Britų išliaupsintame filme vaidinęs Kvoščiauskas: pirmas karantino dienas pykau ant viso pasaulio

„Bliuško didžiulės profesinės patirtys, peržengiančios Lietuvos ribas, tačiau dabar apsipratau ir leidžiu laiką namuose“, – LRT TELEVIZIJOS laidoje „Labas rytas, Lietuva“ apgailestavo aktorius Eimutis Kvoščiauskas, sukūręs vaidmenį filme, kurį liaupsina Didžiosios Britanijos kritikai.

Aktorius pasakoja, kad prie karantino jau priprato – dabar tvarkosi namuose, sportuoja, skaito, pirmą kartą nuo paauglystės laikų vėl namuose gamino tinginį. Tiesa, Eimutis prisipažįsta, kad pirmosios karantino dienos jam buvo ganėtinai liūdnos: „Jaučiau liūdesį ir pykau kone ant viso pasaulio – ne tik negalėjau dirbti su įdomiais projektais, spektakliais, subliuško ir didžiulės profesinės patirtys, peržengiančios Lietuvos sienas.“

E. Kvoščiauskas kalba apie naujo lietuviško filmo „Advokatas„pasaulinę premjerą turėjusią įvykti Britų kino instituto organizuojamame LGBT+ filmų festivalyje „BFI Flare“.

„Advokato“ aikštelė. Aktorius Eimutis Kvoščiauskas / J. Liubinaitės nuotr.

Filmas, pasakojantis lietuvio advokato Mariaus (Eimutis Kvoščiauskas) ir siro pabėgėlio Ali (Dogac Yildiz) meilės istoriją, sulaukė dosnių Didžiosios Britanijos kritikų pagyrų – Britų kino institutas „Advokatą“ atrinko tarp „festivalio geriausiųjų“ (Best of Fest), dėl to turėjo būti surengtas ir papildomas filmo seansas. Deja, šie planai liko neįgyvendinti – dėl koronaviruso pandemijos festivalis atšauktas. Eimutis tikisi, kad dėl pandemija nesugadins filmo premjeros Lietuvoje planų ir čia filmas bus parodytas rudenį.

Tačiau E. Kvoščiauskas jau pasiilgo savo darbo. „Tikiu, kad net ir gastrolės, kurias anksčiau vadindavome varginančiomis, dabar bus vienas malonumas. Turėsime su kolegomis apie ką pasikalbėti. Tikiu, kad ir pirmieji spektakliai iškrės pokštų, galbūt pamiršime kokią eilutę“, – šypsojosi jis.

Eimutis Kvoščiauskas / BNS nuotr.

Aktorius griežtai laikosi karantino, tad ir artėjančios Motinos dienos proga mamą ketina pasveikinti telefonu. Tiesa, Eimučio tiesioginiame laidos „Labas rytas, Lietuva“ eteryje laukė staigmena – laidos vedėja Ugnė Siparė susisiekė su jo mama Izabele. Aktorius pasinaudojo proga ir mamą pasveikino iš anksto.

Pokalbis su E. Kvoščiausku ir jo mama Izabele – vaizdo įraše.