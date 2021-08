Naujasis „Pasivaikščiojimų“ sezonas per LRT PLIUS: ore, vandenyje, žemėje

Nuostabūs pašnekovai, kalbantys svarbius ir prasmingus dalykus lengva forma – pokalbiai ir pasivaikščiojimai legendiniame televizijos projekte „Pasivaikščiojimai“ su Ryčiu Zemkausku per LRT PLIUS nuo rugsėjo 4 dienos, šeštadieniais, 12.30 val.

„Pasivaikščiojimai“ – gerai žinomas pokalbių šou Lietuvos televizijų padangėje – pradeda savo dvyliktąjį sezoną ir antrąjį LRT PLIUS eteryje. Laidos atėjimas į LRT pernai man buvo tikras atsinaujinimas – tarsi antroji laidos jaunystė. Atnaujinta viskas, išskyrus vedėją“, – juokiasi laidos autorius Rytis Zemkauskas.



Šiemet „Pasivaikščiojimai“ keliaus ne tik žeme. R. Zemkauskas su pašnekovais ir žiūrovais plauks, eis, skris. Iki visų stichijų trūksta tik ugnies. Tai – irgi bus. Tam tikra prasme pokalbio menas visada yra vaikščiojimas karštomis žarijomis.

Rytis Zemkauskas / Asmeninio albumo nuotr.

Be to, „Pasivaikščiojimai“ išsiplėtė, žiūrovų pageidavimu, atsirado „Pasivaikščiojimai Plius“ LRT „Facebook“ paskyroje. „Manęs seniai prašė parodyti kai ką iš to, kas netelpa į laidą. Pabandėme – visiems patiko. Tą tikrai tęsime. Dar pasirodė „Pasivaikščiojimai. Portretai“ Kultūra su LRT „Facebook“ puslapyje su pašnekovų citatomis“, – teigia laidos autorius.



Šį sezoną žiūrovų laukia 36 unikalūs pokalbiai su mokslininkais, sportininkais, menininkais, pabėgėliais... Nuo visiems pažįstamų žvaigždžių iki žmonių, pirmą kartą gyvenime duodančių interviu.



Žmonės, istorijos, patirtys ore, vandenyje ir žemėje nuo rugsėjo 4 dienos, šeštadieniais, 12.30 val. laidoje „Pasivaikščiojimai“ su Ryčiu Zemkausku per LRT PLIUS bei LRT mediatekoje.