LRT kino gide šią savaitę – Kanų ir San Sebastiano kino festivaliuose apdovanota drama „Kalnai gali pasislinkti“

Šią savaitę kino mylėtojai mėgausis juostomis, atkeliavusiomis iš skirtingų pasaulio kampelių. Artimiausiomis dienomis žiūrovų laukia istorinis nuotykių filmas „Raganos medžioklė“ bei prancūziška kriminalinė komedija „Per tave vienos bėdos!“, o sekmadienį nuobodžiauti neleis „Deivido Koperfildo istorija“.

Penktadienis, rugpjūčio 12 d.

Penktadienio vakarą, 22.15 val., LRT TELEVIZIJA rodys istorinį nuotykių filmą „Raganos medžioklė“ (The Witch and the Believer, rež. Sebastian Mattukat, 2019). Filmo veiksmas vyksta sunkiais 1699 metais, Osmanų imperijai plėšiant ir siaubiant Europą.

Pasaulis pamažu keičiasi, tačiau žmonės vis dar gyvena skurde, badauja ir tiki siaubingais prietarais. Į nelaisvę patekęs osmanų karys Tahiras verčiamas priimti krikštą. Vietinė žiniuonė, jaunoji Katarina, gydanti aplinkinius žmones, nelieka abejinga Tahirui ir bando vaikiną apginti. Tačiau netrukus ji pati, apkaltinta pakenkimu derliui, paskelbiama ragana ir nuteisiama mirties bausme.

Šį kartą merginai į pagalbą atskuba Tahiras, kuris nesėkmingai bando ją išgelbėti – abu jaunuoliai pasmerkti būti sudeginti ant laužo. Susieti vieno likimo, Tahiras ir Katarina suvienija jėgas ir bando pabėgti.

Žiūrėkite 22.15 val. per LRT TELEVIZIJĄ, o LRT mediatekoje juostą rasite dar 30 dienų po transliacijos.

Prie ekranų bus kviečiami ir dramų mėgėjai, jiems LRT TELEVIZIJA paruošė Kanų ir San Sebastiano kino festivaliuose apdovanotą, Vilniaus festivalyje „Kino pavasaris“ rodytą filmą „Kalnai gali pasislinkti“ (Mountains May Depart, rež. Jia Zhangke, 2015).

Pirmoji juostos dalis nukelia į 1999 metus. Skambant „Pet Shop Boys“ dainai „Go West“, žiūrovai panardinami į energingą ekonominio bumo ir didelių užmojų laikotarpį. Būtent „į Vakarus“ žvelgia ir jaunoji Tao. Atsidūrusi meilės trikampyje, ji pasirenka ne mylimą darbininką Liangdzi, o perspektyvų kapitalistą Džangą. Porai susilaukus sūnaus, Džangas pavadina jį „Doleriu“.

Tačiau bedugnės tarp šeimos tradicijų ir naujojo gyvenimo pagal vakarietiškus standartus režisieriui nepakanka šių dienų tikrovei atskleisti: trečioji filmo dalis nukelia į Australiją 2025 metais, kur padedamas žavios koledžo profesorės, Doleris stengiasi prisiminti gimtąją kalbą, o kartu su ja – kultūrą, gyvenimą ir meilę, kurios iš tikrųjų jis taip niekada ir nepažino...

Juostą žiūrėkite 23.40 val. per LRT TELEVIZIJĄ, o LRT mediatekoje filmą rasite dar 30 dienų po transliacijos.

Šeštadienis, rugpjūčio 13 d.

LRT PLIUS „Kino žvaigždžių alėjoje“ svečiuosis vesternas su legendine Holivudo aktorių pora: Katharine Hepburn, vienintele aktore kino istorijoje, sugebėjusia pelnyti keturis „Oskarus“, ir nepakartojamu vesternų bei karinių filmų didvyriu Johnu Wayne`u.

Juostos „Rusteris Kogburnas“ (Rooster Cogburn, rež. Stuart Millar, 1975) epicentre – senas cinikas, šerifo pavaduotojas Rusteris Kogburnas, Vakarų Arkanzase garsėjantis tuo, kad be gailesčio susidoroja su nusikaltėliais, kurių jau kiek daugiau nei 60.

Teisėjas Parkeris apkaltina Kogburną be pateisinamos priežasties naudojant ginklą ir atima šerifo žvaigždę. Netrukus apylinkes pasiekia žinia apie užpultą karinį konvojų. Sprogmenys blogiukams reikalingi pagrobti auksą iš banko. Tad dabar, labiau nei bet kada anksčiau, reikalingas drąsuolis, kuris puikiai žino apylinkes ir gali imtis pavojingos užduoties sunaikinti gaują...

Filmą žiūrėkite jau šį šeštadienį, 21 val., per LRT PLIUS.

Filmas „Per tave vien bėdos!“ / Stop kadras

Šeštadienio vakarą LRT TELEVIZIJOS eteris bus skirtas 9 prancūzų „Cezariams“ nominuotai kriminalinei komedijai „Per tave vienos bėdos!“ (En liberte!, rež. Pierre Salvadori, 2018).

Tarnybos metu žuvęs kapitonas Santis tapo Marselio policijos pajėgų pasididžiavimu. Jo drąsa ir žygdarbiai virto legenda, policininkui pastatytas paminklas, o jauna jo našlė, policijos inspektorė Ivon, kas vakarą sūnui pasakoja istorijas iš didvyriško jo tėčio gyvenimo. Tačiau realybė kiek kitokia, visą tiesą apie velionį kapitoną žino tik keli artimiausi jo bendradarbiai.

Vieną dieną Ivon sužino, kad jos idealusis vyras buvo visai ne herojus, o kerštingas, korumpuotas ir žiaurus pareigūnas. Moterį ypatingai sukrečia Antuano istorija, kaip jaunas vyras tapo nešvarių kapitono Sančio darbelių atpirkimo ožiu ir aštuoneriems metams sėdo už grotų. Atsipeikėjusi po šoko, moteris nutaria ištaisyti klaidą ir kaip nors atsilyginti Antuanui už patirtas kančias. Ji visomis išgalėmis stengiasi nuslėpti, kas ji tokia ir kodėl staiga nutarė jam padėti.

Žiūrėkite jau šį šeštadienį, 22.25 val., per LRT TELEVIZIJĄ, o LRT mediatekoje juostą rasite dar 14 dienų po transliacijos.

Sekmadienis, rugpjūčio 14 d.

LRT TELEVIZIJA savaitgalį palydėti kvies kartu su įtraukiančia bei įkvepiančia „Deivido Koperfildo istorija“ (The Personal History of David Copperfield, rež. Armando Iannucci, 2019). Nauja klasikinio Charleso Dickenso romano ekranizacija pasakoja įvairiaspalvę eilinio berniuko Deivido Koperfildo gyvenimo istoriją. Augdamas neturtingoje šeimoje Deividas patiria daugybę nuotykių bei išbandymų ir bendrauja su pačiais įvairiausiais ir keisčiausiais Viktorijos laikų Anglijos personažais.

Geraširdžio vaikino gyvenimo posūkius lemia ir jo charakterį formuoja kilnūs, žiaurūs, naivūs, ambicingi ir netgi kvaili žmonės. Pagaliau atradęs pašaukimą rašyti, Deividas tvirtai suima likimą į rankas ir tampa savo gyvenimo šeimininku. Autobiografinių detalių nestokojantį romaną Charlesas Dickensas vadino mylimiausiu savo kūriniu.

Filmą žiūrėkite jau šį sekmadienį, 21.45 val., per LRT TELEVIZIJĄ, o LRT mediatekoje juostą rasite dar 30 dienų po transliacijos.