja džiazą, tarp paminėtinų projektų „Empty“, „Dogbones“; Vytautė Pupšytė (vokalistė) moko vaikus ir ne tik vaikus dainuoti; Justė Arlauskaitė (vokalistė) yra Jazzu, gali patikti, gali nepatikti, ką čia bepridursi; Vytis Smolskas (klavišai) dirba muzikanto profesionalo darbą, groja su daugeliu lietuviškų žvaigždžių, taip pat turi subūręs įdomų eksperimentinį projektą „Baroque Contempo“; Vytis Nivinskas (kontrabosas) dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, yra daugelio muzikinių projektų autorius bei dalyvis; Andrius Maigys (vokalistas), kokius 5 metus gyveno Australijoje, neseniai grįžo; Rokas Domereckas („beatmakeris“) didžėjauja; Vygintas Kisevičius (saksofonas), Empty, Kurak, Left Eye Right (šitą pavadinimą sugalvojau aš ir jis turėjo būti rašomas taip) kuria muziką teatrui, kinui; Mantas Augustaitis (mušamieji) – „Chung Kran“, „Garbanotas“ ir t.t.; Su Lazeriais tiek studijoje, tiek koncertuose savo metu dirbo įvairūs muzikantai profesionalai, tarp paminėtinų Akmėja Brūzgė, Saulius Petreikis, Paulius Volkovas, Remigijus Rančys, Dominykas Vyšniauskas, Valerijus Ramoška, Tadas Žukauskas. Kažką tikrai užmiršau, ne iš piktos valios, projekto aktyvaus veikimo metais teko dirbti su daugybę talentingų žmonių, esu visiems jiems labai dėkingas. Na, o aš pastaruosius keletą metų dirbu ties įvairiais audiovizualiniais projektais, darau instaliacijas, trumpo metro filmus, taip pat turiu savo nedidelę privačią garso studiją, gal net labiau garso atelje, čia kuriu muziką, garso takelius, darau garso dizainą ir šiaip leidžiu laiką su garsais.“

Kita grupė kiek trumpiau nei „Dr. Green“ ar „Pieno Lazeriai“ žibėjusi muzikinėje Lietuvos padangėje, buvo akustinio roko grupė „Karma“ (2009–2015 m.). Tiesa, šios grupės idėjinis lyderis ir vokalistas Kazimieras Likša, išsiskirsčius grupei muzikos nepamiršo ir tęsia savo kūrybą toliau. Nors ir prabėgo penkeri metai nuo grupės „Karma“ narių išsiskyrimo, bet ryškiausi įspūdžiai giliai įsirėžę atmintyje. „Ryškiausias momentas matyt buvo pirmieji kartai, kada pirmą kartą koncertuose žiūrovai kartu pradėjo dainuoti dainą „Pasitrauk“. Tai įvyko mūsų koncertuose Vilniuje baruose „Pogo“ ir „Brodvėjus“. Tai buvo mūsų pirmoji daina, kurią žmonės greičiausiai pamilo ir išmoko atmintinai žodžius. Man koncertuose jos praktiškai nereikėdavo pačiam dainuoti. Tai buvo tie momentai, kuomet jaučiau, kad esu matyt gerame kelyje, nes žmonės susitapatina su mano muzika ir mano tekstais. Lyg juose rastų savo pačių gyvenimus, o tai ir buvo ir yra mano pagrindinis noras susijęs su muzika – surasti ryšį su visai nepažįstamu žmogumi“, – teigia K. Likša.

Per šešerius savo veiklos metus grupė išleido du studijinius albumus: „Užsimerksiu“ (2012 m.) ir „Gyvenimo pradžia“ (2015 m.) bei mini albumą „Kitaip“ (2015 m.), kurie skambėjo tiek turuose po Lietuvą, tiek ir už jos ribų. Ji buvo ne tik viena nedaugelio to meto lietuvių grupių, dainavusių lietuviškai, bet ir bene ryškiausia. Jų 2012-aisiais išleistas debiutinis albumas tiesiogine šio žodžio prasme švietė tamsoje. Grupės nariai patys specialiais dažais kiekvieną iš albumų dekoravo savo rankomis. 2013 m. grupė buvo nominuota „M.A.M.A.“ apdovanojimuose „Geriausios metų roko grupės“ kategorijoje.

„Karma“ garsėjo savo lyrišku, melancholišku ir džiugiu skambesiu, persipynusiu tarpusavyje, kurį kūrė smuikas, akustinė gitara ir ritmo sekcija, na o visa tai vainikavo poetiški lietuvių kalba sukurti tekstai. „Noriu tikėti, kad nuo pat „Karmos“ laikų iki dabartinės mano solinės karjeros, aš prisidėjau prie lietuviško teksto „populiarinimo“ ir skatinimo. 2009 metais, kai pradėjo groti su grupe „Karma“, visos kitos grupės kurdavo tik angliškai. Buvo vienetai atlikėjų ar grupių, kurios norėdavo rašyti tekstą lietuvių kalba. Labai džiaugiuosi, kad šiuo metu mes turime tikrai daug gražios lietuviškos muzikos su lietuviškais tekstais. Negaliu to garantuoti, bet būčiau labai laimingas, jei bent kažkiek prie to prisidėjau“, – apie galimą grupės indėlį tolimesnei muzikos raidai Lietuvoje nedrąsiai atsiliepia K. Likša.

Nepaisant to, kad grupė „Karma“ išsiskirstė, tačiau dar 2015 m. Kazimieras Likša pradėjo solisto karjerą ir yra išleidęs jau du solinius albumus: „Per Pusę“ (2017 m.) ir „Tavo Mylimiausia Daina“ (2019 m.). Tuo tarpu Kazimiero paklausus apie kitus grupės „Karma“ narius – prisipažįsta: „Esame atitolę ir gyvename skirtingus gyvenimus. Nežinau tiksliai, ką visi šiuo metu dirba ar veikia, bet tikiuosi, kad visi yra laimingi savo keliuose.“