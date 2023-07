Violetos Urmanos gala koncertas ir „Midsummer Vilnius“ pradžia – tiesiogiai per LRT KLASIKĄ

Kultūros radijas LRT KLASIKA kviečia patirti svarbiausius vasaros muzikos festivalius tiesiogiai. Šį pirmadienį, liepos 17 d., 21 val., tiesiogiai iš Valdovų rūmų kiemo skambės ilgai lauktas pasaulinio garso operos solistės, Lietuvos operos primadonos Violetos Urmanos pasirodymas. Rafinuotą ir subtilią klasikinės muzikos vakaro programą ji atliks drauge su Modesto Pitrėno diriguojamu Lietuvos kameriniu orkestru (LKO).

Jau beveik tris dešimtmečius dainuojanti garsiausiuose pasaulio teatruose, Violeta Urmana yra pripažinta koncertų ir rečitalių dainininkė, atliekanti G. Mahlerio, R. Strausso, A. Schoenbergo, H. Berliozo, R. Wagnerio ir G. Verdi muziką garsiausiose Europos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Izraelio ir Japonijos koncertų salėse, bendradarbiaujanti su talentingiausiais dirigentais ir solistais.

„Midsummer Vilnius“ uždarymas / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Šį kartą dainuoti man yra sunkiau, kadangi pasirodymas – Lietuvoje. Taip pat dėl to, kad tai bus „open air“ koncertas – prie to nesu labai pratusi. Dėl to jaudinuosi daug labiau nei pasirodydama kokiame nors pasauliniame teatre. Aš jaučiu didesnę atsakomybę dainuoti čia, nei bet kur kitur“, – sako Violeta Urmana.

V. Urmana yra pelniusi daugybę apdovanojimų: Londone – Karališkosios filharmonijos apdovanojimą dainininkams, Vienoje – Austrijos „Kammersaengerin” titulą. 2014 m. Italijos prezidentas ją apdovanojo ordinu „Stella d’Italia”. Lietuvoje jai suteiktas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinas, o 2020 m. ji apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Komandoro didžiuoju kryžiumi.

„Per LRT KLASIKĄ nuolatos transliuojame ryškiausių mūsų žvaigždžių koncertus pasaulio koncertų salėse, tačiau dar smagiau, kai tarptautinį pripažinimą pelnę muzikai grįžta namo. Violetą Urmaną Lietuvoje girdime ypač retai, tad džiaugiamės, jog radijas gali suteikti galimybę solistės klausytis ne tik Valdovų rūmų kiemo svečiams, bet visiems operos meno gerbėjams”, – sako radijo LRT KLASIKA vyr. redaktorė Rasa Murauskaitė-Juškienė.

Ši transliacija per LRT KLASIKĄ – išskirtinė galimybė išgirsti visų mylimą solistę gyvai. Kviečiame jungtis LRT KLASIKĄ pirmadienį, liepos 17 d., 21 val.