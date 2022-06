Dokumentiniame seriale „Lietuvos sienos“: Aistros dėl naftos Baltijos jūroje ir neišspręstas konfliktas su Latvija

Nors didžiausias iššūkis braižant Lietuvos sienas po Nepriklausomybės atkūrimo turėjo būti siena su Baltarusija, dėl galimų naftos telkinių bei ekonominių interesų, aršiausi diplomatiniai mūšiai vyko dėl jūrinės sienos. Dėl šios priežasties jūrinės sienos su Latvija klausimas neuždarytas iki šiol – kaimyninė šalis taip ir nėra ratifikavusi sienos sutarties.

„Europoje turbūt nėra nei vienos valstybės, kur nebūtų tas dalykas sutvarkytas. Tik tarp Pietų ir Šiaurės Korėjos nėra nustatyta jūrinė siena“, – sako prof. dr. Vygantas Vareikis.

Prof. dr. Vygantas Vareikis / Stop kadras

Buvęs valstybės sienos demarkavimo ir delimitavimo pirmininkas bei komisijos narys Zenonas Kumetaitis prisimena, kad susiklosčiusi situacija su latviais buvo netikėta: „Mes, būdami naivūs, tikėjomės, kad su braliukais susitarsim be problemų. Ir jeigu su rusais mes tą jūros sieną bandėm maksimaliai nulaužti, tai su latviais daugiau mažiau, kuri atitiktų abiejų pusių interesus“.

Vis dėlto, latvių startinė derybų pozicija buvo geresnė – dėl buvusių Sovietų institucijų, sutelktų Rygoje, jie turėjo informacijos apie galimus naudingųjų iškasenų telkinius Baltijos jūroje: „Kai Sovietų valdžia žlugo, ten liko dokumentai apie Baltijos jūros dugno tyrinėjimą, kas buvo tuo metu žinoma. Na, ir buvo tas E24 hipotetinis telkinys, ties kuriuo latviai susifokusavo ir priėmė tam tikrus įsipareigojimus prieš švedų OPAB ir amerikiečių AMOC ir tai kabaliavo kaip damoklo kardas virš mūsų“, – pasakojo Valstybės sienos demarkavimo ir delimitavimo primininkas Rimantas Šidlauskas.

Rimantas Šidlauskas / Stop kadras

Siekdami žūtbūt išsaugoti numanomą telkinį savo teritorijoje, latvių derybininkai, pasak Z. Kumetaičio „nusprendė išbandyti patikrintą nomenklatūrinį metodą: „Medžioklė Maišiagaloj“. Neaiškiomis aplinkybėmis, medžioklės su tuomečiu Lietuvos Prezidentu Algirdu Brazausku metu, latviai pakišo jam pasirašyti Lietuvai nenaudingą memorandumą, o jis jį pasirašė. Kilęs didžiulis skandalas galėjo kainuoti A. Brazauskui postą, tad šis atsipeikėjęs paskelbė, kad savo parašą atšaukia.

Nors latviai sutiko memorandumą sunaikinti, tolesnėse derybose leido lietuviams suprasti, kad padarė notaro patvirtintą kopiją. Vis dėlto, šio dokumento daugiau nenaudojo. „Pagal suderintą sutartį, kurią Lietuva ratifikavo ir deponavo Jungtinėse Tautose, likę du penktadaliai to telkinio yra Lietuvos pusėj“, – pasakojo R. Šidlauskas.

Tačiau intrigos čia nesibaigė – latviai tos sutarties nėra ratifikavę iki šiol. „Latviai nesupranta elementarių dalykų. Tie latviai, kurie vadovauja šitam klausimui. Aš jų nesuprantu. Man jie atrodo tokie trumparegiai, kad su Lietuva nebaigtas klausimas dėl jūros sienos. Kai iš tikrųjų užbaigtas – visos derybos, žemėlapiai – pasirašyta. Lietuva ratifikavo sutartį. Ir staiga, prieš N metų, kažkokie pliurpalai, kad žvejų artelės ten Latvijoj nepatenkintos, jos per mažai menkų galės pagauti. Ir dėl tų sumautų menkių Latvijos Respublika sutiktų būti tokioj kvailoj padėty? Tai – mažai tikėtina, bet be abejo yra tas naftos interesas, nes naftos telkinys pagrindinis yra toj vietoj, kur turi būti pravesta jūrinė siena. Ir tada tą vietą eksploatuojant, turi būti Lietuvos ir Latvijos sutarimas. Arba tiesiog niekas neturi naudos iš to telkinio. Įšaldyti interesai. Arba viskas, arba nieko“, – kalbėjo prof. Vytautas Landsbergis.

Prof. Vytautas Landsbergis / Stop kadras

