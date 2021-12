Yra ko laukti: LRT pristato šventinę programą

Adventui įsibėgėjant, LRT kanalai pristato šventėms ruošiamą specialią programą. Joje – pripažinimo sulaukę filmai, garsiausių pasaulio muzikos žvaigždžių koncertai bei išskirtinai LRT žiūrovams bei klausytojams parengtos Kalėdų ir Naujųjų premjeros.

Gražiausių žiemos švenčių laukti drauge imame nuo gruodžio pradžios: LRT TELEVIZIJOS ekranuose ir LRT mediatekoje kasdien iki Kūčių bus pristatoma nauja nuotaikingo, lietuviško serialo visai šeimai „Ir vėl Kalėdos!“ serija.

Dienas iki Kalėdų LRT TELEVIZIJOJE skaičiuoja ir muzikinis Kalėdų kalendorius – kiekvieną dieną televizijos žiūrovai gali pasigėrėti vis kita daina, atliekama populiariausių šalies atlikėjų. Muzikinį kalendorių gruodžio pirmąją atidarė „The Roop“. Per šį mėnesį žiūrovai dar pamatys Andrių Mamontovą, grupę „Biplan“, Jurgą, Ievą Narkutę, Saulių Prūsaitį, Aliną Orlovą, „Antikvarinius Kašpirovskio dantis“ ir daugybę kitų atlikėjų.

„Ir vėl Kalėdos“ / Stop kadras

Į muzikalų švenčių laukimą kviečia ir LRT KLASIKA: visą gruodžio 19 dieną eteryje skambės tiesioginiai koncertai iš Oslo, Helsinkio, Talino, Kopenhagos, Berlyno ir Londono. Tai – Europos visuomeninių transliuotojų (angl. EBU) „Kalėdų dienos“ programa, žadanti aukščiausios kokybės šventinius koncertus iš svarbiausių Europos koncertų salių.

Mažųjų klausytojų Adventui paruoštas „Pasakų advento kalendorius“ – kiekvieną dieną iki gruodžio 26 d. LRT mediatekoje lauks nauja, profesionaliai vaikams įskaityta pasaka. Tarp jų – ir lietuvių, ir užsienio rašytojų kūriniai. Mažieji klausysis tokių kūrinių kaip „Slapta laiškų rašymo agentūra“, „Naktukas“, „Velvetinis triušis“, „Mažoji žiema“, „Kalėdozauras“ ir kt.

Prieš pat Kalėdas lauks net dvi „Vaikų radijo teatro“ premjeros – gruodžio 19 dieną LRT RADIJUJE bus transliuojama radijo spektaklio „Stebuklinga kelionė“ pagal Vidos Mikšytės radijo pjesę premjera, o gruodžio 25-26 d. pirmą kartą nuskambės animuotas dviejų dalių radijo spektaklis „Sesuo“ pagal lietuvių liaudies pasaką „Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių“.

Jame kontrabosu groja ir improvizuoja Vytis Nivinskas, fleita groja ir vaidina Neda Malūnavičiūtė, vaidmenis taip pat kuria Aleksas Kazanavičius, Agnė Sunklodaitė, Jonas Braškys, Arvydas Dapšys, Tomas Žaibus, Artūras Dubaka.

Vaikų radijo teatras / E. Blaževič/LRT nuotr.

Gruodį į šventinius žaidimus kvies ir nuotaikinga, dovanomis dosni interaktyvi „Prototo“ viktorina žaidėjų išmaniuosiuose telefonuose. Jau gruodžio 9 d. išskirtinį žaidimą kino tema ves Dovilė Filmanavičiūtė, o antradienį, 14 d., prie mobiliųjų laukiami sporto entuziastai, kurie susirungs „Eurolygos“ temos žaidime, vedamame Pauliaus Cuberos.

Gruodžio 16 d. vyksiančiai viktorinai apie pasaulio virtuves diriguos Vytaras Radzevičius, o 21 d., prieš išvykdamas į Dakarą, su protų kovų entuziastais bendraus lenktynininkas Saulius Jurgelėnas. Gruodžio 23 d. vakarą po pasaulio šalis „Prototo“ žaidėjai keliaus su Orijumi Gasanovu, o 30 d. į muzikinį žaidimą pakvies Ramūnas Zilnys.

Paskutinėmis dienomis prieš šventes į specialiųjų transliacijų maratoną leisis LRT OPUS radijo stotis. Gruodžio 21–23 d. nuo 15 val. tiesiogiai iš „Uptown Christmas'21: paskutinės minutės mugės“ menų fabrike „Loftas“ su netikėtais LRT OPUS vedėjų duetais skambės „Kalėdos „Be problemų“. Šios programos bus galima ne tik klausytis, bet ir stebėti portale LRT.lt.

Gruodžio 23 d. vakarą, 21 val., LRT OPUS transliuos elektroninės muzikos kompozitorės ir atlikėjos Monikaze koncertą „Laws of Distraction“ kartu su Šv. Kristoforo kameriniu orkestru, kuriam diriguoja Modestas Barkauskas (prod. „Antidote Community“). Šį renginį taip pat bus galima ne tik išgirsti, bet ir pamatyti LRT.lt portale.

„Pinokis“ / Stop kadras

Kūčios, gruodžio 24 d.

Kūčių dieną LRT TELEVIZIJA prie ekranų kvies muzikos mėgėjus – popietę lauks naujausias „Eurovizijos“ laimėtojo Salvadoro Sobralio koncertas. Jį palydės speciali muzikos, įkvepiančių pokalbių ir šviesos kupina LRT TELEVIZIJOS laida „Kūčių vakaras. Atverkime širdis“.

LRT PLIUS žiūrovai bus kviečiami stebėti choro „Bel Canto“ koncertą bei filmą apie legendinį operos atlikėją L. Pavarotti. Vakare visą šeimą prie ekranų suburs įstabusis baletas „Spragtukas“ ir Kalėdų klasika tapęs 1977-ųjų filmas „Kartą per Kalėdas“.

Šventes sutikti su muzika padės ir LRT RADIJAS, vakare transliuosiantis 2021 m. Ingos Jankauskaitės koncertą iš Šv. Kotrynos bažnyčios, o šventinę dienos programą baigsiantis su 2021 m. vykusiu Ievos Narkutės koncertu iš „Mokytojų namų“ kiemelio Vilniuje. LRT KLASIKOS eteryje skambės Violetos Urmanos rečitalis festivalyje „Schubertiade 2021”, Austrijoje.

Tiek LRT TELEVIZIJA, tiek LRT RADIJAS tradiciškai transliuos tiesiogines Šv. Bernelių mišias iš Vilniaus arkikatedros. Iš karto po jų LRT TELEVIZIJOS žiūrovai galės stebėti Šv. Kalėdų nakties mišias tiesiogiai iš Vatikano.

„Ir vėl Kalėdos“ / Stop kadras

Pirmoji šv. Kalėdų diena, gruodžio 25 d.

Per Kalėdas LRT TELEVIZIJOS eteryje netrūks išskirtinių premjerų. Lietuvos žiūrovai turės unikalią galimybę išvysti pasaulinio garso atlikėjos Adele naujausią koncertą-albumo „30“ pristatymą. Kiek vėliau visos šeimos dėmesį prikaustys naujausio LRT televizinio vaidybinio filmo „Mažas didelis stebuklas“ premjera. Komiškoje juostoje, režisuotoje Justino Krisiūno, vaidmenis sukūrė kino ir teatro aktorius Giedrius Savickas bei projekte „Dainuok su manim“ suspindėjęs Teodoras Lipčius.

Kalėdų dieną paaiškės ir pramoginio šou „Šok su žvaigžde“ nugalėtojai – žiūrovų laukia įspūdinga finalo transliacija. Po jos prie televizijos ekranų pasilikti kvies naujausias grupės „The Roop“ koncertas, šią vasarą įvykęs festivalyje „Midsummer Vilnius“.

Visą dieną puikių koncertų transliuos ir LRT PLIUS: čia skambės nauji smuikininko David Garett, atlikėjos Ievos Narkutės koncertai. Vakarą vainikuos tradicija tampanti Andrew Lloyd Webber roko opera „Jėzus Kristus superžvaigždė“.

LRT RADIJUJE per Šv. Kalėdas skambės 2021-ųjų Celeste koncertas festivalyje „New Pop“ Vokietijoje, Michael Kiwanuka koncertas BBC festivalyje „6 Music“ Londone (2021 m.) bei grupės „Saulės kliošas“ koncertas festivalyje „Midsummer Vilnius 2021“. Operos gerbėjus radijo imtuvus įsijungti kvies LRT KLASIKA, pirmą kartą transliuosianti R. Strauss operos „Rožės kavalierius“ įrašą iš Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (toliau – LNOBT).

M. Levickis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Antroji šv. Kalėdų diena, gruodžio 26 d.

LRT TELEVIZIJA antrąją Kalėdų dieną pasitiks kino premjeromis. Bus parodytas ir italų filmas šeimai „Pinokis“ (2019), ir įspūdinga juosta „Deivido Koperfildo istorija“ (2019) – naujausia klasikinio Čarlzo Dikenso romano ekranizacija su juodojo humoro elementais.

Norintiems per šventes mėgautis kokybiška muzika bus rodomas naujas Ingos Jankauskaitės koncertas, o LRT PLIUS eteryje – pasaulyje garsaus atlikėjo Asaf Avidan koncertas. LRT RADIJAS ir LRT KLASIKA transliuos Vik & The Vibe Tribe koncertą „Celebrating family across boarders“, parengtą ir įrašytą specialiu LRT KLASIKOS užsakymu. Na, o vakare LRT RADIJUJE skambės 2021-aisiais Londone vykęs britų dainininko ir dainų autoriaus Tom Gregory koncertas.

Vakaro akcentu taps per LRT PLIUS ir LRT KLASIKĄ transliuojamas, šių kanalų iniciatyva parengtas finalinis ciklo „Koncertas vienam“ renginys – muzikos atlikėjos Aušrinės Stundytės ir pianisto Andrėjaus Hovrino koncertas.

LRT muzikinių kalėdinių pasirodymų filmavimas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Prieš Naujuosius

Paskutinę metų savaitę leisime su specialiosiomis LRT OPUS transliacijomis. Gruodžio 29 d. 13 val. lauks šventinė „#SOLODISKOTEKA“ su grupės „Solo Ansamblis“ nariais, švenčių proga sugrįžtančiais į tiesioginį eterį. Kitą dieną, gruodžio 30 d., 21 val. bus transliuojamas šiais metais praūžusio LRT OPUS 15-ojo gimtadienio įrašas, su vaizdu jį stebėti bus galima portale LRT.lt.

Naujųjų metų išvakarės, gruodžio 31 d.

LRT OPUS savo klausytojus paskutinę metų dieną pradžiugins specialia „Šventinio Bankucheno“ laida bei programa „Nauji metai „Be problemų“ su Inga Ramoškaite ir Tomu Lukaševičiumi.

Vakarėjant LRT KLASIKA kvies klausytis BBC koncertinio orkestro ir solistų atliekamos programos „Auksinis Brodvėjaus amžius“ įrašo iš Londono karališkosios Alberto salės, o LRT TELEVIZIJA ir LRT RADIJAS transliuos naujausią Andriaus Mamontovo koncertą iš „Midsummer Vilnius“ programos. Po jo televizijos žiūrovų lauks svarbiausių 2021-ųjų šalies ir pasaulio įvykių retrospektyva – „Metų panorama“.

Į Naujuosius žengti LRT TELEVIZIJA kvies su „LRT Naujųjų metų šou“, kurį vesti patikėta Beatai Nicholson ir Ryčiui Zemkauskui. Čia svečiuosis menininkai, sportininkai, visuomenininkai, o šventinę nuotaiką dovanojama muzika kurs Jazzu, Martynas Levickis, Algirdas Kaušpėdas, Giedrė, Inga Jankauskaitė, „Baltos varnos“, Monika Linkytė ir daugybė kitų, žiūrovams puikiai pažįstamų atlikėjų.

LRT muzikinių kalėdinių pasirodymų filmavimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

LRT PLIUS ir LRT KLASIKA paruošė įstabų metų pabaigos akcentą – čia Naujieji bus pasitinkami su italų opera „Traviata“. LRT KLASIKOJE skambėsiantis operos pastatymas – ką tik įvykusios šimtmečio „Traviatos“ įrašo iš LNOBT premjera, kurioje klausytojai girdės solistų Viktorijos Miškūnaitės, Merūno Vitulskio, Arūno Malikėno balsus.

Po vidurnakčio LRT TELEVIZIJOS žiūrovų lauks naujausias Marijono Mikutavičiaus koncertas. LRT RADIJUJE šventinę naktį skambės 2021-aisiais Londone vykę Tom Grennan ir Griff koncertai.

Pirmoji Naujųjų metų diena, sausio 1 d.

Iškilmingai Naujus metus pradėti siūlo LRT TELEVIZIJA ir LRT KLASIKA: čia bus tiesiogiai transliuojamas Vienos filharmonijos koncertas iš Austrijos. Programoje skambės Johanno Strausso, Josefo Hellmesbergerio, Carlo Michaelio Ziehrerio, kitų austrų kompozitorių kūriniai.

Pirmąją Naujųjų metų vakarą LRT KLASIKA paskirs operai: eteryje skambės Georgo Friedricho Handelio opera „Acis ir Galatėja“ su Lauryna Bendžiūnaite, Benjamin Hulett, Anthony Gregory, Tadu Girininku. Muzikos vadovas ir dirigentas – Trevor Pinnock.

LRT muzikinių kalėdinių pasirodymų filmavimas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Gražiausias žiemos šventes vakare vainikuos kasmetiniai LRT „Metų apdovanojimai“. Iškilmingos ceremonijos metu LRT TELEVIZIJOS eteryje bus atskleisti aštuonių nominacijų laimėtojai, pretendavę į „Metų asmenybės“, „Metų ambasadoriaus“, „Metų verslo lyderystės“, „Metų atradimo“, „Metų kultūros reiškinio“, „Metų pilietinės iniciatyvos“, „Metų ateities“ ir „Metų valstybės kūrėjo“ apdovanojimus.

Sausio pirmąją LRT TELEVIZIJOS žiūrovų lauks ir romantiškos prancūzų juostos „Paryžiaus undinėlė“ (2020) premjera, o LRT RADIJO klausytojai galės išgirsti šiais metais vykusius koncertus: „The Roop“ iš festivalio „Midsummer Vilnius 2021“ bei „Orchestral Manoeuvres in the Dark“ iš Londono.

Visus LRT kanalų programos anonsus sekti bus galima LRT.lt portale bei LRT TELEVIZIJOS eteryje. Yra ko laukti – prasideda šventės su LRT.