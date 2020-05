Šiandien „The Roop“ būtų lipę į „Eurovizijos“ pusfinalio sceną: įvertinkite, su kuo būtų varžęsi lietuviai

Jeigu ne netikėta linkme „Eurovizijos“ planus pasukusi koronaviruso pandemija, šiandien Roterdame, Nyderlanduose būtų įvykęs pirmasis 2020-ųjų dainų konkurso pusfinalis. Jame būtų pasirodę ir didžiules viltis Lietuvai teikę „The Roop“.

Pirmajame 2020-ųjų „Eurovizijos“ pusfinalyje iš viso būtų pasirodę 17 šalių – Lietuva, Šiaurės Makedonija, Norvegija, Baltarusija, Kipras, Kroatija, Švedija, Azerbaidžanas, Malta, Izraelis, Slovėnija, Australija, Ukraina, Rumunija, Airija, Belgija, Rusija.

Kviečiame prisiminti į pirmą sykį istorijoje atšauktą 2020-ųjų „Euroviziją“ išrinktus šalių atstovus, turėjusius pasirodyti pirmajame konkurso pusfinalyje.

Pirmojoje I-ojo pusfinalio dalyje šiandien būtų pasirodę:

1. Šiaurės Makedonija. Vasil – You

2. Australija. Montaigne – Don`t Break Me

3. Lietuva. „The Roop“ – On Fire

4. Švedija. „The Mamas“ – Move

5. Slovėnija. Ana Soklič – Voda

6. Airija. Lesley Roy – Story of my Life

7. Rusija. „Little Big“ – Uno

8. Baltarusija. „VAL“ – Da Vidna

Antrojoje I-ojo pusfinalio dalyje būtų pasirodę:

9. Malta. „Destiny“ – All of My Love

10. Rumunija. Roxen – Alcohol You

11. Belgija. „Hooverphonic“ – Release Me

12. Kipras. Sandro – Running

13. Norvegija. Ulrikke – Attention

14. Kroatija. Damir Kedžo – Divlji Vjetre

15. Azerbaidžanas. Efendi – Cleopatra

16. Izraelis. Eden Alene – Feker Libi

17. Ukraina. „Go_A“ – Solovey

Dar sausį ištraukus „Eurovizijos“ burtus, LRT populiariosios muzikos vyr. redaktorius Ramūnas Zilnys atkreipė dėmesį, jog pastaraisiais metais, kai tikslų pasirodymų numerį galiausiai nustato organizatoriai, burtai tampa mažiau svarbūs. Tiesa, tam tikrus būsimo balsavimo momentus pagal juos nuspėti galima.

„Sužinojome, kad Lietuva pasirodys pirmajame pusfinalyje ir pirmoje dalyje. Dar mūsų pusfinalyje yra stiprūs pretendentai – Švedija, Azerbaidžanas, Norvegija, kuriai pastaruoju metu sekasi visai neblogai. Tai šalys, kurios kone automatiškai turėtų patekti į finalą. Pusfinalyje mes neturime savo kaimynų latvių ir estų, nors tai – ne pirmas kartus, tad nereikėtų labai liūdėti, nes latviai ir estai ne visada už mus balsuoja“, – sakė R. Zilnys.

Pasak R. Zilnio, balsų didžiojoje „Eurovizijoje“ buvo galima tikėtis iš tame pačiame pusfinalyje dalyvaujančių Norvegijos ir Airijos, nes ten gyvena daug emigrantų iš Lietuvos. Tiesa, čia pat pridūrė: „Bet negali laimėti „Eurovizijos“ vien tik pasikliaudamas emigrantų balsais.“

Gegužės 12 d., kai turėjo vykti atšauktos 2020 m. „Eurovizijos“ konkurso pirmasis pusfinalis, LRT TELEVIZIJA transliuos dokumentinę apybraižą „Eurovizija“. Istorijos, kurių negirdėjote“.