LRT kalėdinis turinys vaikams: LRT RADIJO tinklalaidžių premjeros ir kalėdiniai filmai bei animacija per LRT televizijas

Visą šventinį savaitgalį mažuosius žiūrovus ir klausytojus džiugins speciali LRT programa. LRT RADIJAS pakvies Kalėdų laukti kartu su Tomu Dirgėla ir „Radiju kuprinėje“ bei naujomis animuotomis „Vakaro pasakos“ serijomis. Kalėdų rytą LRT PLIUS pasitiks su Kalėdinio vaikų sekmadienio animacija, filmais, linksmiausiais veikėjais ir stebuklingais nuotykiais. Magišką vakarą užbaigs LRT RADIJO „Vaikų radijo teatro“ premjera, sukurta pagal Hanso Christiano Anderseno pasaką, o antrąją Kalėdų dieną LRT TELEVIZIJA nustebins filmo „Babaužiukai“ premjera.

Kalėdų laukimas prasidės penktadienį su LRT RADIJO tinklalaidės „Radijas kuprinėje“, sukurtos klausyti ilgą laiką leidžiant kelyje, važiuojant švęsti Kalėdų ar po jų grįžtant namo, epizodu. Tinklalaidės vedėjas, žinomas vaikų rašytojas T. Dirgėla parūpino tikrų vaikų istorijų apie trokštamiausias dovanas, Kalėdų ryto istorijų ir net interviu su Kalėdų Seneliu, pažįstamu iš vaikų mylimo LRT serialo „Ar bus Kalėdos?“.

Šventinio „Radijas kuprinėje“ epizodo nuo penktadienio ieškokite LRT radiotekoje.

Penktadienį mažiausiesiems pasakų klausytojams LRT RADIJAS žada dar keturias dovanas – pasirodys naujos animuotos „Vakaro pasakos“ serijos. Mažieji galės žiūrėti pagal Virginos Šukytės knygą „Laimės formulė“ parengtą pasaką „Prapuolę slibinai“, taip pat pagal Astos Gricės knygą „Bebriukas Benas“ sukurtą animuotą pasaką „Kaip Benas varles skaičiavo“, pagal Birutės Mar knygą apie senuosius teatro gyventojus parengtą „Naktuką“ bei „Žiogo vestuves“ pagal Vytauto Tamulaičio „Skruzdėlytės Greitutės nuotykius“.

Animuotas „Vakaro pasakas“ nuo penktadienio žiūrėkite portale LRT.lt arba LRT „Youtube“ kanale.

Nuo 6.05 val. LRT PLIUS eteryje mažuosius pasitiks itin spalvinga ir gražiausių stebuklų kupina speciali Kalėdinio vaikų sekmadienio programa, kurioje – ir pažįstami veikėjai, ir nustebinsianti užsienio klasika.

Šventinis rytas prasidės nuo nuotaikingos „Padingtono nuotykių“ serijos, kurioje vaikų mėgstamas meškiukas papasakos apie pirmąsias savo Kalėdas su Braunų šeima. Padingtonas ieškos būdo susisiekti su Kalėdų Seneliu ir į Šiaurės ašigalį išsiųs savo draugą Balandingtoną, tačiau kils didžiulė pūga, tad teks gelbėti ne tik mieląjį paukštį, bet ir visas Kalėdas.

6.30 val. Vokiečių animaciniame filmuke „Kalėdos pas Muzifantus“ muzikalieji Muzifantai padės naujiems ir seniems draugams – ieškos tinkamiausios Kalėdų eglutės. 7 val. eteryje žiūrovai išvys specialią „Aviuko Šono“ seriją „Skrydis į Kalėdas“. Joje mažą Aviuką Timį kaip dovaną netyčia priims žmonių šeima, o Aviukas Šonas bandys jį grąžinti namo. Laukia skrajūniški nuotykiai!

Kalėdos pas Muzifantus

Nuo 7.30 val. eteryje bus rodoma šventinė britų klasika. Trumpametražiame filme „Sniego senis“ žiemiška istorija apie draugystę pasakojama be žodžių – tik su ypatingo grožio paveikslėliais, animacija ir muzika. 8 val. didžiulį nuotykį kelionėje patirs „Lazdažmogis“, tik ar jis spės iki Kalėdų grįžti namo pas šeimą? 8.30 val. žiūrovai išvys filmuką „Sniego senis ir Sniego šuo“ po 30 metų išleistoje antrojoje filmo „Sniego senis“ dalyje prie linksmų nuotykių prisijungs dar vienas draugas.

9 val. airių animacijoje „Laiškas Kalėdų seneliui“ aštuonmetis Henris bandys įnešti kalėdinės nuotaikos ir džiaugsmo į vienišos vyresnio amžiaus moters gyvenimą. 9.30 val. lauks amerikiečių „Slibinai. Nakties Siuto dovana“ su dar viena linksma Žagsulio, Bedančio ir jų draugų istorija iš Kvaišų salos pasiruošimo šventėms.

LRT PLIUS įprastu Vaikų sekmadienio laiku kvies stebėti šventiškus filmus šeimai. 12.30 val. bus rodomas belgų animacinis filmas „Kalėdų senelio mokinys ir stebuklinga snaigė“, kurio įvykių centre – senstančio Kalėdų senelio pareigas metams prisiėmusio Nikolia nuotykiai. Jam teks užkirsti kelią baisiai nelaimei: Kalėdų stebuklui iškyla grėsmė, jis ima nykti visur pasaulyje. Netrukus paaiškės, kad dėl to kaltas pats Nikolia, nes susirgo ypatinga vaikų, kurie nori per greitai užaugti, liga. 13.30 val. – Arktyje nufilmuota įstabaus grožio dokumentika „Elniuko Ailo kelionė per Laplandiją“. Pasakoje sekami pirmieji elniuko gyvenimo metai ir pažintis su laukiniu pasauliu, kur kiekvienas gyvūnas kovoja už išlikimą.

Kalėdinio vaikų sekmadienio programa LRT PLIUS eteryje – gruodžio 25 d. nuo 6.05 val. Dalį filmų po premjeros bus galima peržiūrėti ir LRT.lt/vaikams.

20.05 val. LRT RADIJO klausytojai išgirs dar vieną garsinę LRT RADIJO dovaną – „Vaikų radijo teatro“ premjerą, parengtą pagal H. Ch. Anderseno pasaką „Bebaimis“, įgarsintą aktorių Andriaus Kaniavos ir Vaidoto Žitkaus. Tai spektaklis apie jauniausią brolį, kuris nuo gimimo niekam nejautė baimės, visaip bandė jos ieškoti, kol galų gale tik gudrumu jam baimės įvarė jaunoji žmona. Scenarijų „Vaikų radijo teatrui“ pagal pasaką parašė A. Kaniava, garso režisierė Lina Dainienė.

A. Kaniava / D. Umbraso nuotr.

„Bebaimio“ „Vaikų radijo teatro“ klausytojai kviečiami klausytis 20.05 val. per LRT RADIJĄ arba įrašą po premjeros susirasti LRT radiotekoje.

Antrąją Kalėdų dieną tarp filmų vaikams ir šeimai LRT TELEVIZIJA kvies atrasti 2019 m. italų vaidybinę „Pinokio“ ekranizaciją, kurioje atkuriama vaikų mylima 1883 m. Carlo Callodi knygoje „Pinokio nuotykiai“ pasakojama istorija. Filmas sukurtas taip, kad patiktų ne tik mažiausiems žiūrovams, bet ir jų tėvams.

Filmą „Pinokis“ žiūrėkite gruodžio 26 d., 13.20 val. per LRT TELEVIZIJĄ ir LRT mediatekoje 30 dienų po parodymo.

LRT TELEVIZIJA šventinę dieną tęs su premjera patiems mažiausiems: rodys dar šiais metais kino teatruose pasirodžiusį Tado Vidmanto filmą „Babaužiukai. Septynios fantastiškos istorijos“. Filmo herojai babaužiukai patirs netikėčiausius nuotykius, spręs problemas ir nagrinės pasaulį, o visada laimės draugystė.

Animacinis filmas visai šeimai „Babaužiukai: Septynios fantastiškos istorijos“ – gruodžio 26 d., pirmadienį, 16.35 val. per LRT TELEVIZIJĄ.