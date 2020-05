Į 7 klausimus atsakęs Saulius Prūsaitis: esu blogų savybių rinkinys

„Esu blogų savybių rinkinys“, – užkrečiamai nusikvatoja atlikėjas Saulius Prūsaitis, paklaustas, kuri jo savybė labiausiai erzina jo žmoną. Į septynis portalo LRT.lt klausimus atsakęs Saulius papasakojo, kad mėgsta mintis pravėdinti važinėdamas automobiliu, ir paaiškino, kodėl kiaušinienė – jo mėgstamiausias patiekalas.

– Pastaruoju metu dažnas daugiau laiko galėjo skirti seniems savo pomėgiams ir naujai atrastoms veikloms. Kam daugiausia laiko per paskutinį mėnesį skyrėte jūs?

– Stengiuosi kuo mažiau galvoti apie esamą situaciją, išlikti optimistas ir toliau gyventi gyvenimą. To linkiu ir kitiems, nes kitaip nežinau, kaip galėsime stotis ir eiti toliau. Taigi ir per karantiną važiuoju į savo studiją ir stengiuosi ten ką nors nuveikti, jei reikia, einu į parduotuvę, išsiruošiu pasivažinėti automobiliu, pasižvalgyti, kas dedasi gatvėse, pagalvoti, galbūt sukurti naujos dainos eilutę, o kartais tiesiog žiūriu televizorių.

– Kas, jūsų manymu, yra didžiausias laiko gaišimas?

– Mano įsitikinimu, kitų laiko gaišinimas yra tarpusavio nepagarba ir vėlavimas.

– Kaip manote, kokia jūsų savybė labiausiai erzina jūsų žmoną, drabužių dizainerę Agnę Kuzmickaitę?

– Nežinau, sakyčiau, kad esu blogų savybių rinkinys, tad belieka vadovautis posakiu take me or leave me (liet. priimk mane arba palik). (Juokiasi.)

– Ar yra filmas, kurį matėte daugybę kartų ir mielai pažiūrėtumėte vėl?

– Tokių yra ne vienas. Tarp jų – Emiro Kusturicos filmas „Katytė juoda, o katinas baltas“. Nežinau, kiek kartų mačiau, bet galėčiau ir dar pasižiūrėti. Manau, kad gyventi turime taip, kaip šiame filme: juoktis net ir mirčiai į akis ir būti dėkingi, kad gimėme.

– Kokį patiekalą galėtumėte pavadinti savo mėgstamiausiu?

– Kiaušinienę! Netgi galiu pasakyti, kodėl būtent šį. Logiškai mąstant, kiaušinienė yra vienas dažniausių patiekalų mūsų racione, bent jau mano tai tikrai. Vadinasi, jis – labai mėgstamas. (Juokiasi.)

– Kas yra jūsų svajonių šalis?

– Anksčiau ar vėliau planuoju nuvykti į Havajus. Žinoma, artimiausiu metu norėčiau nuvykti bent jau į Juodkrantę, kol kas man pakaktų ir jos.

– Be ko neįsivaizduojate savo dienos?

– Be daugybės įvairiausių dalykų: rytinio bėgimo, ypač pastaruoju metu, dušo, pusryčių, laiko su šeima, juokų su dukra, pasivažinėjimo automobiliu, kavos, pomidoro, televizoriaus, feisbuko, instagramo, bent poros brūkštelėjimų per gitaros stygas... Galėčiau ilgai vardyti.