LRT kino gidas rekomenduoja: „Auksiniams gaubliams“ nominuotas „Palm Springsas“

Šią savaitę kino žiūrovai neabejotinai mėgausis fantastine komedija „Palm Springsas“, rodyta Tarptautinio Sandanso kino festivalio konkurse. Į kasdienybę pažvelgti poetiškai ir jautriai kvies Roy Andersson juosta „Apie begalybę“, o „Kino žvaigždžių alėjos“ žiūrovams nuotaiką kels komedijų meistras Steve Martin filme „Ak, jau tie tėvai“.

Ketvirtadienis, liepos 28 d.

Ketvirtadienio vakarą, 21.30 val., LRT PLIUS „Elito kino“ rubrikoje svečiuosis Roy`aus Anderssono drama „Apie begalybę“ (Om det oandliga, rež. Roy Andersson, 2019 m.). Šis filmas tarptautiniame Venecijos kino festivalyje už geriausią režisūrą apdovanotas „Sidabrinio liūto“ prizu, o Europos kino akademijoje įvertintas prizu už specialius vaizdo efektus.

„Mano filmas suskirstytas į atskirus siužetus, trumpo metražo filmukus, sujungtus vieno pasakotojo. Su kuo galėčiau tai palyginti? Įkvėpimo sėmiausi iš garsaus literatūros kūrinio „Tūkstantis ir viena naktis“ – tai istorijos, kurias Šahrazada pasakojo savo vyrui valdovui, siekdama atitolinti mirties bausmę“, – viename interviu kalbėjo režisierius R. Anderssonas.

Filme senovės graikų mitų įkvėptas pasakotojas tarsi per švelnią sapno miglą vedžioja žiūrovus po žmogaus gyvenimo grožį ir žiaurumą. Nereikšmingos kasdienybės akimirkos pasiveja istorinius įvykius ir stoja greta. Režisierius pabrėžia, kad atidumas žmogaus silpnumui šiandien kaip niekada aktualus, nes skatina jautrumą ir užuojautą. Tai humanistinis apmąstymas apie žmogų, jo didybę ir trapumą, banalumą ir žavesį, žiaurumą ir grožį.

Penktadienis, liepos 29 d.

Europos kinas 21 val. per LRT PLIUS dovanos komediją „Šeimos šventė“ (Familie mit Hindernissen, rež. Oliver Schmitz, 2017).

Katrin gali tik pasvajoti apie laimingą šeimą. Naujai susidėsčiusi mozaika iš kelių likimo sujungtų šeimų – tikras nervų išbandymas. Kad nors kiek pagerintų nekokius santykius su keturiolikmete dukra Saskija, visus šeimos narius ji sukviečia į mergaitės konfirmacijos šventę. Bet Saskija neseniai išsikraustė pas tėvą ir jo naują šeimą, o Katrin naujojo partnerio sūnus apsigyveno pas juos. Berniukas netrunka suniokoti Saskijos kambarį ir Katrin gyvenimą. Neįmanoma net pagalvoti apie harmoningą kasdienį gyvenimą, o ką jau kalbėti apie ramią ir idilišką šeimos šventę!

Dar 7 dienas po filmo parodymo jį žiūrėkite LRT mediatekoje.

Kiek vėliau, 22.15 val., LRT TELEVIZIJĄ įsijungs fantastikos mėgėjai: čia bus rodomas amerikiečių filmas „Erdvėlaivis „Serenity“ (Serenity, rež. Joss Whedon, 2005). Tai – trumpai eteryje gyvavusio mokslinės fantastikos televizijos serialo „Jonvabalis“ („Firefly“) tęsinys. Jame vaidina ir tie patys aktoriai.

Filmo veiksmas vyksta 2517 metais. Pasakojami erdvėlaivio „Serenity“ įgulos nuotykiai. Pagrindiniai laivo įgulos nariai – tai kapitonas ir jo pirmoji padėjėja, buvę susivienijimo karo veteranai, patekę tarp pralaimėjusiųjų. Beribė galaktika, nelegalus darbas, kova už savo ir visos komandos gyvybę, kartu nuolatinis bėgimas nuo persekiotojų – tokia erdvėlaivio kapitono Malkolmo Reinoldso bei jo komandos kasdienybė. Kartą laivo įgula priima du pakeleivius – Saimoną ir turinčią parapsichologinių galių jo seserį River. Netrukus paaiškėja, kad jiedu slapstosi nuo Aljanso – galaktiką kontroliuojančios karinės žmonių organizacijos. River protas saugo karinę paslaptį. Mėgindami atskleisti merginos smegenyse užkoduotą grėsmingą informaciją, laivo įgulos nariai susiduria su įvairiuose visatos užkampiuose besislapstančiais kosmoso plėšikais-žmogėdromis.

Šeštadienis, liepos 30 d.

„Kino žvaigždžių alėjoje“ 21 val. per LRT PLIUS bus rodoma komiška drama „Ak, jau tie tėvai“ (Parenthood, rež. Ron Howard, 1989) su Steve Martin ir Dianne Wiest.

Trijų vaikų tėvas Gilas Bakmanas stengiasi savo atžalas išauginti padoriais žmonėmis. Auklėdamas juos, vyras siekia išvengti klaidų, kurias darė jo tėvai. Tačiau netrukus įsitikina, kad drausmė – dar ne viskas. Jeigu nori, kad vaikai vadintų tave idealiu tėvu, reikia suteikti šiek tiek laisvės, padėti įkūnyti svajones ir išlikti savimi. Visas jėgas atidavęs šeimai, Gilas per stebuklą sugeba derinti pareigas šeimoje su darbu. Ir vis dėlto jį aplenkia seniai žadėtos aukštesnės pareigos. Įžeistas ir nusivylęs vyras sulaukia dar vienos naujienos: jo žmona vėl laukiasi. Tačiau, nepaisydamas visko, Gilas nepraranda savito humoro jausmo...

22.25 val. per LRT TELEVIZIJĄ bus rodoma savaitės premjera – fantastinė komedija „Palm Springsas“ (Palm Springs, rež. Max Barbakow, 2020), rodyta Tarptautinio Sandanso kino festivalio konkurse ir nominuota dviem „Auksiniams gaubliams“.

Du labai skirtingi jauni žmonės – Nailsas ir Sara – netikėtai susipažįsta vestuvėse Palm Springse. Atrodo, viskas vyksta pagal scenarijų, tačiau porelė galiausiai supranta, kad yra amžinai įkalinta toje pačioje dienoje. Viskas susijaukia, kai jie nebegali pabėgti ne tik iš Palm Springso, bet ir vienas nuo kito. Porelė pateko į laiko kilpą. Tačiau iš pirmo žvilgsnio beviltiškoje situacijoje jie netikėtai pajunta visišką laisvę. Kartu įkūnija pačius beprotiškiausius sumanymus, be to, atsiranda galimybė išgyventi patį keisčiausią visų laikų romaną. Svarbus ne tik siužetinis laiko kilpos posūkis, bet ir subtilūs pastebėjimai apie santykius bei aplinką, kurioje tenka atsidurti pagrindiniams veikėjams. Be humoro filmas dovanoja ir šiltą meilės istoriją, kurią malonu žiūrėti ir ja mėgautis.

Dar 30 dienų po premjeros filmą žiūrėkite LRT mediatekoje.

Sekmadienis, liepos 31 d.

21.45 val. LRT TELEVIZIJOS eteryje kino savaitę baigs britų drama „Noras gyventi“ (Breathe, rež. Andy Serkis, 2017), sukurta pagal tikrą poliomielitu susirgusio advokato Robino Cavendisho istoriją.

Robinas Kavendišas įsimylėjo būsimą žmoną Dianą iš pirmo žvilgsnio. Kupinas svajonių ir planų jis mėgavosi šeimos laime. Tačiau vieną dieną tobulas gyvenimas sugriuvo. Dvidešimt aštuonerių metų vyras susirgo poliomielitu ir buvo paralyžiuotas. Gydytojai nurodė, kad vyras išgyvens vos tris mėnesius. Robinas paniro į depresiją, nenorėjo matyti net neseniai gimusio sūnaus. Galiausiai Diana nusprendė sutuoktinį parsivežti namo iš klinikų – tai dvidešimto amžiaus viduryje atrodė neįmanoma, nes Robino kvėpavimą palaikė aparatai, kuriems pakaitalo kelionėje nebuvo. Tačiau Diana surizikavo: kartu su drąsiu išradėju Tedžiu Holu, žvelgdami mirčiai į akis ir juokdamiesi iš jos, šie užsispyrėliai išrado tai, kas pakeitė jų ir būsimų kartų likimus, o pasmerktiesiems suteikė antrą gyvenimą. Taip atsirado specialus vežimėlis, užtikrinantis visavertį gyvenimą neįgaliesiems.

Dar 30 dienų po filmo parodymo jį peržiūrėkite LRT mediatekoje.