Trumpiausią metų naktį – detektyvinių filmų naktis per LRT

Paslaptingą ir itin trumpą metų naktį LRT TELEVIZIJA kviečia leisti kartu: nuo vidurnakčio iki paryčių čia bus rodomi nauji detektyviniai miniserialai „Pembrukšyro žmogžudystės“ ir „Kaltinimo liudytoja“.

Detektyvų maratoną birželio 24-osios naktį, penkios minutės po vidurnakčio, pradės britų kurtas ir 2021-aisiais pasirodęs mini serialas „Pembrukšyro žmogžudystės“ (The Pembrokeshire Murders, rež. Marc Evans, 2021).

Šis serialas sukurtas remiantis tikrais faktais apie Velso serijinio žudiko Johno Cooperio žmogžudystes Pembrukšyre. Apie šiuos įvykius knygą parašė vyresnysis tyrimo pareigūnas Steve`as Wilkinsas su ITV naujienų žurnalistu Jonathanu Hillu.

Serialas prasideda nuo 2006 metų, kada detektyvas Stivas Vilkinsas nusprendžia iš naujo nagrinėti dvi baigtas devintojo dešimtmečio žmogžudysčių bylas. Smalsus ir atkaklus vyras vėl grįžta prie dviejų neišaiškintų dvigubų žmogžudysčių tyrimo. Naudodamiesi novatoriškais kriminalistikos metodais, Vilkinsas su savo atrinkta komanda randa mikroskopinių DNR ir skaidulų pėdsakų, galinčių susieti žmogžudystes su virtinėmis vagysčių, įvykdytų paskutiniais 20 amžiaus dešimtmečiais.

„Pembrukšyro žmogžudystės“ / Stop kadras

Stivas pradeda nuoseklų ir kruopštų tyrimą, tačiau kartu jis priverstas lenktyniauti su laiku, nes tų plėšimų vykdytojui artėja įkalinimo bausmės pabaiga. Jei Stivas Vilkinsas teisus, šis vagis buvo ir serijinis žudikas...

Nakčiai įsibėgėjus, 03.35 val., detektyvų laiką tęs dar vienas britų darbas, nominuotas BAFTA TV apdovanojimams kaip geriausias TV mini serialas, – „Kaltinimo liudytoja“ (The Witness for the Prosecution, rež. Julian Jarrold, 2016). Filmas sukurtas pagal 1925 metų Agathos Christie to paties pavadinimo kūrinį, kurio centre yra Romein – įspūdingos lemtingos moters personažas.

Praėjusio amžiaus trečiojo dešimtmečio pradžia. Grįžęs iš fronto, jaunasis Leonardas Voulas sunkiai randa padavėjo darbą, bet netrukus per žioplumą jį praranda. Čia į jį dėmesį atkreipia ir į namus parsiveda turtinga nuobodžiaujanti aukštuomenės dama Emili Frenč. Vaikinas tampa jos meilužiu.

Netrukus Londoną sukrečia žiauri šios ekscentriškos ponios žmogžudystė. Dauguma įkalčių, kuriuos surenka detektyvai, liudija prieš Leonardą – esą jis nužudė turtingą meilužę, norėdamas pasiglemžti jos turtus. Bent jau tokią istoriją pasakoja ištikima nužudytosios tarnaitė Džanet. Juk Emili Frenč neseniai perrašė testamentą Leonardo naudai. Tokia yra oficiali nusikaltimo tyrimo versija. Vaikinui gresia kartuvės, tačiau jis atkakliai tvirtina esąs nekaltas.

„Kaltinimo liudytoja“ / Stop kadras

Atstovauti jaunuolio teisėms imasi advokatas Džonas Meihju, patikėjęs, kad Leonardas nekaltas. Jiedu tikisi, kad paslaptinga jaunuolio mylimoji Romein gali įrodyti vaikino nekaltumą ir patvirtinti jo alibi.

Visas abiejų mini serialų serijas dar 30 dienų po Joninių nakties žiūrėkite LRT mediatekoje.