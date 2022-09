Kino gido rekomendacija: Toronte įvertintos „Likusios“ ir komedijų šeštadienis

Darbo savaitei baigiantis, kinomanų dėmesio sulauks tarptautinės publikos įvertinta kanadiečių drama „Likusios“ bei 20 a. diktatorių biografijų įkvėpta „Lyderio vaikystė“. Šeštadienį nuotaiką kels viena gražiausių kino istorijų apie meilę su pačiu Charlie Chaplinu bei valiūkiška italų komedija „Dagilių vagys“.

Ketvirtadienis, rugsėjo 29 d.

„Elito kino“ rubrika šią savaitę pristato tarptautinio Toronto kino festivalio konkurse rodytą kanadiečių dramą „Likusios“ (The Rest of Us, rež. Aisling Chin-Yee, 2019).

Po vyro Kreigo mirties Reičel su dukra išgyvena sunkų laikotarpį. Pagalbos ji netikėtai sulaukia iš buvusios vyro žmonos, vaikų knygų autorės bei iliustruotojos Kemi, auginančios nedrausmingą, konfliktišką paauglę Aster. Mirus buvusiam vyrui, Kemi pasiūlo priverstoms išsikraustyti ir neturinčioms kur gyventi jo antros šeimos moterims apsigyventi savo aptriušusiame kemperyje.

Filmas „Likusios“ / Stop kadras

Žinoma, Kemi ir Reičel kelias į draugystę nelengvas, nes metų metus tvyrojusi nuoskauda nuolat grasina išsilieti. Ši sena įtampa dar labiau sustiprėja, kai motinos susidraugauja viena su kitos dukromis ir kiekviena pasirodo esanti supratingesnė nei biologinė motina.

Dvi motinos ir dvi dukterys, vis dar kankinamos pavydo, turi įveikti netekties liūdesį ir išspręsti sudėtingus tarpusavio santykius. Laikui bėgant, moterys sužino vis daugiau viena kitos paslapčių, todėl jų gyvenimai niekada nebebus tokie patys...

Žiūrėkite per LRT PLIUS 21.30 val. ir dar 14 dienų po premjeros – LRT mediatekoje.

Penktadienis, rugsėjo 30 d.

21.30 val. per LRT PLIUS – Europos kino laikas. Šįkart jis skirtas istorinei dramai „Lyderio vaikystė“ (The Childhood of a Leader, rež. Brady Corbet, 2015), pelniusiai net tris apdovanojimus Venecijos kino festivalio konkurse. Juostos režisieriaus kartu su žmona Mona parašytą filmo scenarijų įkvėpė garsiausių 20 a. diktatorių biografijos.

1918 metais septynmetis Preskotas atvyksta į Paryžių su vokiete mama ir amerikiečiu diplomatu tėvu, kuris tarpininkauja JAV vyriausybei pasirašant Versalio taikos sutartį. Angeliškos išvaizdos berniukas neturi draugų ir dažniausiai lieka vienas, be užsiėmusių tėvų priežiūros, tik retkarčiais pabendrauja su pernelyg švelnia prancūzų kalbos mokytoja Eida.

Nors berniukas dar per mažas, kad savarankiškai galėtų susivokti anuometinės didžiosios politikos intrigose, namų aplinka nepastebimai formuoja būsimo „lyderio“ brandą ir augina dar vieną politinį monstrą. Jis prisigalvoja keistų žaidimų, nepadorių pokštų ir tampa puikiu manipuliatoriumi. Maištingą Preskoto elgesį, brandą ir polinkį į sadizmą nepastebimai lemia namuose rengiami aptarimai, derybos, suokalbiai ir intymios intrigos. Dažnėjantys įniršio priepuoliai formuoja bauginantį vaiko ego.

Pagrindiniai „Lyderio vaikystės“ motyvai išplėtoti iš kelių šaltinių – realių 20 a. diktatorių biografijų fragmentų, o pavadinimas pasiskolintas iš Jeano-Paulo Sartre`o apsakymo „Lyderio vaikystė“.

Dar 30 dienų po transliacijos juostą žiūrėkite LRT mediatekoje.

Kiek vėliau, 22.45 val., veiksmo filmų žiūrovus prie ekranų kvies LRT TELEVIZIJA. Čia bus rodoma dar viena agento Džeimso Bondo istorija „Gyvenk du kartus“ (You only Live Twice, rež. Lewis Gilbert, 1967) su pagrindinį vaidmenį atliekančiu Seanu Connery`iu.

Pasauliui iškyla reali trečiojo pasaulinio karo grėsmė, mat pakvaišęs „Spektro“ teroristinės organizacijos vadas Blofeldas, norėdamas supykdyti dvi galingiausias valstybes, užgrobia amerikiečių ir sovietų palydovus. Atvykęs į Japoniją, Džeimsas Bondas greitai suvokia, kas jo priešininkas. Padedamas nindzių ir japonų pramonininko Tanakos jis įsigauna į slaptą Blofeldo karinę bazę, kuri įrengta užgesusio vulkano krateryje...

Filmas „Didmiesčio žiburiai“ / Stop kadras

Šeštadienis, spalio 1 d.

21 val. LRT PLIUS „Kino žvaigždžių alėjoje“ svečiuosis Charlie Chaplinas – bus rodoma jo režisuota romantinė komedija „Didmiesčio žiburiai“ (City Lights, rež. Charlie Chaplin, 1931), kurioje pagrindinį vaidmenį atliko pats Ch. Chaplinas.

Filmas buvo kuriamas trejus metus. Tai – viena gražiausių kino istorijų apie meilę ir nesavanaudišką pasiaukojimą: komedijos genijus ne tik iki ašarų juokina, bet ir priverčia patirti tikrą emocinį sukrėtimą. Tai paskutinis nebylusis Ch. Chaplino filmas.

Pagrindinis herojus Valkata vieną dieną gatvėje sutinka ir įsimyli aklą merginą, prekiaujančią gėlėmis. Ji palaiko dėmesingą praeivį turtuoliu, o šis, sužinojęs, kad merginai regėjimą gali grąžinti akių operacija, ryžtasi jai padėti. Nenorėdamas išsklaidyti šios iliuzijos, vyras bando gauti pinigų brangiai mylimosios akių operacijai. Filmo pabaigą daug kas laiko geriausia kino istorijoje.

Autobiografinėje knygoje Ch. Chaplinas rašė: „Filmo siužetą pasufleravo istorija apie cirko klouną, apakusį per nelaimingą atsitikimą. Išleisdamas pacientą iš ligoninės, gydytojas perspėjo klouną namuose slėpti savo aklumą, kol jo serganti dukrelė pasveiks tiek, kad galėtų su šia nelaime apsiprasti.

Nors klounas labai stengiasi, bet vaikščiodamas vis už ko nors užkliūva, o mergaitė juokiasi iš tokių tėčio pokštų. Bet tai man pasirodė pernelyg sentimentalu, todėl scenarijuje atsirado akla mergina, prekiaujanti gėlėmis.“

Filmą dar 90 dienų po parodymo žiūrėkite LRT mediatekoje.

Filmas „Aš graži“ / Stop kadras

Nuotaikingą šeštadienio vakarą tęs per LRT TELEVIZIJĄ 22.40 val. rodoma italų komedija „Dagilių vagys“ (Il ladro di cardellini, rež. Carlo Luglio, 2020), apdovanota Monte Karlo kino komedijų festivalyje.

Pagrindiniai filmo veikėjai – trys draugai – ekstravagantiška brakonierių trijulė, medžiojanti retus paukščius ir parduodanti juos juodojoje rinkoje. Ypač populiarūs baltieji balandžiai, nes juos perka prabangioms itališkoms vestuvėms. Vyrukų kasdienis gyvenimas kupinas pavojų ir rizikos, tačiau dėl pinigų jie padarytų viską.

Norėdami užsidirbti papildomai, jie ryžtasi „amžiaus nusikaltimui“ – sugauti keletą retų vertingų dagilių, kurių beveik neįmanoma pagauti. Vyrai nusprendžia įvykdyti didžiulį nusikaltimą, kad sučiuptų šiuos paukščius. Jie net neįsivaizduoja, kuo baigsis toks nuotykis.

Dar 90 dienų po premjeros filmas bus pasiekiamas LRT mediatekoje.

Sekmadienis, spalio 2 d.

Savaitę baigs romantinė amerikiečių komedija „Aš graži“ (I Feel Pretty, rež. Abby Kohn, Marc Silverstein, 2018), ją LRT TELEVIZIJA rodys 21.42 val.

Niujorkietės Renei gyvenimas kupinas nuolatinių bandymų laikytis dietos ir treniruotis. „Bandymas įskaitytas“, – pamanė Visata ir švystelėjo vargšelę nuo treniruoklio. Mergina krenta, stipriai susitrenkia galvą ir staiga patiki, kad yra neprilygstama gražuolė.

Tarsi iš naujo gimusi, Renei užtikrintai vilioja vaikiną, dalyvauja bikinių konkurse ir netgi nepasikuklina užsukti į modelių agentūrą. Tik mažytė problema – kitų žmonių akyse ji nė trupučio nepasikeitė. Išoriškai. O vidumi? Gal pasitikėjimas savimi merginą iš tikrųjų pakeitė?

LRT mediatekoje filmą rasite dar 14 dienų po parodymo per televiziją.