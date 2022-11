Lietuvis dėl kilnaus tikslo kasmet mina tūkstančius kilometrų

„Kai 2014 m. atvykau į Angliją, buvau pasakęs, kad mano svajonė – iš Anglijos parminti į Lietuvą dviračiu“, – sako Jungtinės Karalystės lietuvis Tautvydas Piragis. Išpildyti svajonę jam pavyko gana greitai. Pirmą kartą į tokį kelią Tautvydas leidosi 2018-aisiais, o nuo tada kelionę stengiasi kasmet pakartoti. Ir mina jis ne tik savo malonumui.

„Mano antra pusė Diana sako, kad šiaip minti neįdomu, reikia tikslo. O tada mūsų akys nukrypo į dukrą Kamilę ir supratom, kad reikia minti dėl Dauno sindromą turinčių žmonių, kurie gyvena Lietuvoje“, – pasakoja dviratininkas, per kelerius metus numynęs jau kone 10 tūkst. kilometrų ir surinkęs dešimtis tūkstančių eurų labdaros. Šias lėšas jis aukoja, kad žmonių su negalia gyvenimas Lietuvoje taptų lengvesnis.

Laida „Širdyje lietuvis“ / Stop kadras

Nuo Jungtinės Karalystės iki gimtosios Lietuvos – daugiau nei 2 tūkst. kilometrų. Tautvydas sako, kad per pirmąją kelionę numynė du su puse tūkstančio. Tačiau neapsiėjo ir be kuriozų. „Paskaičiavau, kad 200 kilometrų pailsėdamas numinsiu per 12 valandų, o važiavau 19. Viešbutį pasiekiau 2 valandą nakties“, – juokiasi Tautvydas, kuriam numinti 100 kilometrų – vieni niekai.

„Mano pirmas tolimas mynimas buvo iš Vilniaus į Anykščius. Įveikiau šį atstumą per 4 val. ir 15 min. Net pats nustebau“, – prisimena dviratininkas ir priduria, kad meilė dviračiams jam nieko nekainuoja, o gerų emocijų – su kaupu.

Laida „Širdyje lietuvis“ / Stop kadras

„Aš ir dukrą pasiimu į treniruotes. Prisikabinu prie savo dviračio specialų vežimuką. O mano dviratis neturi visiškai jokių bėgių, tai tenka kartais pavargti beminant. Mano antra pusė Diana važiuoja iš paskos ir vis ragina: tempo, tempo“, – treniruočių kasdienybe dalinasi Tautvydas.

Per visus namuose uždariusią koronaviruso pandemiją Tautvydas įgyvendino ir dar vieną savo svajonę. Nuo pat šiaurės iki pietų dviračiu per 9 dienas pervažiavo Jungtinę Karalystę. „Įspūdingas maršrutas. Vieną dieną pusę dienos mini į kalną, paskui nuo jo nusileidi per kokias 20 minučių“, – juokiasi lietuvis.

Taip pat laidoje:

Dženeta Šiaurės Airijoje įkūrė žygeivių klubą tautiečiams. Prisidėti ir netgi tapti žygio vadovu kviečia visus. Tačiau svarbiausia lietuviams čia – bendrauti.

Laida „Širdyje lietuvis“ / Stop kadras

Vadinamajame Suvalkų koridoriuje įsikūrę Lenkijos lietuviai sako, nors grėsmė prie pat, jie jaučiasi saugūs. Be to, pasiryžę atgaivinti lietuvybę ir viename didžiausių pasienio miestų. Jau įkūrė vaikų darželį, netrukus tikisi atidaryti ir lietuvišką mokyklą.

Klavesininkė iš Italijos Nijolė Dorotėja tiesia muzikinius tiltus tarp Italijos ir Lietuvos. Italų pagarbą užsitarnavusi muzikantė ne tik organizuoja tarptautinius konkursus, bet ir kviečia lietuvius koncertuoti Italijoje.

Stilizuoto lietuviško Vyčio autorius saulėtoje Floridoje turi įkūręs ištisą lietuvišką kaimą. Čia – ir rūpintojėlis, ir didžiulė vyčių kolekcija.

Aktualios publicistikos laida apie pasaulio lietuvius „Širdyje lietuvis“ – šeštadieniais, 12.30 val., per LRT PLIUS ir portale LRT.lt.