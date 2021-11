Kristina Zmailaitė ir Edmundas Seilius: esame dviese viename

Muzikali profesionalių solistų pora – kartu muzikos scenoje, televizijoje ir gyvenime. Žymusis sopranas Kristina Zmailaitė ir apdovanojimus skinantis lyrinis tenoras Edmundas Seilius kartu gyvenimą kuria jau 27 metus. Kadaise pradėję nuo sunkaus pasidalijimo tarp mokslų užsienyje, namo statybų Lietuvoje ir naujagimio priežiūros dabar pora mėgaujasi dviejų dukrų auginimu ir turi kūrybinę laisvę rinktis darbo pasiūlymus. Gyvenimas tik gerėja – taip galima drąsiai pasakyti apie šią operos solistų porą.

Operos solistų pora linksmai nupasakojo, kaip susitiko Muzikos ir teatro akademijos laiptinėje. Ketvirtame aukšte būsimoji solistė išgirdo, kaip iš pirmojo kažkas suvalkiečių tarme pranešė, kiek valandų. „Nuo tokio rezonavimo tai bet kas sureaguotų, – juokiasi Kristina. – Ir taip lėtai lėtai iš to pirmo aukšto jis pakyla į ketvirtą. Kaip dėstytoja sakydavo, toks dar nesukirmyjęs baravykėlis.”

„Dvi pažinojau. Vienos – ne. Tai ta, kurios nežinojau, patiko man labai,” – apie lemtingą susitikimą prieš beveik trisdešimt metų pasakoja Edmundas.

Dešimt metų iškalbusis suvalkietis rėžė sparną aplink Kristiną, kol pagaliau pelnė jos ranką ir širdį. „Siūliau tai labai greitai, bet, matyt, tas biznio planas nepatiko. Ant karštųjų nepasirašė, reikėjo ilgai laukti”, – juokiasi Edmundas. Solistas pasakojo, kokiais būdais vis bandė priartėti prie mylimosios, kuri lengvai nepasidavė.

Stažuotės buvo nemenkas išbandymas jų santykiams. O svetur studijuoti ir dirbti teko abiems. „Tai kai ji stažavosi Vokietijoje, į paskaitas neini, gazas – dugnas ir aš jau Vokietijoje. Taip po kartą ar du per mėnesį sulakstydavau. Vieną variklį sudeginau iki jos važinėdamas”, – prisimena ilgas keliones pas mylimąją Edmundas. Vėliau jis dirbo skirtinguose Amerikos operos teatruose. Kristinai šis išbandymas buvo dar sunkesnis, nes jau buvo gimusi pirmoji dukra ir teko gyventi neįrengtame name žiemą.

„Be šildymo, be baldų, be grindų. Tik su „buržuika“ ir pusantrų metų vaiku. Nors viskas buvo sutarta, vyras sako, įves tau kaip tik dujas, viskas bus. Aha… O žiema buvo šalta… Aš kai pradėjau sirgti… O vaikas mažas…” – itin sunkų laikotarpį prisiminė Kristina. Bet visus išbandymus pora priėmė be nuoskaudų ar nusivylimų. Jie laikosi minties, kad tai yra jų bendra šeimos istorija, kad jiedu yra „dviese viename“ ir viską stengiasi pakelti drauge, visada palaiko vienas kitą ir „neša kryželį“ kartu.

Solistai atviravo, kaip geba įsijausti scenoje, o jaunystėje net verkdavo patys, pagauti emocijų, ir girdėdavo per pertraukas tarp arijų, kad ir salėje žiūrovai verkia. Vienas iš tų jausmingųjų pastatymų juos kadaise ir privertė žengti prie altoriaus. „Man ir dabar šiurpas per kūną nueina, kai prisimenu“, – dalijosi Edmundas.

Garsus operos solistas apdovanotas ne tik išskirtiniu balsu, bet ir auksinėmis rankomis. Daug ką geba buityje, ūkyje atlikti be profesionalios pagalbos. Pats išliejo namui pamatus. „Oi, tu nepasakok tokių baisių dalykų”, – juokais bando perkalbėti žmoną tenoras, kai ši ima Editai pasakoti, kaip tiems pamatams jiedu dviese vietą ruošė. „Nusipirkom virvę, kirvį ir pjūklą. Ir atvažiavom į tą sklypą pagal brėžinį tuos pamatus atsižymėti, daryti tą kvadratą”, – tęsia Kristina.

Pamatai tvirti, namas stovi iki šiol, o jame gyvena jau keturių asmenų šeima. „Aš jau čia pribūriau, pasakojau jai, kokie rojaus paukščiai čia skraidys”, – šmaikščiai dėsto antros dukrelės atsiradimo istoriją Edmundas. Po trylikos metų jam pavyko įkalbėti žmoną. Ir dabar visi labai tuo džiaugiasi.

Linksmas, istorijų kupinas ir atviras pokalbis su garsiaisiais operos solistais tęsėsi ir išėjus iš studijos jaukiame Editos name. Kokią staigmeną humoro jausmo nestokojančiai sutuoktinių porai pateikė Edita – pamatysite LRT mediatekos laidoje „Svečiuose pas Editą“ jau šį ketvirtadienį.