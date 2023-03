LRT kino gidas rekomenduoja: festivalių hitai ir kritikų įvertintos istorinės dramos

Šią savaitę LRT kino gidas rekomenduoja praleisti su festivaliuose pripažintais filmais: ketvirtadienį „Elito kinas“ lauks su „Liepsnojančios moters portretu“ iš Kanų kino festivalio, o penktadienio naktį stebėkite dramą „Kariaujanti moteris“ iš „Scanoramos“ bei filmą „Grįžimas į Montoką“, rodytą Berlyno kino festivalyje. „Kino žvaigždžių alėja“ pasitiks su Venecijos kino festivalio istorine drama „Lyderio vaikystė“.

Ketvirtadienis, kovo 2 d.

Šį ketvirtadienį „Elito kine“ bus rodoma drama „Liepsnojančios moters portretas“ (Portrait de la jeune fille en feu, rež. Celine Sciamma, 2019).

Istorinė drama pelnė tarptautinio Kanų kino festivalio ir Europos kino akademijos prizus už geriausią scenarijų. Filmas buvo nominuotas „Aukso gaubliui“ kaip geriausias užsienio filmas.

Prancūzų statyto filmo siužetas sukasi aplink XVIII amžiaus viduryje nuošalioje saloje Bretanėje gyvenusią menininkę. Jauna dailininkė Marijan yra pasamdoma nutapyti neseniai iš vienuolyno išėjusios Eloiz vestuvinį portretą. Būsimoji nuotaka nežino apie motinos jai už nugaros planuojamas vestuves, todėl Marijan liepta tapyti slapta. Apsimesdama pasivaikščiojimų palydove, dailininkė dienomis ją tyrinėja, o naktimis tapo. Diena po dienos abi moterys tampa viena kitai artimesnės, kol jausmai pasikeičia. Tiksint pirmoms ir paskutinėms Eloiz laisvės akimirkoms, tarp moterų įsižiebia uždrausti jausmai. Meilės istorija vystosi neapkrautoje istorinėmis detalėmis ir personažais atokioje gamtos bei šviesos prisodrintoje atmosferoje. Vyksta tylus, bet jaučiamas moteriškas maištas ir pasipriešinimas.

Filmas prasideda ketvirtadienį 21.33 val., o prieš tai LRT PLIUS rubrikoje „3 minutės iki kino“ istorinę dramą pristatys „Kino pavasaris“ programos sudarytoja Dovilė Grigaliūnaitė. O LRT mediatekoje filmą rasite dar 60 dienų po transliacijos.

Penktadienis, kovo 3 d.

„Europos kinas“ šią savaitę rodys vokiečių dramą „Grįžimas į Montoką“ (Ruckkehr nach Montauk, rež. Volkeris Schlöndorffas, 2017). Pasaulinė filmo premjera įvyko Berlyno kino festivalyje.

Juosta sukurta Maxo Frischo kūrinio motyvais, istorija sukasi apie šešiasdešimtmetį rašytoją Maksą Zorną. Jis atvyksta iš Berlyno į Niujorką reklamuoti naujo, iš dalies autobiografinio romano. Vyras yra vedęs Klarą, tačiau turi dar vieną kelionės tikslą – susitikti su sena meile Rebeka. Kai jis pasirodo moters namuose, ši nėra sužavėta. Nors tebeprisimena Maksą, dabar jos gyvenimas kitoks – Rebeka yra gerbiama advokatė prestižinėje įstaigoje. Netrukus Rebeka pakviečia Maksą keliauti į Montoką prie jūros, kur jie anksčiau kartu keliaudavo. Tam, kad suprastų, jog jie vienas kitam jau yra tik mitas.

Tai – filmas apie sunkią, bet tikrą meilę, kur pagrindinis veikėjas sunkiai atskiria praeities faktus nuo susikurtos fikcijos. Subrendęs populiarus rašytojas su neišspręsta praeitimi yra draskomas meilės dviem moterims. Dvi stiprios išraiškingos stichijos – ugnis ir vanduo. Visi nori vieno – tikros tyros meilės, tačiau praeities klaidos ir paslaptys neleidžia jiems priartėti prie šio idealo. Ar jų likimas pasikeis? Ar jų pasirinkimai suteiks jiems laimės?

Filmą žiūrėkite 21.30 val., per LRT PLIUS, o mediatekoje filmą bus galima pamatyti dar 30 dienų po transliacijos.

Grįžimas į Montoką

Kiek vėliau, 22.45 val., LRT TELEVIZIJOS eteryje bus rodomas trileris „Trys dienos ir vienas gyvenimas“ (Trois jours et une vie, rež. Nicolasas Boukhriefas, 2019).

Kino juostoje – 1999 metų Kalėdos Ardėnuose. Neaiškiomis aplinkybėmis dingsta šešiametis Remi, o vienintelis, kuris žino, kas nutiko, yra dvylikametis Antuanas. Supykęs ant kaimyno, kad šis jo akivaizdoje nušovė sužeistą šunį, Antuanas netyčia nužudė šio sūnų Remi. Apimtas panikos dvylikametis paslėpė aukos kūną ir grįžo namo. Netrukus prasidėjo paieškos, tačiau po trijų dienų kilo baisi audra ir paieškos nutrauktos.

Po dešimties metų sugrįžęs Antuanas sužino, kad pagaliau pradėta šalinti prieš daugelį metų įvykusios audros padaryta žala. Išsigandęs, kad bus atskleista jo paslaptis, vaikinas nusprendžia imtis desperatiškų veiksmų...

Trilerį žiūrėkite penktadienio vakarą arba dar 30 dienų po filmo parodymo LRT mediatekoje.

Po vidurnakčio, 00.45 val., LRT TELEVIZIJA transliuos dramą „Kariaujanti moteris“ (Kona fer i strid, rež. Benediktas Erlingssonas, 2018).

Kino juosta buvo rodoma Europos šalių kino forume „Scanorama“. Filmas apdovanotas tarptautiniame Kanų kino festivalyje, taip pat pelnė 10 Islandijos kino prizų „Eda“, o aktorė Halldora Geirhardsdottir buvo nominuota kaip geriausio moters vaidmems atlikėja Europos kino akademijos apdovanojimuose. Iš viso filmas pelnė 29 kino apdovanojimus.

„Kariaujanti moteris“ – tai pasakojimas apie nedalomą žmogaus ir gamtos vienovę, kurios apsuptyje mažomis kovomis pasiekiamos didelės pergalės.

LRT mediatekoje filmas bus pasiekiamas 14 d. po transliacijos.

„Kariaujanti moteris“ / Filmo stop kadras

Šeštadienis, kovo 4 d.

21.00 val., LRT PLIUS „Kino žvaigždžių alėjoje“ matysite istorinę dramą „Lyderio vaikystė“ (The Childhood of a Leader, rež. Brady Corbetas, 2015), kuri pelnė 3 apdovanojimus Venecijos kino festivalio konkurse „Horizontai“.

Kino juostos režisierius – jaunas amerikiečių aktorius Brady Corbetas, suvaidinęs per dvi dešimtis vaidmenų. 2015 metais aktoriaus karjerą sustabdė, kad išmėgintų jėgas režisūroje. Jo, kartu su žmona Mona, parašytą scenarijų įkvėpė garsiausių XX a. diktatorių biografijos. Tikri, išgalvoti ir laisvai interpretuoti įvykiai filme plėtojasi tarpukariu – 1918–1939 metais. Pagrindiniai „Lyderio vaikystės“ motyvai išplėtoti iš kelių šaltinių – realių XX a. diktatorių biografijų fragmentų, o pavadinimas pasiskolintas iš Jeano-Paulo Sartre’o apsakymo „Lyderio vaikystė“, išleisto 1939 m. rinkinyje „Siena“.

Dramos veiksmas prasideda 1918 metais, kai septynmetis Preskotas atvyksta į Paryžių su vokiete mama ir amerikiečiu diplomatu tėvu, kuris tarpininkauja JAV vyriausybei pasirašant Versalio taikos sutartį. Angeliškos išvaizdos berniukas neturi draugų ir dažniausiai lieka vienas. Nors berniukas dar per mažas, kad susivoktų politikos intrigose, namų aplinka nepastebimai lemia būsimo „lyderio“ charakterį ir augina naujos kartos politinį monstrą.

Kaip manipuliacija veikia vaiką stebėkite šeštadienį 21 val. arba dar 30 dienų dramą peržiūrėti galėsite LRT mediatekoje.

Filmas „Lyderio vaikystė“ / Stop kadras

Šeštadienio vakarą pratęs, 23 val., per LRT TELEVIZIJĄ kriminalinės komedijos transliacija „Ar gali būti blogiau?“ (What's the Worst That Could Happen?, rež. Samas Weismanas, 2001).

Kino juostoje matysite, kaip profesionalus vagis Kevinas Kaferis (vaidina Martinas Lawrence'as) įsilaužia į multimilijonieriaus Makso Ferbankso (vaidina Danny DeVito) vilą. Jis tikisi, kad prabangiame name šį vakarą šeimininko nėra. Tačiau vagystė nepavyksta – vonioje su dailia mergina užtiktas turtuolis sučiumpa įsilaužėlį ir iškviečia policiją. Norėdamas pasišaipyti iš nevykėlio vagies Maksas nugvelbia nelaimingojo žiedą, kurį jam padovanojo sužadėtinė. Tokio pažeminimo save gerbiantis vagis ištverti negali. Kevinas pasprunka nuo policijos ir grįžta atkeršyti įžūliam skriaudėjui.

„Ar gali būti blogiau“ / Filmo stop kadras

Sekmadienis, kovo 5 d.

13.55 val. savaitgalį palydėti su LRT PLIUS kvies filmas šeimai „Penki draugai 3“ (Funf Freunde 3, rež. Mike'as Marzukas, 2014).

Šaunusis ketvertas – pusbroliai ir pusseserės Kirinai: Džordž, Anė, Dikas ir Džiulijanas kartu su šuneliu Timiu vyksta atostogų į egzotišką Tailando salą. Čia jų laukia nepaprasti nuotykiai, mat panirę į vandenyno dugną jie aptinka nuskendusio laivo likučius, o ten – senovišką kompasą. Jį bando pavogti vietinė mergaitė Džo. Ji papasakoja vaikams legendą apie piratą Vienarankį Tedą, kuris, apiplėšęs begalę laivų, susikrovė turtus ir kažkur saloje užkasė. Džo nori rasti lobį ir sumokėti jau turinčiam saloje viešbutį turtuoliui Heinsui, kuris ketina sulyginti jų kaimelį su žeme ir pastatyti dar vieną kurortą. Vaikai su naująja pažįstama leidžiasi į žygį, o jų pėdomis seka keista porelė, kuriai lobis rūpi ne mažiau.

Mediatekoje filmą bus galima pamatyti dar 30 d. po transliacijos.

„Penki draugai 3“ / Filmo stop kadras

Iš karto po jo, nuo 15.30 val. lauks norvegų filmas šeimai „Pagaliukas ir jūros pabaisa“ (Knerten og Sjoormen, rež. Tove Undheimas, 2020). Tai jau penktasis filmas, pasakojantis apie medinį žmogeliuką Pagaliuką ir jo nenuoramą draugą Jaunėlį, sukurtas pagal Anne-Catharinos Vestly knygas.

Šį kartą Pagaliukas su Jaunėliu vyksta vasaros atostogų į ypatingą Vasaros salą, pas tetą Tėja ir Filipą. Ten jie sutinka aštuonmetę Edę, kuri apie paslaptingą blogą reputaciją turinčią salą žino viską. Juk netoli jos pastebėta jūros gyvatė, apie kurią girdėjo iš įvairių legendų. Vieną dieną atvyksta ir jūros pabaisų ekspertas. Draugų laukia kupina nuotykių vasara, kai ieškant klastingos jūros pabaisos išbandoma draugystė.

Kino filmą žiūrėkite šį sekmadienį, 15.30 val., per LRT PLIUS, o LRT mediatekoje dar 90 dienų po transliacijos.