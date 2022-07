„LRT mano mieste“ Merkinėje: anot vietinio botaniko, labiausiai į dzūkus panašus augalas – smiltyninis šepetukas

Dailininkas iš vietinės gamtos semiasi įkvėpimo, keramikas veda pažintines edukacijas, o Merkinės pakraštyje tekančia upe džiaugiasi čia iš sostinės gyventi grįžęs botanikas. Vieni miestelio gyventojai žiūri LRT TELEVIZIJĄ, o kiti – klauso tik LRT RADIJO ar ieško naujienų internete, bet dauguma sutaria – norisi girdėti ir skaityti kuo daugiau pozityvo.

Merkinėje savo studiją prieš pusę metų įkūręs dailininkas Algimantas Rokas Čermiauskas pasakoja: „Čia užaugau, bet paskui 15 metų gyvenau ir kūriau Vilniuje. Tai tik prieš pusę metų nusprendžiau, kad reikia pakeisti šaligatvį į kitą pagrindą, tai kol kas grįžau į Merkinę.“

A. Černiausko studijoje – lentos iš mokyklos sporto salės grindų: „Čia buvo sporto salės grindys, kurias buvo nurašė, o aš nutariau įsidėti. Paskui atsiminiau, kad vienuoliktoj klasėj savo rankom šituos vienaragius paišiau, nes Merkinės herbas yra vienaragis.“

Algimantas Rokas Černiauskas / R. Ilionio nuotr.

„Ir menininkams yra ką veikti – griebtis tų motyvų, kuriuos siūlo gamta arba istorija.“ Pats A. Černiauskas dar ir organizuoja menų festivalius, o džiazo atlikėjus kviečiasi net iš Niujorko: „Čia tik prisigalvok, tik daryk.“ Dailininkas sako, jog LRT RADIJAS ir protalas LRT.lt jam – pagrindiniai informacijos šaltiniai: „Dėl savo plataus informacijos lauko, kurį siūlo, man jisai yra puikiai tinkamas.“

Miesto centrinėje aikštėje braškėmis prekiaujanti Diana Zenevičienė teigia, jog gyvena ir su šeima ūkininkauja netoli Merkinės, į kurią visada miela atvažiuoti: „Aš čia mokiausi, tai man viskas čia patinka. Kaip kokia gimtinė.“ Moteris pasakoja, jog ūkyje augina ne tik braškes, bet ir avietes, bulves ir kitas daržoves, o viską parduoda čia pat: „Į Vilnių, Kauną nevažiuojam, o stengiamės aplankyti ir kitus kraštus – Alytų, Varėną.. Vietiniams kol kas užtenka – parsiduodame vietoje viską.“

Diana Zanevičienė / R. Ilionio nuotr.

D. Zenevičienė sako, kad televiziją paprastai įsijungia žiemą, nes vasarą, kai darbymetis, tam nėra laiko.

Botanikas, biomedicinos mokslų daktaras Mindaugas Lapelė apie savo namus pasakoja taip: „Gyvenu kaip Vilniuj Antakalny – ir centras čia pat, ir upė.“ Iš Vilniaus su šeima čia mokslininkas apsigyveno, kai pavargo nuo miesto rūpesčių: „Kai 1995 m. nuprendžiau, kad gamtininko vieta – čia, gamtoje, tada čia ir atvykome.“ Daugelį metų botanikas dirbo Dzūkijos nacionaliniame parke, o šiuo metu gamta džiaugiasi pensijoje.

Anot botaniko, dzūką geriausiai reprezentuotų visai čia pat augantis augalas: „Yra toks smiltyninis šepetukas, ir čia ant kalno auga. Jis – mažyliukas, nereiklus, gražus savotiškai ir išgyvena bet kokiomis sąlygomis – ir dzūkeliai išgyvena visokiose sąlygose.“

Mindaugas Lapelė / R. Ilionio nuotr.

Paklaustas apie tai, ar žiūri televiziją, M. Lapelė atsako: „Jau keli metai – nebe. Bet kai yra internetas, tai kam tas televizorius reikalingas.“ Sako, jog kasdien klauso rytinių LRT RADIJO laidų ir kad eteryje labai nemėgsta politikų manipuliavimo faktais, o ir žinių mielai girdėtų šiek tiek mažiau: „Ko nemėgstu, tai kas pusę valandos žinių. Man per daug.“

Grybus miestelio turguje supirkinėjantis Andrius Jakimonis sako, jog kol kas nedaug ir grybų, ir grybautojų: „Buvau ir pats šiandien. Pririnkau tik pusę kilogramo voveraičių per valandą. Užėjau, kur geltona jų, bet mažos – renki, renki...“ Verslininkas pasakoja mėgstantis žiūrėti filmus per LRT TELEVIZIJĄ ir LRT PLIUS, bet sūnaus, esą, LRT nedomina: „Keturi metai dar jam tik, tai viskas tik per YouTube. Per televiziją nieko nežiūri. Aš pats pasižiūriu „Mokslo sriubą“ – gera laida, bet ten jau vyresniems vaikams.“

Andrius Jakimonis / R. Ilionio nuotr.

„Čia kryžkelė – karalių miestas, panašiai, kaip ir Vilnius. Daug renginių, jaunieji muziejininkai daug daro, tai taip ir atsigauna Merkinė“ – apie miestelį atsiliepia restorane „Dzūkija“ administratore dirbanti Jolita Baltulionienė.

Moteris pasakoja, jog džiaugiasi tuo, kad į Merkinę atvyksta daug žmonių iš visos Lietuvos: „Čia ir renginių daug būna, kur iš visos Lietuvos atvažiuoja, o ir pas mus į restoraną labai dažnai atvažiuoja iš visur – ypač klaipėdiečiai.“ LRT labiausiai mėgsta laidas „Labas rytas“, „Stilius“, Martyno Starkaus laidas, „Pasaulio puodus“, o paklausta, ką LRT galėtų daryti geriau, atsako: „Jei pats gali padaryti geriau, tada kritikuok.“

Jolita Baltulionienė / R. Ilionio nuotr.

LRT komanda susitiko ir su vietiniu keramiku Džiugu Petraičiu, čia gyvenančiu ir dirbančiu jau trisdešimt metų. Ne tik keramikos dirbinius gaminantis, bet ir edukacines paskaitas vaikams bei suaugusiesiems vedantis D. Petraitis sako, kad Merkinėje jam, kaip ir daugeliui, mieliausia gamta: „Man patinka tai, kad jis atgimsta, vėl gyvas, ir kad yra žmonių. O labiausiai patinka, kad tai yra parkas pas mus, ir gamta nebus niekaip apgadinta, tai – didžiausias gėris.

Džiugas Petraitis / R. Ilionio nuotr.

D. Petraitis pasakoja, kad televizoriaus namie neturi, o internete žiūri kultūrines laidas ar meninius filmus. LRT linkėtų kuo daugiau pozityvo: „Negatyvą mes matom kasdien, o kartais susidaro įspūdis, kad jisai tik ir yra. Yra ir įdomių dalykų, tik mes jų nespėjam pamatyti – reikėtų juos ištraukti į viršų.“

Daugiau iš Merkinės ir kitų Lietuvos miestelį – laidoje „Draugiška Lietuva“, pirmadieniais ir antradieniais, nuo 19:30 val. per LRT TELEVIZIJĄ.