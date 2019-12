Kalėdų Seneliu iki šiol tikintis Giedrius Savickas švenčių neįsivaizduoja be kūčiukų ir mamos burtų

„Tikiu stebuklais, Kalėdų Seneliu ir kad per Užgavėnes žiema išeina iš kiemo“, – portalui LRT.lt sako aktorius Giedrius Savickas ir priduria, kad per šventes labiausiai laukia ne Senelio, o progos pasigardžiuoti kūčiukais. O kad ir kitiems būtų jaukiau ne tik per šventes, jis jungiasi prie maltiečių bei ketina lankyti vienišus senolius.

Jei kas ir skundžiasi kalėdine karštine ir spūstimis parduotuvėse, tai tikrai ne G. Savickas, jis su malonumu pasiduoda šventiniam šurmuliui.

„Aš labai mėgstu dovanas. O kas jų nemėgsta? Dovanokite ir džiuginkite kitus. Tačiau tam, kad žinotum, ką padovanoti kitam, svarbu visus metus būti kartu, matyti jį, stebėti, klausytis. Kitaip bus labai sunku ką nors išrinkti“, – įsitikinęs aktorius.

Giedrius Savickas / E. Genio/LRT nuotr.

Jis prisimena, kaip būdamas vaikas laukdavo Kalėdų Senelio, tačiau šis visuomet žinodavo, kada Giedrius užmiega ir dovanos po eglute atsirasdavo būtent jam giliai įmigus.

„Aš tikiu Kalėdų stebuklais, tikiu, kad ateina Kalėdų Senelis, kad per Užgavėnes žiema bėga iš kiemo. Aš tikiu. Aš daug knygų skaitau, būčiau kvailas, jei netikėčiau“, – juokiasi G. Savickas.

Giedrius Savickas / E. Genio/LRT nuotr.

Tik per šventes jis labiau laukia ne Kalėdų Senelio, o kūčiukų.

„Nors daugeliui su šventėmis siejasi mandarinai, man šventės prasideda tada, kai parduotuvėse atsiranda šližikų (kūčiukų – LRT.lt). Net ir būdamas vaikas jų laukdavau labiausiai. O ir aguonų pienas toks skanus. Man labai patinka. Taigi šližikai, persižegnojimas, plotkelė (kalėdaitis – LRT.lt) ir mamos burtai su šiaudais ir žvakėmis bei moliniai indeliai. Būtinai moliniai indeliai. Man tai gražiausios šventės tradicijos“, – vardija aktorius.

Giedrius Savickas / E. Genio/LRT nuotr.

Žinoma, savo švenčių jis neįsivaizduoja ir be eglutės bei mirksinčių lempučių. Nors kai kurie eglutes papuošia dar lapkričio pabaigoje ar gruodžio pradžioje, Giedrius su žmona Agata per daug neskuba.

Jis sako, kad papuošti eglę galima ir likus savaitei iki Kalėdų. „O paskui galima bus ilgai džiaugtis. Juk eglė būna namuose tol, kol vyras ją išneša. Tai gali ir mėnesį ta eglė stovėti“, – juokiasi jis.

„Maltiečių sriubos“ akcija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Žybsinčios lemputės ir iš seno laikraščio išvyniojami papuošalai jam siejasi su švente ir jaukumu, o namuose atsiradusi eglė paskleidžia namuose atostogų nuotaiką.

Tiesa, šias šventes jis pasitinka galvodamas ne tik apie tai, kuo norėtų nustebinti artimuosius.

„Nusprendžiau prisijungti prie maltiečių. Kai mane apmokys, važiuosiu į parduotuvę ir vyksiu pas senelius. Galbūt kartą ar du per savaitę, kiek pavyks. Supratau, kad pagaliau reikia daryti daugiau prasmingų dalykų.

„Maltiečių sriubos“ akcija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Juk ta „Maltiečių sriuba“ nėra vien tik iš bulvių ar kruopų, svarbiausias jos ingredientas – žmogus, kuris tos sriubos atneša, ir senelio gyvenime kažkas pasikeičia bent kelioms minutėms. Visada norėjau daryti gera, tad manau, kad atėjo gyvenime metas tai padaryti. Galbūt tai savotiška investicija į mano ateitį“, – pasakoja G. Savickas.