LRT PLIUS eteryje – Mačiūnas, Mekas ir Landsbergis arba Trys draugai ir sulaužytas pianinas

Menininkas Jurgis Mačiūnas, avangardinio kino kūrėjas Jonas Mekas ir Atkuriamojo Seimo pirmininkas, anuomet dar muzikos mokytojas Vytautas Landsbergis – savo sričių revoliucionieriai, tarpusavyje bendravę ir kūrę. Jų istorijos ne tik glaudžiai susipynusios, bet ir labai svarbios Lietuvos bei pasaulio kultūrai.

„Trys draugai. Sulaužytas pianinas ir kitos istorijos“ – meninis dokumentinis keturių dalių filmas, kuriame atsiskleis šios netikėtos istorijos. Pirmoji filmo dalis – antradienį, 19.30 val., per LRT PLIUS.

Dokumentinis filmas pasirodo svarbių sukakčių metu: 2022-ieji paskelbti J. Meko metais, 2021-aisiais J. Mačiūnui būtų suėję 90 m., jo sukurtam judėjimui „Fluxus“ suėjo 60 m., o V. Landsbergiui 90 m. sukanka šįmet.

„Dabar yra pats geriausias laikas Lietuvai papasakoti pasaulio meno istoriją pakeitusio „Fluxus” judėjimo pradininko J. Mačiūno bei jo bendražygių istoriją“, – teigia filmo vykdomasis prodiuseris Ignas Krupavičius.

Ignas Krupavičius / D. Jokūbaičio nuotr.

Meninį filmą kūrė trijų režisierių – Arturo Jevdokimovo, Bernardo Andriukovo ir Jeffrey`io Perkinso – komanda. Šis pirmąjį savo filmą apie J. Mačiūną pristatė vos prieš keletą metų, o naujajam filmui pasitelkta jo sukaupta archyvinė medžiaga, kurią panaudoti filme ragino pats J. Mekas.

„Vieną dieną suvokiau, kad ši idėja – keturių dalių dokumentinis serialas – gali sudominti Lietuvą. Ypač kai pasakojama per trijų pasaulio istoriją pakeitusių vyrų artimą ryšį, kartu ieškant „Fluxus“ gijų šiuolaikiniame meno pasaulyje“, – teigė J. Perkinsas.

„Trys draugai. Sulaužytas pianinas ir kitos istorijos“ / Stop kadras

Kaip teigia vienas iš filmo režisierių A. Jevdokimovas, filmas aktualus tuo, jog jame atskleidžiama, kokią įtaką šie žmonės darė pasaulio kultūros ir visuomenės raidai: „Kartais nematome saviškių toje šviesoje, kurioje juos mato užsieniečiai, amerikiečiai, europiečiai, japonai ar dar kas nors.“

Anot jo, J. Mačiūno bei J. Meko vardai visam laikui įrašyti į pasaulio kultūros istoriją: „J. Mekas padarė neįtikėtiną įtaką kino vystymuisi, kaip meno ir kaip nepriklausomo kino, ne veltui Amerikoje jis buvo vadinamas Amerikos avangardo tėvu. <...> J. Mačiūnas yra vienintelis lietuvis, įkūręs pasaulinio masto kultūrinę srovę. Daugiau tokių nėra ir nebuvo.“

Artūras Jevdokimovas / D. Jokūbaičio nuotr.

Filme atskleidžiama ir mažai kam pažįstama V. Landsbergio pusė: „Sąjūdis, devinto dešimtmečio pabaiga ir dešimto dešimtmečio pradžia, čia ryškiausiai visi ir prisimena V. Landsbergį. Bet ten toli gražu nėra visa šio žmogaus biografija.

Šiame seriale pamatysime šiek tiek kitokią jo pusę, nes jis buvo ne tik muzikologas, bet ir gan įdomus eksperimentatorius. Jis susirašinėjo su Mačiūnu, dalinosi idėjomis, kurios buvo visiškai beprotiškos net to meto Amerikos visuomenei“, – teigia režisierius.

„Trys draugai. Sulaužytas pianinas ir kitos istorijos“ / Stop kadras

„Tikimės, jog šis filmas dabartinei kartai leis geriau pažinti šių trijų žmonių, tokių reikšmingų pasaulio ir Lietuvos istorijai, gyvenimus, jų susipynusias gijas ir patį „Fluxus“ judėjimą, o kiek vyresniam žiūrovui taps retrospektyva apie vienas iškiliausių šalies meno ir kultūros figūrų“, – sako I. Krupavičius.

Unikalių archyvų, ekstravagantiškų „Fluxus“ performansų ir neįtikėtinų istorijų kupinos filmo serijos bus rodomos kiekvieną antradienį, 19.30 val., per LRT PLIUS. Jau rytoj – pirmoji B. Andriušio, A. Jevdokimovo ir J. Perkinso režisuoto filmo dalis apie kartą be laimės, be tėviškės ir be atsisveikinimo. Kiekvieną dalį po premjeros bus galima peržiūrėti ir LRT.lt mediatekoje.