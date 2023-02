LRT kino gidas: dokumentika apie Kernagį Lietuvos šventei ir nuotaikingi filmai savaitgaliui

Šią savaitę LRT kviečia paminėti Vasario 16-ąją su dokumentiniu filmu „Kernagis“. „Europos kinas“ kviečia pasinerti į dramą apie mergaitės ir jos mamos santykį filme „Rytoj ir visada“, o šeštadienį netrūks juoko su muzikine komedija „Didžioji premjera“.

Ketvirtadienis, vasario 16 d.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga, 21.00 val. LRT TELEVIZIJOS žiūrovai kviečiami žiūrėti dokumentinį filmą „Kernagis“ (Kernagis, rež. Andrius Lekavičius, 2022). Kino juostoje įamžinti jautrūs kadrai iš asmeninio Vytauto Kernagio šeimos archyvo, nostalgiškos dainos bei jaunystės pamąstymai.

Filmas „Kernagis“ / Stop kadras

2022-aisiais pasirodęs kino filmas yra pirmasis dokumentinis pasakojimas apie maestro V. Kernagį. Šis filmas – tarsi vieno iš geriausių visų laikų Lietuvos artistų išpažintis. Kartu filmas tapo tarsi visos jo kartos dienoraščiu ir liudijimu, kad nepakeičiamų yra.

Po filmo premjeros dokumentinį filmą rasite LRT.lt mediatekoje.

„Elito kinas“ kvies įsijungti LRT PLIUS: čia 21 val. bus rodoma drama „Jūra prieš akis“ (The Sea Ahead, rež. Ely Dagher, 2021). Kino juosta Kanų kino festivalyje „Režisierių savaitės“ programoje pelnė „Auksinės kameros“ apdovanojimą.

Mįslingoje psichologinėje dramoje po daugelio metų gyvenimo užsienyje jauna moteris Jana netikėtai grįžta į Beirutą. Sugrįžusi atgal ji susiduria su pažįstamu, bet keistu gyvenimu, kurį kadaise paliko.

Ilgą laiką išbuvusi svetur Jana, regis, ten patyrė slogių išgyvenimų ir ieško prieglobsčio. Ji vėl bando įsilieti į šeimos gyvenimą, slėpdama gyvenimo svetimoje šalyje detales. Mergina stengiasi pamiršti skaudžią patirtį, ieško prieglobsčio namie, tačiau šis išgyventas slogutis giliai įsirėžęs į jos sąmonę, nuolat ją trikdo.

Juostą dar 90 dienų po parodymo žiūrėkite LRT mediatekoje.

Penktadienis, vasario 17 d.

21.30 val. LRT PLIUS prasidės „Europos kino“ seansas. Jame – prancūzų drama „Rytoj ir visada“ (Demain et tous les autres jours, rež. Noemie Lvovsky, 2017).

Filmo centre – devynerių metų mergaitė Matilda ir jos sutrikusio elgesio motina. Mergaitės tėvai yra išsiskyrę ir ji gyvena su mama, tačiau dažnai bendrauja su tėčiu telefonu. Matilda niekada nežino, kokios būklės šiandien atsikels mama. Kol kiti mano, kad jos motina – beprotė, dukra daro viską, kad apsaugotų ją ir išvengtų artėjančio išsiskyrimo.

Filmas „Rytoj ir visada“ / Stop kadras

Vieną dieną mama padovanoja Matildai narvelį su pelėda. Šis kalbantis paukštis, kurį girdi tik Matilda, tampa jos patikėtiniu. Anksti subrendusi Matilda su pelėdos pagalba kuria planus, kaip įprastą gyvenimą suderinti su neįtikėtinomis situacijomis, į kurias ją įstumia motina.

LRT mediatekoje filmą žiūrėkite dar 30 d. po parodymo.

22.45 val. į susitikimą su Džeimsu Bondu pakvies LRT TELEVIZIJA. Čia bus rodomas trileris „Spektras“ (Spectre, rež. Sam Mendes, 2015), kuriame Agentą 007 įkūnija Danielius Craig‘as.

Kino juostoje išvysite kas pakeis žuvusią vadovę M. Tuo tarpu panelė Monipeni slapta perduoda Bondui velionei M priklausiusią dėžutę, kurioje agentas aptinka užuominų apie didžiulę paslaptį ir iš savo praeities.

Gavęs naują užduotį Džeimsas Bondas iškeliauja ieškoti slaptos organizacijos. Kol kas Agentas 007 žino tik jos pavadinimą – „Spektras“. Netrukus susipažinęs su žmogumi, kuris galbūt vadovauja organizacijai, Francu Oberhauzeriu. Sekdamas užuominomis, Bondas susitinka ir seną savo priešą, kuris jam atskleis kitų faktų, priversiančių slaptąjį agentą abejoti viskuo, už ką jis iki šiol kovojo.

Filmas „Spektras“ / Stop kadras

Jau po vidurnakčio, 01.10 val., LRT TELEVIZIJOJE bus rodomas tikrais faktais paremtas filmas „Nesijaudink, jis toli nenueis“ (Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot, rež. Gus Van Sant, 2018).

Biografinės dramos akiratyje sukasi Džonas Kalahanas. Jis aistringai myli gyvenimą, mėto nešvankius juokelius ir mėgsta išgerti. Po vieno audringo vakarėlio jis patenka į siaubingą avariją ir būdamas dvidešimt vienerių lieka pusiau paralyžiuotas. Tada, laikydamas pieštuką abiem rankomis, jis pradeda piešti.

Filme pasakojama apie Džono Kalahano kovą su alkoholizmu ir prisikėlimą, naujo gyvenimo galimybę išryškėjus menininko talentui. Tai jaudinanti ir šmaikšti drama, pagrįsta tikrais faktais, bylojančiais apie gydomąją kūrybos galią.

LRT mediatekoje filmą rasite dar 30 d. po parodymo.

Filmas „Nesijaudink, jis toli nenueis“ / Stop kadras

Šeštadienis, vasario 18 d.

23.10 val. LRT TELEVIZIJA rodys muzikinę komediją „Didžioji premjera“ (First Night, rež. Christopher Menaul, 2010) su tarptautine operos žvaigžde – sopranu Sara Brightman.

Filmas pasakoja apie turtingą verslininką Adamą, kuris svajoja dainuoti operoje. Sulaukęs aplinkinių pašaipų, nusivylęs dainininkas mėgėjas nusprendžia pastatyti operą savo prabangiame dvare Škotijoje. Jis tikisi, kad kai draugai pamatys jį dainuojantį rimtą kūrinį, baigsis visi paviršutiniški juokeliai. Į dvarą Adamas pasikviečia operos dainininkų ir pradeda Mocarto operos „Visos jos tokios“ repeticijas. Kasdienis verslininko gyvenimas vis labiau ima panašėti į dramatišką operą.

Filmas „Didžioji premjera“ / Stop kadras

Sekmadienis, vasario 19 d.

Sekmadienio popietę LRT PLIUS kvies praleisti kartu su filmu visai šeimai „Nika“ (Nika, rež. Slobodan Maksimovic, 2016).

Kino juostoje – septyniolikmetė mergina Nika, mėgstanti lenktyniauti kartingais. Šią aistrą merginai įkvėpė jos tėvas, profesionalus lenktynininkas, žuvęs automobilio avarijoje. Po nelaimės Nikos motina bijo prarasti vienintelę dukrą, tačiau jos draudimai tik pakursto mergaitės aistrą pavojingam sportui. Nika išgyvena konfliktą su motina, ji trokšta dalyvauti ir laimėti svarbiausias gyvenimo lenktynes, o mama stengiasi ją apsaugoti.

Filmas „Nika“ / Stop kadras

Filmą įsijunkite 13.50 val. per LRT PLIUS, o LRT mediatekoje jį rasite dar 30 d.