„Auksinio proto“ 8-ojo sezono nugalėtoja Severija Daugirdaitė – paslaptinga namų šeimininkė su įspūdingu žinių bagažu

Ilga ir emocijų kupina kova, galybė įveiktų klausimų už nugaros, įtampa, su kuria susitvarkytų ne kiekvienas, ir pagaliau – pergalės salvės. Visas rinkinys įvairiausių jausmų penktadienio vakarą užpildė „Auksinio proto“ studiją, kur vyko aštuntojo sezono superfinalas. Pusantros valandos trukusios intelektinės daugiakovės finiše pirmoji buvo 31-erių vilnietė Severija Daugirdaitė.

Ji pelnė pagrindinį prizą – 10 000 eurų – ir pirmą kartą žaidimo istorijoje specialiai nugalėtojui pagamintą paauksuotos piramidės statulėlę.

Į „Auksinio proto“ nugalėtojo trofėjaus medžioklę kartu su S. Daugirdaite leidosi visą sezoną puikiai žaidę 37 m. pardavimų inžinierius iš Viekšnių Karolis Balčiūnaitis, 45 m. buvęs geografijos mokytojas iš Raseinių rajono Šarūnas Blinstrubas, 37 m. valstybės tarnautojas iš Vilniaus Nerijus Linkus, 44 m. informacinių sistemų kūrėja iš Gargždų Jurgita Riekašienė ir 59 m. brokeris iš Klaipėdos Vladas Urbanavičius.

Aštuntojo „Auksinio proto“ sezono superfinalas / V. Skaraičio nuotr.

Intelektinių TV žaidimų žiūrovams S. Daugirdaitė puikiai pažįstama – dar 2017 m., būdama studentė, ji laimėjo trečiąjį intelektinės viktorinos „Kas ir kodėl?“ sezoną, o „Auksiniame prote“ savo sėkmę išbandė penktąjį kartą. Gyvuose protmūšiuose jis kaunasi jau dešimtmetį.

„Televizijoje nemažai klausimų, kur negali išsisukti nežinodamas tiksliai to fakto arba atsakysi teisingai atspėdamas, o gyvuose protmūšiuose daug gali ir sugalvoti. Be to, čia žaidi su komanda, kur kolektyviai išsprendžiamos užduotys, kai iš vienos atsitiktinės minties kiti sugeba išrutulioti teisingą atsakymą.

Man tai kelia susižavėjimą ir didelį komandinį džiaugsmą. O televizijoje žaidi tik su savimi, gali tartis ir su savimi džiaugtis, jei kažkas pavyksta. Prieš kameras, žinoma, daugiau ir azarto“, – gyvus žaidimus ir televiziją lygino nugalėtoja.

Aštuntojo „Auksinio proto“ sezono superfinalas / V. Skaraičio nuotr.

Įvairiapusį žinių bagažą pademonstravusi žaidėja visą sezoną išliko paslaptinga ir nekalbi. Net „Auksinio proto“ vedėjai Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas suko galvas – galbūt tyla, svarstymus ar nežinojimą bylojanti kūno kalba ir staiga išsprūstantis teisingas atsakymas yra S. Daugirdaitės žaidimo strategija?

„Labai nemėgstu kalbėti apie save, komentuoti atsakymų, aiškinti, kad kažką tikrai žinau. Aš mažai ką žinau. Daug pamirštu, kartais atspėju, kartais sugalvoju kažką“, – kuklinosi nugalėtoja.

Aštuntojo „Auksinio proto“ sezono čempionė įsitikinusi, kad pergalei reikalingos ne tik žinios, bet ir sėkmė.

„Sėkmė ypač svarbi. Kai kuriuose klausimuose padeda ir patirtis, nes tai, kas jaunesniam žmogui žinoma tik pasidomėjus istoriniais faktais, vyresniam buvo tiesiog gyvenimo dalis. Pavyzdžiui, aš gerai prisimenu skalbimo miltelius už referendumą, Pakso apkaltą, Sidnėjaus olimpiadą, litais man nereikia papildomai domėtis, kad žinočiau, kas ant jų pavaizduota, o šiuolaikiniams vaikams čia jau ne savaime suprantamas dalykas.

Bet, kita vertus, kuo senyn, tuo daugiau užmiršti iš mokyklos visokių dalykų, kaip žemaičių krikštą, diskriminantą, geografiją visokią, baltas drobules ir panašiai“, – mintimis dalinosi S. Daugirdaitė.

Aštuntojo „Auksinio proto“ sezono superfinalas / V. Skaraičio nuotr.

Šiuo metu Severija – pusantrų metų sūnų Balį auginanti namų šeimininkė. Pagal išsilavinimą ji medikė, baigė akušerijos-ginekologijos rezidentūros studijas. Retomis laisvo laiko minutėmis mėgsta skaityti detektyvus, žiūrėti serialus, vlogus.

Kam skirs solidų „Auksinio proto“ laimėjimą, ji dar nenusprendė. „Mano svajonės nematerialios, bet pinigai gyvenime netrukdo“, – sakė intelektinio žaidimo nugalėtoja.

„Auksinis protas“ su televizijos žiūrovais atsisveikina tik iki kito penktadienio – jau birželio 17 d., 21.00 val., LRT TELEVIZIJOS eteryje startuoja „Auksino proto. Vasaros“ lyga. Daug sportinės dvasios turinčios intelektinės žaidynės, vadovaujamos A. Valinsko ir A. Tapino, jau trečią sezoną vyks kiekvieną penktadienio vakarą iki pat rudens.

Aštuntojo „Auksinio proto“ sezono superfinalo akimirkos – nuotraukų galerijoje.