Po šeimą sukrėtusios tragedijos Airijos lietuvė tapo rašytoja

13 metų Airijoje, Navano mieste, gyvenanti Indrė Simanavičienė svajojo būti rašytoja, bet niekada negalėjo pagalvoti, kad savo pirmąją knygą parašys nutikus baisiai šeimos tragedijai. Į Airiją cerebriniu paralyžiumi serganti moteris su vyru ir judviejų pirmagimiu sūnumi pabėgo nuo Lietuvą tuo metu sukrėtusios finansų krizės. Simanavičiai žinojo, kad naujoje šalyje nebus lengva, bet dėl vaiko gerovės buvo pasiryžę daug kam.

Indrė sako turėjusi keistą nuojautą, kad iš Airijos šeima jau turėtų grįžti atgal į gimtąją Klaipėdą, tačiau tam prieštaravo jos vyras, kuriam čia puikiai sekėsi kopti karjeros laiptais. „Sakydavau, gal jau važiuojam į Lietuvą, o jis vis prieštaravo, sakė – išvažiuosiu iš Airijos, kai mane išvarys“, – dabar prisimena Indrė.

Tačiau prieš trejus metus Simanavičių šeimą ištiko tragedija, sugriovusi visus jų planus ir tikslus, kurių turėjo begalę. Indrė su vaikais grįžo atostogų į Lietuvą, o vyras liko dirbti Airijoje. Ir staiga mirė. „Tą akimirką prasidėjo naujas mano ir vaikų gyvenimas, ne tik be mylinčio šeimos tėčio, bet ir be maitintojo, be žmogaus, kuris rūpinosi visos šeimos buitimi“, – pasakoja Indrė.

„Turėjau 2 vaikus, savo negalią, nuomojamą namą ir sužlugusį savo gyvenimą“, – prisimena moteris, po vyro mirties be dvejonės pasirinkusi gyvenimą Airijoje, nes manė, kad vaikams bent jau kol mokosi mokykloje, bus geriau ten, kur jie įprato gyventi.

Norėdama numalšinti skausmą po vyro netekties, visas savo mintis ir išgyvenimus Indrė ėmė užrašinėti. Pati to dar nesuprasdama, taip pradėjo savo pirmąją knygą. Labai greitai tarp skaitytojų pripažinimo sulaukusi knyga Indrei tapo tarsi naujo gyvenimo pradžia, suteikusi jai jėgų pasitikėti savimi.

„Italija – tarsi mano likimas“, – sako jau dešimt metų Amžinuoju miestu vadinamoje Romoje įsikūrusi gidė Raimonda Bojažinskytė. Italijos kultūra ir kalba ji susižavėjo visai atsitiktinai, o palikti Lietuvą buvo vienas sunkiausių sprendimų moters gyvenime.

Gerda Hincaitė prieš kurį laiką Lietuvą į Ispaniją iškeitė ieškodama tolerancijos. Ją glumindavo priešiškumas kitokiems visuomenės nariams – kitataučiams, homoseksualams ar neįgaliesiems. O dabar moteris pastebi, kad ir pati pasikeitė. Sako, tik išvykusi iš Lietuvos, tuo pat metu tapo ir didesne savo šalies patriote, kurios tikslas skleisti žinią apie tėvynę.

Amerikos lietuvių klubą Floridoje prieš 60 metų padėjusi įkurti Angelė Karnienė įsitikinusi – saulėtoje valstijoje tautiečiai lietuvišką kultūrą skleis dar ilgai. Nors iš stovėjusių prie klubo ištakų moteris beliko vienintelė – ilsėtis taip pat neketina.

