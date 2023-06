LRT Kino gidas rekomenduoja: „Bėgikė“ ir „Palm Springsas“

Šios savaitės LRT kino plane – prancūzų komedija „Dylerė“ ketvirtadieniui, trileris „Sąžiningas žaidimas“ ir kriminalinė drama „Neapolio piranijos“ bei lietuvių „Bėgikė“ penktadieniui, o šeštadienį lauks kritikų įvertinta fantastinė drama „Palm Springsas“. Sekmadienį – jau pamėgto serialo „Superherojų mokykla“ pradžia.

Ketvirtadienis, birželio 8 d.

„Elito kino“ vakaras – su 2020-aisiais pasirodžiusia prancūzų komedija „Dylerė“ (La daronne, rež. Jean-Paul Salome, 2020), kurioje vaidmenį atlieka įstabioji Isabelle Huppert.

Pasjans dirba Paryžiaus policijos Kovos su narkotikais skyriuje. Ji verčia iš prancūzų į arabų kalbą ir atvirkščiai. Be to, draugauja su skyriaus viršininku ir jam patarinėja, daro prielaidas bei kuria teorijas apie narkotikų prekybą. Tačiau moteriai trūksta pinigų. Ji nesugeba laiku sumokėti nuomos, o mamą iš prabangių senelių namų tuoj iškraustys, nes moteris vėluoja sumokėti.

Dylerė / G. Ferrandis nuotr.

Norėdama atsikratyti slegiančių skolų, ji įsivelia į narkotikų verslą ir slapčia perima nieko neįtariančių marihuanos prekeivių siuntą. Pasjans pardavinėja narkotikus iš pasiklausymų pažįstamiems platintojams, bet darbo policijoje neatsisako. Jai reikia saugotis ir policijos, ir mafijos, kuri ieško dingusių narkotikų.

Filmą žiūrėkite 21.30 val. per LRT PLIUS. Dar 14 dienų po premjeros juostą peržiūrėkite LRT EPIKA platformoje. Rubrikoje „3 minutės iki kino“ filmą pristatys žurnalistė, rašytoja Akvilė Kavaliauskaitė.

Penktadienis, birželio 9 d.

Penktadienio vakarą LRT PLIUS eteryje – prancūzų trileris „Sąžiningas žaidimas“ (Fair Play, rež. Lionel Bailliu, 2006), apdovanotas tarptautiniame San Sebastiano kino festivalyje kaip geriausias režisūrinis debiutas.

Sąžiningas žaidimas / Stop kadras

Stambios korporacijos direktorius Šarlis jaučia didžiulę konkurenciją tarp savo darbuotojų ir tyčia ją dar labiau kaitina. Kolega Žanas Klodas rodo puikius rezultatus ir gali užimti direktoriaus vietą. Kitaip nei Šarlis, šis vyrukas naudojasi nesąžiningo žaidimo metodais, kad pasiektų tikslą. Tad nekaltas jų susitikimas sportinių žaidimų lauke tampa pašaipia šiuolaikinių darbo santykių metafora. Pats direktorius, tapęs intrigų objektu, norėdamas išgelbėti savo padėtį, paverčia išvyką šantažu.

Filmą žiūrėkite penktadienį, 21 val. per LRT PLIUS ir dar 14 dienų po premjeros – LRT EPIKA platformoje.

Kaip ir kiekvieną penktadienį, LRT TELEVIZIJA pasitiks veiksmo filmų gerbėjus – 22.05 val. rodys kriminalinę dramą „Neapolio piranijos“ (La paranza dei bambini, rež. Claudio Giovannesi, 2019), sukurtą pagal to paties pavadinimo žurnalisto Roberto Saviano romaną. Kitas šio rašytojo romanas „Gomora“, sukėlęs neramumus šalyje ir atskleidęs mafijos veikimo užkulisius, virto populiariu serialu, o pats rašytojas tapo labiausiai mafijos ieškomu Italijos piliečiu. Filmas „Neapolio piranijos“ Berlyno kino festivalyje pelnė „Sidabrinį lokį“ už geriausią scenarijų.

Neapolio piranijos / Stop kadras

„Neapolio piranijų“ personažai – tai svajonių apie prabangą ir šlovę apsėstas paauglių šešetas. Nors labai jauni, bet mirtinai pavojingi. Šių penkiolikmečių grupuotė pasiryžusi tapti naujaisiais Neapolio nusikalstamo pasaulio bosais, dėvėti prabangius drabužius ir lakstyti po gatves madingais motociklais. Jie – paaugliai be rytojaus, nebijantys kalėjimo ar mirties, kasdien rizikuojantys viskuo, tik taip galėdami pajusti gyvenimo skonį. Jie pasiryžę žudyti ir mirti dėl valdžios, meilės ir pinigų, nes jie – Neapolio piranijos...

Dar 30 dienų po filmo premjeros jį peržiūrėkite LRT EPIKA platformoje.

Kiek vėliau, 22.40 val., LRT PLIUS tęs lietuviškų filmų penktadienių maratoną, kuriame šį kartą – drama „Bėgikė“ (rež. Andrius Blaževičius, 2021).

Šis filmas – trilerį primenanti meilės drama. Pagrindinė herojė Marija nubunda namie su prakirsta lūpa, jos ranka nutirpusi. Kažkur dingęs ir jos vaikinas Vytas, jo „Facebook“ profilyje – jokių naujų įrašų. Tai jau nebe pirmas kartas, kai Marija atsiduria šioje situacijoje ir tai vėl gali blogai pasibaigti, tad ji privalo kuo greičiau surasti Vytą. Ji pasileidžia bėgti ir prasideda parą – nuo ryto iki ryto – trunkanti žadą atimanti Marijos laisvės ir pasiaukojimo drama. Apsišarvavusi meile ir kantrybe, ji blaškosi po miestą, sekdama pabiromis užuominomis apie tai, kur yra Vytas. O aplink verda gyvenimas – pro šalį grėsmingai žygiuoja kariuomenė, troleibusuose ir vakarėliuose vyksta savi reikalai, o mama klausinėja „ką šiandien valgei?“.

Bėgikė / Stop kadras

„Bėgikę“ žiūrėkite penktadienį, 22.40 val., per LRT PLIUS.

Šeštadienis, birželio 10 d.

21 val. per LRT TELEVIZIJĄ bus rodoma savaitės premjera – fantastinė komedija „Palm Springsas“ (Palm Springs, rež. Max Barbakow, 2020), rodyta Tarptautinio Sandanso kino festivalio konkurse ir nominuota dviem „Auksiniams gaubliams“.

Palm Springsas / Stop kadras

Du labai skirtingi jauni žmonės – Nailsas ir Sara – netikėtai susipažįsta vestuvėse Palm Springse. Atrodo, viskas vyksta pagal scenarijų, tačiau porelė galiausiai supranta, kad yra amžinai įkalinta toje pačioje dienoje. Viskas susijaukia, kai jie nebegali pabėgti ne tik iš Palm Springso, bet ir vienas nuo kito. Porelė pateko į laiko kilpą. Tačiau iš pirmo žvilgsnio beviltiškoje situacijoje jie netikėtai pajunta visišką laisvę. Kartu įkūnija pačius beprotiškiausius sumanymus, be to, atsiranda galimybė išgyventi patį keisčiausią visų laikų romaną. Svarbus ne tik siužetinis laiko kilpos posūkis, bet ir subtilūs pastebėjimai apie santykius bei aplinką, kurioje tenka atsidurti pagrindiniams veikėjams. Be humoro filmas dovanoja ir šiltą meilės istoriją, kurią malonu žiūrėti ir ja mėgautis.

Dar 30 dienų po premjeros filmą žiūrėkite LRT EPIKA platformoje.

Sekmadienis, birželio 11 d.

Sekmadienį, 13.40 val. LRT PLIUS visos šeimos žiūrovus kvies žiūrėti pirmąją norvegų serialo „Superherojų mokykla“ seriją (Superheltskolen, rež. Aurora Gosse, 2021)

Net superherojai turi sėdėti mokyklos suole! Prisijunkite prie jų ypatingoje internatinėje mokykloje būsimiems superherojams.

Tai – smagus nuotykių serialas vaikams, kuriame pasakojama apie neįprastą būrį mokinukų, lankančių labai neįprastą mokyklą, skirtą vaikams, turintiems ypatingų galių. Kiekvienas jų, nors ir turi nepaprastų gebėjimų, vis tiek susiduria su universaliomis problemomis, kurių kyla visiems vaikams. Kas nutiks, jei pažeisiu taisykles? Ar moralu būti įsimylėjusiam? Ar gerai bijoti aukščio?

Seriale dėl veikėjų supergalių nutinka linksmų situacijų. Vienas iš herojų per gimtadienio šventę negauna ledų, kai paaiškėja, kad pienas yra jo kriptonitas. Kitas sukonstruoja melo detektorių, atskleidžiantį gėdingas kiekvieno paslaptis. Klasės draugai patiria išbandymų, bet visada susidoroja ir padeda vieni kitiems.