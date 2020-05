Vienam geriausių visų laikų atlikėjų Stevie Wonderiui sukanka 70

Atlikėjui Stevie Wonderiui gegužės 13-ąją sukanka 70. Muzikos pasaulyje šis atlikėjas dar žinomas Little Stevie Wonder pseudonimu.

Stevland Hardaway Morris gimė 1950 m. gegužės 13 dieną Mičigane, JAV. Vokalistas, dainų autorius ir muzikos prodiuseris daugeliui žinomas sceniniu Stevie Wonderio vardu. Tai vienas žymiausių 20 a. muzikantų. Jis atlieka soulo, popmuzikos, ritmenbliuzo, fanko ir džiazo muzikos kūrinius.

Pirmąją sutartį su įrašų kompanija S. Wonderis pasirašė jau būdamas 11 metų. Nuo gimimo nematantis muzikantas yra įrašęs daugiau nei 30 dainų, kurios pateko į populiariausių dainų dešimtukus. S. Wonderis pelnė 25 „Grammy“ apdovanojimus, pardavė per 100 milijonų įrašų.

1996 m. S. Wonderis gavo „Grammy“ apdovanojimą už gyvenimo pasiekimus. Tarp žinomiausių atlikėjo singlų yra „Superstition“, „Sir Duke“, „You Are the Sunshine of My Life“ ir „I Just Called to Say I Love You“.

Stevie Wonderis / AP nuotr.

2004 m. žurnalas „Rolling Stone“ atlikėją 15-tu numeriu įrašė į šimto geriausių visų laikų atlikėjų sąrašą. 2014 m. Barackas Obama atlikėjui įteikė Prezidento laisvės medalį. Pastarąjį 20-metį atlikėjo pasirodymai retesni. Naujausias S. Wonderio albumas, pavadinimu „A Time to Love“, pasirodė 2010-aisiais.