Gabija Vitkevičiūtė: moterys retai geria iš smagumo, kartais – kad mažiau prisigertų vyras

Paryčiais svirduliuojantis namo vyras – žavu, o moteris – pasileidėlė, bloga mama. Tokie stereotipai neskatina moterų kreiptis pagalbos, kai alkoholizmas ima viršų. LRT TELEVIZIJOS laidos „Visi kalba“ pašnekovė, reabilitacijos namų įkūrėja Gabija Vitkevičiūtė teigia, kad ir mintis, jog alkoholikės – tik asocialios, klaidinga – jomis galima tapti ir nuolat geriant rūšinį vyną.

Komunikacijos specialistė G. Vitkevičiūtė, įkūrusi reabilitacijos namus moterims, kurios kenčia nuo alkoholizmo, sako suprantanti, kad alkoholis yra visiškai legalus dalykas, nuo kurio mirštama.

Pagal statistiką, 80 proc. alkoholikų – vyrai ir vos 20 proc. – moterys. Tačiau ar statistika nėra iškreipta, turint omenyje tai, jog moterys nelinkusios atvirai prisipažinti, jog yra alkoholikės? Pasak G. Vitkevičiūtės, yra dvi priežastys, dėl ko moterys pagalbos kreipiasi ne taip dažnai, kaip galėtų, arba ne taip dažnai, kaip tai daro vyrai.

„Jeigu geri ar papuolei į bėdą, yra stigmatizuojama: kokia tu motina? Tarkime, paryčiais linguoja vyriškis – jis mums atrodo žavus. Bet jeigu apie 5 val. ryto namo svirduliuoja moteris – kokia ji mama?“ – pasakoja ji.

Alkoholis / KieferPix/Shutterstock nuotr.

Be to, dažnai alkoholikės iškart laikomos ir laisvo elgesio moterimis. Būtent dėl šių dalykų joms daug sunkiau ne tik kreiptis pagalbos, bet ir sveikti. Moterims daugiau problemų dėl alkoholizmo kyla ir dėl to, kad jos tiesiog yra fiziškai silpnesnės ir mažiau atsparios alkoholiui, palyginti su vyrais.

Vyrai gali tai daryti, jiems tiesiog smagu: eiti į barą po darbo, verslo pietų ar vakarienės. Tai bičiulystės, komandinė dvasia. Bet moterys to nedaro – jos geria vienos, paprastai dėl santykių.

Dėl ko jos geria? Kiekviena istorija unikali, tačiau ir praktikai, ir mokslininkai sutaria, kad moterys retai kada geria iš smagumo, taip teigia G. Vitkevičiūtė.

„Vyrai gali tai daryti, jiems tiesiog smagu: eiti į barą po darbo, verslo pietų ar vakarienės. Tai bičiulystės, komandinė dvasia. Bet moterys to nedaro – jos geria vienos, paprastai dėl santykių. Provincijoje moterys prasigeria todėl, kad saugo savo vyrus. Jos mano, kad jeigu degtinės butelį perlauš dviese, vyras nebus toks girtas“, – tikina pašnekovė.

Gabija Vitkevičiūtė / Stop kadras

Reabilitacijos namų įkūrėja su alkoholizmu yra susidūrusi savo kailiu – jos mama kentė nuo šios ligos. Dažnai sakoma, kad alkoholizmas – ne tik geriančiojo problema, tai ir visų aplink esančių žmonių nelaimė. Tad kaip tai paveikia esančiuosius šalia?

„Jeigu vienas iš tėvų yra priklausomas, nesvarbu, nuo ko, jis statistiškai sužeidžia 6–7 žmones aplinkui. Tai šeimos liga, ja serga visi. Kopriklausomi asmenys, kurie patys nevartoja, bet yra su žmogumi, kuris manipuliuoja, stengiasi išlikti. Jeigu žmogus priklausomas nuo kokios nors substancijos, visi kiti priklausomi nuo jo: ar atėjo, ar išėjo, ar grįžo, ar negrįžo, ar pragėrė...“ – aiškina ji.

Gajus ir dar vienas stereotipas, kad alkoholikė – tik asociali. Tačiau alkoholikėmis tampama ir geriant rūšinį vyną ar kitus prabangius gėrimus.

Alkoholis / E. Genio/LRT nuotr.

G. Vitkevičiūtė teigia, jog alkoholizmu susergama ne iš karto. Pirma stadija gali trukti dešimtmetį, šie žmonės negydomi, nes gali dirbti, atlikti kitas užduotis. Tačiau juos nuolat kamuoja įkyrios mintys, jie nebekontroliuoja savęs, gali, pavyzdžiui, nusirauti nuo penktadienio iki sekmadienio, ir visa tai vyksta nepaisant neigiamų pasekmių: žmogus žino, kad baigsis blogai, tačiau vis tiek tai daro.

Antroje stadijoje žmonės kreipiasi pagalbos arba juos atveža artimieji – tai stadija, kai situacija tampa nebevaldoma. Tai fazė, kai žmogus gerti nebegali, bet negerti negali taip pat. Pasiekiamas dugnas, kai žinai, kad arba privalai gydytis, arba artėji kapinių link.

„Yra daug stigmų, kad alkoholikai miršta nuo kepenų cirozės. Ne, jie miršta nuo smurtinių mirčių: eina iki vonios kambario, sėda važiuoti nusipirkti dar, nes trūksta, tada nukrinta nuo laiptų ir panašiai. Gamta nesutvėrė mūsų būti apsvaigusių“, – pažymi G. Vitkevičiūtė.

Alkoholizmas / Pixabay nuotr.

Kaip padėti geriančioms moterims? Nors laidos pašnekovė tikina ilgai priešinusis šiai taisyklei, dabar ji jau sako suvokusi – žmogus pirmiausia turi to norėti pats. „Nėra kitokių galimybių padėti žmonėms. Liga lėtinė ir sveikimas jos lėtinis“, – teigia G. Vitkevičiūtė.

Yra įvairių stereotipų ir apie tai, kaip gydomas alkoholizmas. Galbūt ne vienam atrodo, jog žmogus tiesiog uždaromas ir jam neduodama gerti. Reabilitacijos namų įkūrėja pažymi – yra šalių, kuriose daroma ir taip – žmonės priverstinai padaromi abstinentais, tačiau taip būti neturėtų.

Pašnekovė įsitikinusi, kad pirmiausia turi būti „pakeistos“ smegenys, nes vartojimas – tik priemonė problemai „užpilti“.

„Įpročius reikia išmušti, o viskas prasideda nuo labai paprastų dalykų. Pasiklok savo lovą. Ką tai reiškia? Susiformuok naujus įpročius. Tokie žmonės būna pamiršę, ką reiškia rūpintis savimi ir viskuo kitu“, – aiškina G. Vitkevičiūtė.

Visas pokalbis – laidos įraše.

Parengė Indrė Česnauskaitė.