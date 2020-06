Meilė dviem merginoms iš karto Valentinui Novopolskiui kainavo daug nervų, bet nukreipė aktorystės keliu

Dėmesiu, meile vaikystėje lepintas aktorius Valentinas Novopolskis, įstojęs į aktorystę, greitai buvo „pastatytas į vietą“. Kad būna ne tik gerai, parodė ir gyvenimas – draugaudamas su viena panele pamilęs kitą vyras LRT TELEVIZIJOS laidoje „Gyvenimo spalvos“ pasakoja apie narplioti tekusius keblius jausmus. „Supratau, kad taip daryti negalima“, – sako jis.

Rusų dramos teatro aktoriaus V. Novopolskio dienotvarkėje darbų nestinga. Dienomis jam – repeticijos, vakarais – spektakliai, tarp šių veiklų – vaidmenys filmuose. Tokia dabar režisierių itin graibstomo aktoriaus kasdienybė. Tiksliau, tokia buvo iki karantino.

Darbai teatre ir kine, V. Novopolskio prioritetų skalėje svarbesni už pasipuikavimą nuopelnais, prarydavo visą laiką. Galbūt dėl tokio nuoširdaus atsidavimo profesijai nuopelnų keliasdešimt vaidmenų sukūrusio aktoriaus gyvenimo aprašyme – ne vienas ir ne du. Tik juos V. Novopolskis priima santūriai.

„Auksinis scenos kryžius“ už pagrindinį vaidmenį spektaklyje „Eglutė pas Ivanovus“ ir „Sidabrinė gervė“ už antraplanį vaidmenį kino filme „Nesamas laikas“, 23-iojo „Kino pavasario“ geriausio Lietuvos kino aktoriaus laurai ir 2020 metų Scenos žmogaus titulas – būdamas 38-erių V. Novopolskis jau pelnė bene visus svarbiausius Lietuvoje profesinius apdovanojimus tiek kine, tiek teatre.

„Svarbu dirbti su gera medžiaga, geru režisieriumi ir partneriais. Kur – nesvarbu. Gal ir statybose su gera komanda smagu dirbti. Problemos ir sunkumai prasideda, kai kas nors nesutampa, kai su režisieriumi, kolegomis nerandi bendros kalbos arba medžiaga visiškai neįdomi – tada sunku bet kur. Bet kartais vienas kitas spektaklis, na, ir ne veltui – atrodo, reikėjo suvalgyti tiek smėlio ar purvo, kad paskui galėtum kokį vieną skanų kąsnelį...“ – svarsto jis.

Kritikų ir žiūrovų liaupsėmis ne kartą apibertas V. Novopolskis neseniai paragavo dar saldesnės šlovės, kuri daugeliui aktorių telieka neįgyvendinta svajonė – žengė prestižinio Kanų kino festivalio takais. Tačiau perėjęs žvaigždžių kilimu prisipažįsta, kad jam vis dėlto mielesni aktoriniai žaidimai teatro scenoje ar filmavimo aikštelėje nei tokių renginių pompastika.

Valentinas Novopolskis, Anna Prochniak / A. Solomino nuotr.

„Prieš dvejus metus atrodė ypatinga ir nerealu, bet pavyko, ir tai nėra taip sudėtinga, taip reikšminga. Man pasirodė, kad tai kitokie žaidimai, kurių aš dar nesuprantu“, – pažymi pašnekovas.

Europos kino mekoje – Kanuose – įvyko latvių, lietuvių, belgų ir prancūzų bendros produkcijos filmo „Olegas“, kuriame V. Novopolskis suvaidino pagrindinį vaidmenį, premjera. Bet, užuot pasidžiaugęs savo šlovės valanda, kino pasaulio įžymybių blizgesyje aktorius sako jautęsis svetimas.

Dabar daug galvoju, ką man davė tokia šeima, pavyzdžiui, man pasakė, kad rūkyti yra blogai, ir aš nepradėjau. Toks buvo pasitikėjimas ir tikėjimas. Nežinau, kiek vaikų, kuriems sako, kad tai yra blogai, iš tikrųjų nepradeda rūkyti, gerti.

„Apsidžiaugiau radęs palyginimą: jei žmogus niekada nėra žaidęs futbolo, o jam jau 38 metai ir jį išleidi į aikštę, tai jis atrodys kaip vaikas. Nežinai, kaip tai daryti, jei nesi sportavęs. Taip jaučiausi, nes nemoku to daryti, todėl buvo daug streso, bet greitai išmoksti, duodi vieną interviu, kitą, trečią, šypsaisi, dar fotosesija... Tačiau malonumo tai neteikia – pamatyti žvaigždžių manęs niekada netraukė“, – tikina žinomas vyras.

Tačiau tai, kad filmą „Olegas“ kūręs latvių režisierius Juris Kursietis pagrindinio herojaus vaidmeniui pasirinko būtent jį, V. Novopolskis laiko didele asmenine sėkme.

„Kiek man jis sakė ir kiek girdėjau interviu, jie labai ilgai ieškojo personažo (ir tai normalu) pagrindiniam vaidmeniui. Man pasisekė. Pradėjo Latvijoje – nepavyko, ieškojo Rusijoje, matyt, neturėjo ryšių. Paprašė manęs atsiųsti telefonu nusifilmuotą sceną. Nusiunčiau kelias scenas, paskui dar pusantrų metų viskas tęsėsi, važinėjau į Rygą – buvo gana ilgas procesas, bet Juris sakė, kad pamatęs pirmą atsiųstą sceną pasakė – turim“, – prisiminimais dalijasi aktorius.

Žodis „myli“ – neaiškus

Pagal tikrus faktus sukurtas filmas pasakoja jaudinančią emigranto iš Latvijos istoriją, kai vietoje išsvajoto gero gyvenimo užsienyje tenka kęsti pažeminimą ir smurtą. Pagrindinis filmo herojus Briuselio priemiestyje nelegaliai dirba mėsininku, tačiau po nelaimingo atsitikimo yra išmetamas iš darbo ir netenka pajamų. Prisišliejęs prie naujos kompanijos, Olegas tampa kriminalinio pasaulio įkaitu. V. Novopolskis sako, kad dramatiškas buvo ne tik jam tekęs vaidmuo, bet ir pats filmavimas, nes netrūko pavojingų išbandymų, galėjusių pasibaigti ir tragedija.

„Tai pirmas toks didelis mano vaidmuo. Prieš tai buvo „Čia buvo Saša“, bet ten ramiau ir patogiau, o čia buvo tikrai sunku. Kaip mėgstu sakyti, nusifilmavau 12 valandų ir važiuoju namo, bent jau į šiltą lovą, o tiems žmonėms, apie kuriuos filmas, šiek tiek sunkiau, tai ar turi teisę skųstis: o Dieve, kaip buvo sunku plaukioti po vandeniu 10 valandų? Taip, buvo nelengva“, – pasakoja jis.

Filme yra keletas trumpų epizodų, kuriuose herojus žiemą plūduriuoja po vandeniu. V. Novopolskis atskleidžia, kad prieš filmavimą nė neįtarė, kiek pastangų ši scena pareikalaus. Nors žiūrovui sudaromas įspūdis, kad aktorius paniręs ežere, iš tikrųjų daug kas filmuota baseine. Bet tai nereiškia, kad užfiksuoti tokius kadrus buvo paprasta.

V. Novopolskis filme vaidina į emigracijos pinkles pakliuvusį Olegą / Stop kadras

„Vanduo – 27 laipsnių, atrodo, šiltas, bet tik pirmą valandą. Paskui toks šiltas nėra, o po 2 valandų sako, gal tu jau lipk, žandikauliai dreba, eik į karštą dušą, pasišildyk. Eini į dušą, pastovi 2 minutes po karštu vandeniu su drabužiais, svareliais, kad geriau skęstum. „Šilta? Tai eik atgal.“ Iš karšto vandens šoki vėl į šaltesnį, tau iškart šalta, dar chloras vandeny, akys raudonos...

Filmuoti buvo sudėtinga, mane tempė kaskadininkas su deguonimi. Atitempia į vietą, turiu pakvėpuoti, kiek noriu, parodyti, kad viskas gerai, palaukti, nes jis turi išplaukti iš kadro, paskui vaidinti, kad aš po ledu ir negaliu prasimušti, o kai suprantu, kad jau sunku, turiu parodyti, kad man blogai, bet dar turiu palikti laiko jam grįžti, tada pakvėpuoti ir vėl kartoti“, – filmo užkulisius atskleidžia aktorius.

Nardyti jį mokęs kaskadininkas įspėjo: šis triukas labai pavojingas – jeigu suklysi, neišplauksi. „Esi po vandeniu, jokios komunikacijos, organizmas sako, aš ramus, bet – pavojus. Kaskadininkas Leonidas klausia, o nardei anksčiau su balionu? Sakau, ne. Pamokė, sako, kai nardai, neišsidirbinėk – čia tikrai pavojinga, nes išplaukti pats negali. Buvo momentas – širdutė plaka, o dar reikia kažką daryti“, – sako laidos herojus.

Emigracija V. Novopolskiui buvo visiškai svetima tema, kaip ir susidūrimas su kriminaliniu pasauliu. Jis visada buvęs geras ir paklusnus vaikas, nekeldavęs tėvams bėdų.

Buvau labai geras vaikas ir laikiau save geru žmogumi, nes tikrai nieko blogo nebuvau padaręs. Kai įsimylėjau kitą, iškart supratau, kad taip daryti negalima, esu blogas, man buvo labai sunku. Gal skamba juokingai, bet juokinga nebuvo.

Dawidas Ogrodnikas, Valentinas Novopolskis. Kadras iš filmo „Olegas“ / Kino kompanijos „In Script“ nuotr.

„Buvau labai ramus vaikas, jokių problemų. Čia pasėdėk – ir sėdėsiu, dieną dvi sėdėsiu, kol ateis pasiimti. Dabar daug galvoju, ką man davė tokia šeima, pavyzdžiui, man pasakė, kad rūkyti yra blogai, ir aš nepradėjau. Toks buvo pasitikėjimas ir tikėjimas. Nežinau, kiek vaikų, kuriems sako, kad tai yra blogai, iš tikrųjų nepradeda rūkyti, gerti“, – svarsto žinomas vyras.

Savo šeimą aktorius vadina kone idealia, o tėvų santykius – pavyzdžiu. Jis pripažįsta tik vėliau supratęs, kad augo lyg šiltnamyje: nebūta jokių pykčių, net slaptų. „Kas man liko iš tėvų, iš šeimos? Kad tai du žmonės, kurie begaliniai gerbė vienas kitą. Nemėgstu vartoti žodžio „myli“, nes tai labai neaiškus žodis“, – pabrėžia jis.

Pamilęs dvi merginas iškart nesusitvarkė su emocijomis

Savo šeimą sukūręs ir trejų metų dukrelę auginantis aktorius tvirtina, kad nugyventi kartu ilgai ir laimingai jam nėra tik frazė iš pasakų knygos.

„Ilgai ir laimingai“ man nėra burbulas, nes mano tėvai taip gyveno visą gyvenimą. Aš žinau, kad taip galima, mačiau, kad tai vyksta be pastangų, be jokių „palauk, pasiaiškinam, einam pas psichologą“. Be šito. Gerbk žmogų, maksimaliai gerbk – ir viskas. Bet ne taip paprasta...“ – tikina pašnekovas.

Juris Kursietis, Valentinas Novopolskis / A. Solomino nuotr.

Kaip pasakose, taip ir gyvenime – iki laimingos pabaigos herojui tenka nugalėti ne vieną slibiną. Į kovą su vidiniais drakonais V. Novopolskiui jaunystėje teko stoti ir pačiam. Būtent nelaimingai meilei ir atsitiktinumui jis gali būti dėkingas už atsivėrusį aktorystės kelią. Baigęs mokyklą vaikinas pasirinko ne Muzikos akademiją, o čekų kalbos studijas Vilniaus universitete, tačiau meilės reikalai pakišo koją mokslams ir jis paliko universitetą.

Po trečio kurso Dalia Tamulevičiūtė pasakė: na, toks išlepintas. Taip buvo pikta. Aš? Nieko negavęs, saldainis būdavo šventė, ką reiškia išlepintas? Paskui supratau, kad išlepintas kitkuo – dėmesiu, meile, rūpesčiu. Tuo be galo esu išlepintas, ir buvau. Bet aktoriniame tokius labai greitai pastato į vietą.

„Nesusitvarkiau emociškai su tuo, kas vyko manyje, nes įsimylėjau iškart dvi merginas. Mylėjau ir draugavau su viena mergina, bet įsimylėjau antrą. Viskas, ką žinojau iki tol apie meilę, – tai mano tėvai, kuriuos mačiau, taip pat pasakos, animaciniai filmai. Buvau labai geras vaikas ir laikiau save geru žmogumi, nes tikrai nieko blogo nebuvau padaręs.

Kai įsimylėjau kitą, iškart supratau, kad taip daryti negalima, esu blogas, man buvo labai sunku. Gal skamba juokingai, bet juokinga nebuvo. Labai aiškiai jaučiau dviem žmonėms kažkokį jausmą. Nieko neapgaudinėju, žinau, kad jaučiau ir vienai pusei gražų jausmą, ir kitai“, – atvirauja V. Novopolskis.

Meilės trikampyje įstrigęs vyras apleido studijas ir grimzdo į apmąstymus, tačiau įvyko atomazga, kurią, kalbant teatro terminais, būtų galima pavadinti „Dievo iš mašinos“ įsikišimu.

Valentinas Novopolskis / Asmeninio archyvo nuotr.

„Taip sutapo, kad rinko rusų kursą, o aš mokykloje lankiau teatro studiją – greičiau dėl bendravimo, su teatru nenorėjau turėti nieko bendro. Aš taip be valios. „Ateik.“ – „Gerai.“ Nieko per daug neplanavau, teatro studijos vadovė paskambino ir pasakė, kad renka kursą. Nuėjau ir įstojau“, – prisimena aktorius.

V. Novopolskis pateko į vienos ryškiausių ir geriausių Lietuvos režisierių ir teatro pedagogių – Dalios Tamulevičiūtės – rankas, kurios iš minkšto molio, kitaip tariant, savotiško lepūnėlio, nulipdė stojišką ir daugiaveidį scenos kareivį.

„Dėstytojas sakė, kad aš išlepintas, pamenu, taip skaudėjo. Po trečio kurso Dalia Tamulevičiūtė pasakė: na, toks išlepintas. Taip buvo pikta. Aš? Nieko negavęs, saldainis būdavo šventė, ką reiškia išlepintas? Paskui supratau, kad išlepintas kitkuo – dėmesiu, meile, rūpesčiu. Tuo be galo esu išlepintas, ir buvau. Bet aktoriniame tokius labai greitai pastato į vietą – iš akademijos išeiname tokie kareivukai.

Ech, nepamiršiu mūsų 11-osios auditorijos, kai lauke –20, plyšiai, pučia, vėsu, o tu basom lakstai. Apšilkim, vaikai, 20 minučių bėgioji, kojos ledinės... Užtat dabar nesergam, koronavirusai nebaisūs. Sunku ne tik fiziškai, morališkai – ir psichologiškai sunki tokia profesija, savotiška, keista. Manau, nėra lengvų, ypač kai palygini su kareivio. Tau sunku, bet pakenčiama? Pakenčiama. Tai ką, dabar stabdysi filmavimą, sakysi, man reikia pertraukos, pailsėti, man šalta, leiskite sušilti?“ – retoriškai klausia laidos herojus.

Valentinas Novopolskis savanoriauja / Laidos kūrėjų nuotr.

Teatras žadina, moko, gali padėti visuomenei išvengti klaidų ar net tragedijų, sako aktorius, pats dažnai klausiantis savęs, kokia jo profesijos prasmė, ir abejones paverčiantis atsakymais. „Teatre, man atrodo, yra galimybė pažadinti save, gal yra draugų, kurie žadina, skatina kažką daryti, nesėdėti. <...> Bet aš tikrai žinau, kad dauguma žmonių ateina į teatrą visiškai ko kito – pasipuošti, išeiti po darbo, pailsėti. Ir tikrai negali sakyti, kad jie neteisūs“, – pažymi menininkas.

Klausimui apie laisvalaikį aktorius užbėga už akių prisipažindamas, kad per darbus neskiria pakankamai laiko net savo šeimai, ką jau kalbėti apie kitas veiklas. V. Novopolskis atviras: „Pats iki šiol niekada nesu savanoriavęs, nors suprantu, kad tai labai gražus dalykas. Norėčiau, kad mūsų valstybėje greičiau ateitų laikas, kai senjorai ar kiti socialiai pažeidžiami asmenys galėtų gyventi oriai.“

Savanorystė – labai gražu, bet liūdna, kad to reikia, sako aktorius, laidoje „Gyvenimo spalvos“ savanoriavęs Elektrėnų savivaldybės Beižionių bendruomenės vaikų dienos centre. V. Novopolskio taip pat laukė pažintis su globojamais jaunuoliais. Vieno iš buvusių auklėtinių gyvenimo istorija panaši į filmo „Olegas“ pagrindinio herojaus dramą.

„Neturiu iliuzijų, kad gyvenam tik gerai, tik šviesiai. Visko yra: ir gudrumo, ir pykčio, ir neapykantos, kuri neturi ribų. Tai seniai supratau, bet tikiuosi, kad gerumas tokių žmonių, kurie čia gyvena ir skiria savo laiką vaikams, kuriems jo trūksta, yra atsvara“, – teigia V. Novopolskis.

Plačiau – gegužės 27 d. laidos „Gyvenimo spalvos“ įraše.

Parengė Indrė Česnauskaitė.