Ketvirtadienį į „Eurovizijos“ pusfinalio sceną būtų žengę kaimynai latviai ir estai: įvertinkite jų varžovus

Gegužės 14-ąją turėjo įvykti antrasis 2020-ųjų „Eurovizijos“ pusfinalis, kuriame turėjo pasirodyti 18-kos šalių atstovai. Tarp jų – ir mūsų kaimynai latviai bei estai. Kviečiame susipažinti su šalių atstovais, kurie būtų žengę į antrojo „Eurovizijos“ pusfinalio sceną.

Dar sausį ištraukti „Eurovizijos“ burtai lėmė, jog antrajame dainų konkurso pusfinalyje gegužės 14 dieną turėjo pasirodyti Austrija, Danija, Moldova, Bulgarija, Lenkija, Šveicarija, Suomija, Armėnija, San Marinas, Latvija, Serbija, Islandija, Sakartvelas, Portugalija, Čekija, Graikija, Albanija, Estija.

Pirmojoje II-ojo pusfinalio dalyje turėjo pasirodyti:

1. Austrija. Vincent Bueno – Alive

2. Moldova. Natalia Gordienko – Prison

3. Lenkija. Alicja – Empires

4. San Marinas. „Senhit“ – Freaky!

5. Serbija. „Hurricane“ – Hasta La Vista

6. Islandija. „Daði og Gagnamagnið“ – Think About Things

7. Čekija. Benny Cristo – Kemama

8. Graikija. Stefania – SUPERG!RL

9. Estija. Uku Suviste – What Love Is

Antrojoje II-ojo pusfinalio dalyje turėjo pasirodyti:

10. Danija. Ben&Tan – YES

11. Bulgarija. VICTORIA – Tears Getting Sober

12. Šveicarija. Gjon's Tears – Répondez-moi

13. Suomija. Aksel – Looking Back

14. Armėnija. Athena Manoukian – Chains On You

15. Latvija. Samanta Tīna – Still Breathing

16. Gruzija. Tornike Kipiani – Take Me As I Am

17. Portugalija. Elisa – Medo De Sentir

18. Albanija. Arilena Ara – Fall From The Sky

Gegužės 14 d., kai turėjo vykti atšaukto 2020 m. „Eurovizijos“ konkurso antrasis pusfinalis, LRT TELEVIZIJA nuo 21.30 val. transliuos koncertą „Eurovizijos“ konkurso nugalėtojų pasirodymai.