Šventinis LRT kino gidas: „Mažo didelio stebuklo“ premjera ir ekrane atgimusi Koperfildo istorija

Šventinę Kalėdų savaitę LRT televizijų kanalai rūpinasi kokybišku kinu jūsų jaukiems gruodžio vakarams. Laukiamiausia šios savaitės premjera – lietuviškas televizinis filmas „Mažas didelis stebuklas“, jis bus parodytas per Kalėdas. Dar iki šio parodymo žiūrovų lauks netikėtos „Kalėdos Islandijoje“, o antrąją Kalėdų dieną šeimą suburs Pinokio ir Koperfildo istorijas pasakojančios premjeros.

Ketvirtadienis, gruodžio 23 d.

Šventiniame „Elito kine“ ketvirtadienį lauks „Kalėdos Islandijoje“ (Bergmal, rež. Runar Runarsson, 2019). Drama rodyta Vilniaus Europos šalių forume „Scanorama“, taip pat ji buvo apdovanota tarptautiniame Lokarno kino festivalyje.

Kalėdų atostogos Islandijoje, kai šalyje įsivyrauja ypatinga atmosfera: vienur žmonės pakylėti, kitur – susirūpinę. 56 atskiri epizodai piešia rūsčiai švelnų šalies portretą šiuo nerimą ir jaudulį keliančiu laikotarpiu. Sukdamasis kaleidoskopas pažeria margų kasdienybės fragmentų ir kelia universalius žmogiškuosius klausimus. Kai kur dega apleista ferma, o mokyklos choras gieda kalėdines giesmes... Filmo veikėjai kovoja su vienatve, baime, praeitimi ir dabartimi, o ironiškas ir kandus pasakojimo tonas leidžia jiems permąstyti savo vietą visuomenėje.

LRT PLIUS įsijunkite 21.30 val. Dar 60 dienų po premjeros juostą bus galima peržiūrėti LRT mediatekoje.

Penktadienis, gruodžio 24 d.

22 val. prie LRT TELEVIZIJOS ekranų pakvies komiška italų drama „Viskas, ko nori“ (Tutto quello che vuoi, rež. Francesco Bruni, 2017), JAV italų kino festivalyje apdovanota kaip geriausias filmas.

Dvidešimt dvejų metų Alesandras – neišprusęs tinginys, Džordžijus – jau sulaukęs aštuoniasdešimt penkerių žinomas poetas. Abu gyvena kaimynystėje, tačiau niekada iki šiol nebuvo susitikę. Labai nenoriai jaunuolis sutinka imtis naujo darbo – tapti elegantiško pagyvenusio pono palydovu jo vakariniuose pasivaikščiojimuose.

Bėga dienos ir pamažu iš kiek jau sujauktos poeto atminties išplaukia tolimos praeities prisiminimai apie tikrą lobių medžioklę. Tai tampa nuoroda, paskatinančia Alesandrą kartu su Džordžijumi vykti į kelionę, kurioje jis ras ne tik seniai paslėptą lobį, bet ir savo širdyje slypinčius turtus.

Dar 14 dienų po premjeros filmą bus galima peržiūrėti LRT mediatekoje.

Vėlų Kūčių vakarą, 23 val., LRT PLIUS dovanos Kalėdų klasika tapusį 1977-ųjų filmą „Kartą per Kalėdas“ (It Happened One Christmas, rež. Donald Wrye, 1977). Tai – klasikinio populiaraus Franko Capros filmo „Gyvenimas yra nuostabus“ (1946) televizijos versija.

Meri, jauna moteris, svajoja kuo greičiau pasprukti iš provincijos miestelio ir pakeliauti po pasaulį. Tačiau po tėvo mirties ji priversta tapti vietinio banko vadove ir negali elgtis, kaip norėtų. Kai prasideda finansinė krizė ir bankui gresia bankrotas, Meri praranda pasitikėjimą savimi, ją apima neviltis.

Moteris vis dažniau ima galvoti apie savižudybę. Į pagalbą atskuba jos angelas sargas – rūpestingoji Klara. Ji primena, kiek daug gerų darbų Meri nuveikė savo gyvenime, atskleidžia, kas būtų nutikę artimiems žmonėms, jei ji nebūtų gimusi, koks liūdnas taptų pasaulis be jos, ir taip grąžina pasitikėjimą. Visa tai įvyksta Kalėdų išvakarėse.

Juostą per LRT PLIUS žiūrėkite 23 val.

Šeštadienis, gruodžio 25 d.

Kalėdų vakarą, 19.10 val., per LRT TELEVIZIJĄ įvyks ilgai laukta premjera – bus parodytas naujas televizinis vaidybinis filmas „Mažas didelis stebuklas“ (rež. Justinas Krisiūnas, 2021) su pagrindinį vaidmenį atliekančiu Giedriumi Savicku.

Kalėdinio filmo centre – talentingas scenografas Gediminas, darbą praradęs prieš pat šventes. Jo laukia nelinksmos Kalėdos, tačiau vienišius prie tokių pratęs. Jis nesuka galvos dėl dvylikos tradicinių patiekalų: vyrui rūpi, ar šiemet išvis turės ką dėti ant šventinio stalo.

Gediminas nutaria apsivilkti Kalėdų Senelio kostiumą ir eiti padirbėti į gatvę – taip tikisi prasimanyti maisto. Vis dėlto laimingos pabaigos teks palaukti – didžiausiu netikėtumu Gediminui taps gerumo sklidinų akių berniukas, netikėtai atsiradęs šykštuolio senbernio gyvenime...

Sekmadienis, gruodžio 26 d.

Antrąją šv. Kalėdų dieną, gruodžio 26 d., 13.20 val., lauks dviem „Oskarams“ už kostiumus ir grimą nominuotas italų filmas šeimai „Pinokis“ (Pinocchio, rež. Matteo Garrone, 2019). Tai – filmas, sukurtas pagal Carlo Collodi 1883 m. išleistą knygą „Pinokio nuotykiai“ apie atgyjančią medinę lėlę.

Pinokio istorija prasideda, kai, įkvėptas keliaujančio lėlių teatro, melancholiškas ir neturtingas dailidė Džepetas nusprendžia išdrožti lėlę, kuri būtų pati gražiausia iš visų. Jis nesitiki, kad jo kūrinys staiga atgis, o jis taps tėvu. Džepetas medinukui duoda Pinokio vardą, moko jį vaikščioti, aukojasi, kad galėtų jį išleisti į mokyklą, tačiau Pinokis to neįvertina, jis pasirenka įdomesnę veiklą.

Nuo tos akimirkos, kada įžengia į palapinę stebėti lėlių spektaklio, prasideda jo kelionė, kupina nuotykių ir gyvenimiškų pamokų. Filmą šeimai po premjeros LRT mediatekoje bus galima pamatyti dar 30 dienų.

Dar viena išskirtinė dienos premjera – drama su juodojo humoro elementais „Deivido Koperfildo istorija“ (The Personal History of David Copperfield, rež. Armando Iannucci, 2019). Tai – nauja klasikinio Čarlzo Dikenso romano ekranizacija, pasakojanti margaspalvę iliuzionisto Deivido Koperfildo gyvenimo istoriją.

Gimęs neturtingoje šeimoje, augdamas Deividas patiria daugybę nuotykių ir išbandymų, įgyja ir praranda nemenką turtą, bendrauja su daugybe pačių įvairiausių ir keisčiausių Viktorijos laikų Anglijos personažų. Geraširdžio vaikino gyvenimo posūkius lemia bei charakterį formuoja labai skirtingi žmonės: kilnūs, žiaurūs, naivūs, ambicingi ir kvaili.

Pagaliau atradęs pašaukimą rašyti, Deividas tvirtai suima likimą į rankas ir tampa savo gyvenimo šeimininku. Šią premjerą per LRT TELEVIZIJĄ antrąją šv. Kalėdų dieną žiūrėkite 21 val.

Dar 30 dienų po premjeros filmą pamatykite LRT mediatekoje.