Diawara prisiminė save „Eurovizijoje“: išgirdęs „LT United“ dainą supratau – būsime pirmi arba paskutiniai

2001 m. atrankoje į „Euroviziją“ dalyvavo ir Andrius Mamontovas, tad atlikėjas Viktoras Diawara prisimena patyręs šoką sužinojus, kad pergalę išplėšė grupė „Skamp“. Specialioje LRT RADIJO laidoje „Eurovizijos“ savaitė“ jis prisimena ir tai, kad ne mažiau šoko buvo nuvykus ir į Kopenhagą, kurioje tais metais vyko konkursas – paaiškėjo, kad pademonstruoti paruoštos naujos choreografijos nepavyks.

Pirmą kartą V. Diawara į „Euroviziją“ išvyko 2001 m., kai lietuviai savo atstovais išrinko grupę „Skamp“, tačiau tai nebuvo jo pirmas susidūrimas su šiuo konkursu – jis atmena, kaip būdamas visai jaunas stebėjo pirmąjį Lietuvos pasirodymą ant eurovizinės scenos.

„Prisimenu, kai Lietuvai atstovavo Ovidijus Vyšniauskas [1994 m. su daina „Lopšinė mylimai“ – red. past.], mokiausi Vasario 16-osios gimnazijoje. Ten turėjome tokį televizijos kambarį, nes vaikai savo kambariuose bendrabutyje negalėjo turėti jokių kompiuterių ar televizorių, savaitgaliais susirinkdavome žiūrėti filmų, o kai vyko didžioji „Eurovizija“, labai gerai atsimenu – stebėjome, sirgome už Lietuvą“, – prisiminimais dalijasi pašnekovas.

Grupės „Skamp“ koncertuose skambėdavo labiau alternatyvios dainos – ne tokios, kurios galėtų būti laikomos tipinėmis eurovizinėmis dainomis. Kam pirmam šovė mintis dalyvauti šiame konkurse? Pasak V. Diawaros, šis sprendimas buvo susiję su tuo, jog prieš metus „Eurovizijoje“ dalyvavo latvių grupė „Brainstorm“ ir užėmė 3-ią vietą.

Tais metais dalyvavo ir „Cloudmaker“, t. y. Andrius Mamontovas, ir aš tikrai nesitikėjau, kad mes išvažiuosime – buvau įsitikinęs, kad išvažiuos jis. Buvo lengvas šokas, kai sužinojome, kad esame išrinkti.

„Skamp“ / Pranešimo autorių nuotr.

„Buvome su jais gerai pažįstami, buvo tekę su jais koncertuoti. Jie sudalyvavo ir jų karjeroje tai buvo didelis postūmis į priekį. Manau, kad tai buvo geras pavyzdys, kaip „Eurovizija“, popfestivalis, indie-alternative grupei gali išeiti į naudą. Aišku, tada „Skamp“ buvo labai ant bangos, kaip tik 2001 m. išėjo albumas „Skempinligė“. Su „Eurovizija“ užaugo ir Erica [Jennings] – Airija, kaip žinia, daugiausiai kartų laimėjo „Euroviziją“, tai airių kultūroje. Manau, postūmis buvo ir iš Ericos.

Bet tais metais dalyvavo ir „Cloudmaker“, t. y. Andrius Mamontovas, ir aš tikrai nesitikėjau, kad mes išvažiuosime – buvau įsitikinęs, kad išvažiuos jis. Buvo lengvas šokas, kai sužinojome, kad esame išrinkti. Nedrįsau mąstyti, kad mus išrinks. Tai labai maloniai nustebino“, – kalba V. Diawara.

Ne mažiau šoko grupė „Skamp“ patyrė ir nuvykusi į Kopenhagą, kurioje tais metais vyko „Eurovizija“. Lietuvoje buvo įprasta scenoje elgtis taip, kaip nori atlikėjai, tačiau „Eurovizijoje“ iš muzikantų buvo pareikalauta visą laiką elgtis vienodai, stovėti tose pačiose vietose – kameros jau buvo užprogramuotos ir, jei reikiamu metu nepasirodysi tam tikrame taške, jos žiūrovams parodys grindis.

„Tai mus labai išmušė iš vėžių. Laimėję atranką pasisamdėme šokių mokytojus, iš naujo perstatėme scenografiją, intensyviai repetavome, o atvykę ten sužinojome, kad jie vadovavosi tuo, kaip atrodėme per finalą Lietuvoje ir lygiai taip pat turime atlikti dainą. Ruošeisi du mėnesius ir staiga tau pasako, kad viso to, ką išmokai, nebus, per dvi savaites turi persilaužti... Psichologiškai buvo sunku.

Viktoras Diawara / E. Genio/LRT nuotr.

Buvome jauni, buvo kosmosas – reikia suprasti, kad „Eurovizija“ pagal žiūrimumą – antras didžiausias renginys pasaulyje po olimpiados. <...> Arena talpino 25 ar 30 tūkst. žmonių. Ir grupei, kuri mačiusi didelę sceną, reikėjo suvaldyti emocijas – turiu prisipažinti, tikrai buvo nelengva“, – pažymi grupės „Skamp“ narys.

V. Diawara teigia, kad grupė „Skamp“ visada norėjo išpopuliarėti už Lietuvos ribų, o gavę progą atstovauti Lietuvai didžiojoje „Eurovizijoje“ tikėjosi pakliūti bent į 10-uką. Vis dėlto įgyvendinti šio tikslo nepavyko – grupė užėmė 13-ą vietą ir liko šiek tiek nusivylusi. „Kai sėdi green room`e, tai pats baisiausias jausmas. Nenorėčiau dar kartą to patirti“, – sako jis.

Andrius Mamontovas dar prieš visus „trolinimo“ laikus jau buvo didžiausias „trolintojas“. Kai mane pakvietė į studiją pasiklausyti dainos, supratau, kad būsime arba paskutiniai, arba pirmi. Pirmi nelikome, bet Europa mus tikrai pastebėjo. Tai buvo vienas geriausių nuotykių mano gyvenime.

Vis tik V. Diawara ryžosi išbandyti „Euroviziją“ ir antrą kartą, tik tąkart su kita, specialiai konkursui susibūrusia žinomų Lietuvos atlikėjų grupe „LT United“. Kas paskatino dalyvauti antrą kartą? Geniali A. Mamontovo idėja, teigia pašnekovas.

„Manau, kad sumanymas buvo jo, o į „LT United“ patekau būtent dėl to, kad jau buvau dalyvavęs „Eurovizijoje“. Tąkart pasisamdėme režisierių, juo buvo Donatas Ulvydas. Buvo padaryta visapusiška pasirodymo režisūra, viskas pavyko daug lengviau.

Andrius Mamontovas dar prieš visus trolinimo laikus jau buvo didžiausias trolintojas. Kai mane pakvietė į studiją pasiklausyti dainos, supratau, kad būsime arba paskutiniai, arba pirmi. Pirmi nelikome, bet Europa mus tikrai pastebėjo. Tai buvo vienas geriausių nuotykių mano gyvenime. Apskritai didžiulė garbė būti tokioje komandoje. Mintis buvo geniali, deja, gerą idėja turėjo ir „Lordi“, – pasakoja V. Diawara.

Šiemet Lietuvai turėjo atstovauti grupė „The Roop“ su daina „On Fire“, daug kas šiai dainai žadėjo didžiulę sėkmę. Paklaustas, kaip pats vertina „The Roop“ pasirodymą, pašnekovas pabrėžia, kad niekada Europa nebuvo taip susidomėjusi lietuviška daina prieš „Euroviziją“. Jo nuomone, buvo sugalvota puiki choreografija, prie populiarumo prisidėjo ir flešmobas – išties buvo realu patekti bent į geriausių dainų 5-uką, o gal net ir užimti 1-ą vietą.

„The Roop“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Tai, kad laimėjo ir latviai, ir estai, situacijos nepagerina. Manau, dėl to lietuviai taip intensyviai stebi „Euroviziją“, serga kaip už krepšinį, nesvarbu, kiek žmonių sako, kad nežiūri „Eurovizijos“ – vis tiek visi žino rezultatus. Ar vėl dalyvautume, pavyzdžiui, su „Skamp“? Jeigu turėtume tinkamą dainą ir žinotume, kad ją galime atlikti taip, jog net užėmę paskutinę vietą grįžtume į Lietuvą aukštai pakėlę galvas, tada viskas gerai – iš „Eurovizijos“ galima gauti daug teigiamų dalykų“, – mintimis dalijasi V. Diawara.

LRT RADIJAS šių metų „Eurovizijoje“ skambėti turėjusioms dainoms visą savaitę skiria ypatingą dėmesį. Nuo pirmadienio iki penktadienio 15.05 val. radijo eteryje skambės specialus laidų ciklas „Eurovizijos“ savaitė“, kuriame visus šių metų kūrinius pristatys ir šių bei ankstesnių metų Lietuvos atstovus kalbins Darius Užkuraitis, Gerūta Griniūtė, Ramūnas Zilnys, Gabrielė Martirosian.

Plačiau – gegužės 11 d. laidos „Eurovizijos“ savaitė“ įraše.

Parengė Indrė Česnauskaitė.