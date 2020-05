„Eurovizijos“ širdžių nugalėtojai „The Roop“ dalijasi iš Vokietijos parsivežtais įspūdžiais

„Neverta liūdėti dėl to, kas galėjo nutikti, verčiau reikia veikti esamomis aplinkybėmis“, – portalui LRT.lt sako grupės „The Roop“ lyderis Vaidotas Valiukevičius, antradienio naktį sugrįžęs iš Hamburgo, kur alternatyviame ARD surengtame konkurse grupė iš Lietuvos pripažinta „Eurovizijos“ širdžių nugalėtojais.

– Šeštadienio vakarą, kai Roterdame turėjo vykti didžioji „Eurovizija“, jūs gyvai pasirodėte Hamburgo Elbės filharmonijoje milijonams televizijos žiūrovų, užkariavote jų simpatijas ir buvote išrinkti „Eurovizijos“ širdžių nugalėtojais. Kokių įspūdžių parsivežėte?

– Įspūdžiai puikūs – buvome svetingai priimti. Džiugu, kad ne tik organizatoriai mums paliko gerą įspūdį, bet ir mes jiems. Pagrindinis Vokietijos televizijos laidų prodiuseris sakė, kad esame labai stipriai pasiruošę.

Organizatoriams buvo siurprizas, kad pasirūpinome visomis, net ir menkiausiomis, pasirodymo detalėmis – nuo vaizdo medžiagos, kuri turėjo būti rodoma ekranuose, iki apšvietimo ar kameros planų. Prodiuseris sakė, kad jam labai patinkame todėl, kad žinome, ką darome ir ko norime.

„The Roop“ alternatyviame konkurse / Stop kadras

– Kol jūs buvote Vokietijoje Lietuvą pasiekė ir daugiau gerų naujienų – šių metų „Eurovzijos“ nugalėtojais alternatyviuose konkursuose jus išrinko suomiai, australai ir daugelis kitų. Tai vien tik džiugina ar vis dėlto sukelia ir truputį apmaudo – juk tokios pergalės rodo, kad galėjote iš didžiosios „Eurovizijos“ sugrįžti užėmę labai aukštą vietą, galbūt netgi pirmąją.

– Liūdesio tikrai nejaučiu, man džiugu, kad daina sklinda, skamba ir Lietuvos vardas. Manau, kad neverta apgailestauti ar liūdėti dėl to, kas galėjo nutikti, verčiau reikia veikti esamomis aplinkybėmis. Dirbame, kad daina dar labiau nuskambėtų, be to, ja domisi ne tik dainos gerbėjai užsienio šalyse, bet ir industrijos profesionalai, norintys kūrinį išpopuliarinti savo kraštuose.

– Veikiausiai dabar savo socialinių tinklų pašto dėžutėse sunkiai spėjate perskaityti visas jums rašomas žinutes.

– Tikrai, ir grupės, ir mano paskyrose jų yra daugybė. Beje, po alternatyvaus šeštadienį vykusio ARD konkurso, Hamburge praleidome dar beveik tris dienas. Maloniai nustebino tai, kad gerbėjai gatvėje mus atpažindavo, prieidavo nusifotografuoti ar bent jau pasikalbėti, pasakyti, kad jiems patiko mūsų daina.

Hamburgo lietuvių susitikimas su „The Roop“ / Hamburgo lietuvių nuotr.

– Pristatydami dainą nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje ir vėliau ją laimėję ne kartą sakėte, kad visuomet ja labai tikėjote. Tačiau ar galėjote įsivaizduoti, kad ji sulauks tokios sėkmės – internete daugybė pežiūrų ir vaizdo įrašų, kuriuose atliekamos skirtingos jūsų dainos interpretacijos, ugningasis šokis ar pagal jūsų dainą šokančios papūgos. Per karantiną ši daina skambėjo iš balkonų ir pan.

– Nuo pat pradžių su grupės nariais kartojome, kad galime būti įdomūs ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Sakėme, kad nereikia apriboti savęs teritoriškai, juk esame pasaulio dalis. Kai sukūrėme „On Fire“ aš iškart supratau, kad tai bus tarptautinis hitas, tereikėjo pasistengti, kad jį išgirstų daugiau žmonių.

Grupės „The Roop“ nariai svečiuojasi asociacijos LATGA būstinėje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ir manau, kad ši daina palietė žmonių širdis. Tai tuo pačiu metu ir keista, ir nuostabu. Kai pagalvoji, kažkada savo studijoje ar namuose kūrei, su grupe darėte dainos įrašus ir staiga ši daina yra ne mūsų, o visų. Mane taip pat džiugina, kad „On Fire“ žavi labai skirtingo amžiaus žmones – ir vyresnius, ir jaunesnius, jau nekalbant apie tai, kad ji labai patinka vaikams.

Galbūt klausytojai pajuto šios dainos lengvumą. Juk „On Fire“ ir kūrėme su lengvumu, norėdami skleisti žinutę ir visiems priminti, kad reikia judėti pirmyn. Tikriausiai žmonės tai pajuto.

„The Roop“ spaudos konferencija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Manote ši daina galbūt apskritai pakeis požiūrį į „Euroviziją“? Juk anksčiau kad ir ką beišrinkdavome atstovauti mūsų šaliai, it užprogramuoti kartodavome, kad tai bus dar viena nesėkmė. Šįkart, panašu, skeptikų buvo gerokai mažiau. Galbūt ateityje savo atlikėjais konkurse tikėsime labiau?

– Aš tikiuosi, kad ne tik į mūsų atlikėjų dalyvavimą konkurse, bet ir apskritai požiūris į tautiečių kūrybą pasikeis. Viskas prasideda nuo minčių, jei jos kažkaip ribojamos ar sukaustytos, toks bus ir kūrybos rezultatas, klausytojai tai pajaus.

Mes parodėme, kad galime būti įdomūs, kad kaip šalis viską turime, tik reikia veikti, turėti kantrybės, užsispyrimo ir noro. Visada svarbu turėti viziją. Ir reikia galvoti ne tik apie savo lietuvišką viziją, bet ir europinę – pažvelkime už savo šalies ribų ir pagalvokime apie užsienį. „On Fire“ sėkmė, tikiuosi, budina ir budins žmones apie save galvoti geriau.

„The Roop“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Nors šiuo metu dar laikomės karantino, gegužės 27-ąją minėsite gimtadienį. Esate iš tų, kurie šios dienos nesureikšmina, ar vis dėlto tai laikas stabtelti ir peržvelgti praėjusius metus, apgalvoti, ko tikitės ateityje?

– Iš tiesų nelabai švęsdavau savo gimtadienius. Apmąstymų visuomet būdavo, todėl mėgdavau gimtadienio dieną pabūti vienas. Tiesa, nuo praėjusių metų svarsčiau, kad šį gimtadienį norėsiu atšvęsti, tačiau, panašu, kad dėl karantino jį švęsiu taip, kaip ir ankstesnius.

Apskritai manau, kad gimtadienis – labai geras dalykas. Jis primena, kad esi gyvas. Taip pat supranti, kad tas gyvumas ne amžinai tau duotas, tad apima mintys, ką dar gali padaryti, kad jaustumeisi pilnavertis šiame gyvenime. Taigi pamąstau apie laimę, apie tai, kur nuėjau ir ką dar noriu nuveikti.