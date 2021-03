Pavasarį LRT PLIUS ekrane – dokumentiniai filmai apie rašytojus

Pirmadienį LRT PLIUS eteryje pradedamas transliuoti biografinės dokumentikos filmų ciklas apie vienus žymiausius pasaulio rašytojus. Literatūros ir kinematografijos mėgėjų laukia aštuonios savaitės, prasidėsiančios dokumentiniais filmais, pasakojančiais apie rašytojus: nuo Victoro Hugo iki Ryszardo Kapuscinskio. Dokumentika bus rodoma pirmadieniais 19.35 val. per LRT PLIUS.

Didžioji dalis filmų iš visuomeninio Europos kultūros kanalo „Arte“ kolekcijos. Tai filmai apie Victorą Hugo, kurį, kaip teigia filmo kūrėjai, patį suformavo „Vargdieniai”, Karen Blixen, atradusią save Afrikoje, Fancois Sagan gyvenimą Paryžiaus intelektualų aplinkoje, bytnikų judėjimą ir jo įkvėpėjus – Jacką Kerouacką, Alleną Ginsbergą ir Williamą Burroughsą, Ryszardo Kapuscinskio – lenkų publicisto, fotografo, poeto nepamirštamą gyvenimą Afrikos šalyse. Taip pat žiūrovai išvys filmą apie Rudyardą Kiplingą, jo skaudžiausius išgyvenimus, niokojančias rašytojo paslaptis ir pasaulinio populiarumo sulaukusio „Žiedų valdovo” ir „Hobito” autorių J. R. R. Tolkieną.

Ciklą pradeda 2020-ųjų metų prancūzų režisieriaus Gregoire Polet dokumentinis filmas „Vargdieniai ir Victoras Hugo. Žmonių vardu“.

Kovo 29 d. „Vargdieniai ir Victoras Hugo. Žmonių vardu“ („Les Miserrables and Victor Hugo. In the Name of the People“), Prancūzija, 2020 m., rež. Gregoire Polet

Šiuo dokumentiniu filmu siekiama papasakoti ne tik apie tai, kaip V.Hugo kūrė „Vargdienius“, bet ir apie tai kaip jie suformavo Hugo – tokį, kurį pažįsta skaitytojai, ir tokį, kokiu jis norėjo būti. Be abejonės, „Vargdieniai“ yra kone geriausiai žinomas romanas literatūros istorijoje. Kaip ir kodėl tekstas, parašytas prieš 155 metus, tebėra aktualus ir šiandien.

Dokumentiniai filmai apie rašytojus / LRT nuotr.

Balandžio 5 d. „Karen Blixen. Sapnas gilią Afrikos naktį“ („Karen Blixen. An African Night‘s Dream“), Prancūzija, 2017 m., rež. Elisabeth Kapnist

Šis filmas yra apie Karen Blixen, kuri atrado save Afrikoje, Kenijoje, kur per 17 metų nugyveno gražiausius metus ir išverkė skaudžiausias ašaras. „Labai daug man kainavo galimybė tapti rašytoja”, – sakė ji.

Karen Blixen šiandien laikoma viena iš didžiųjų XX amžiaus rašytojų. Po 17 metų gyvenimo Kenijoje – giliai mylėtame žemyne, kur patyrė didžiulį džiaugsmą ir didelį sielvartą, grįžusi į gimtąją Daniją ji rašė ir taip bandė palengvinti ilgesį ir skausmą: „Niekas nemokėjo didesnės kainos, kad taptų rašytoju, nei aš“. Būtent šiaurinėje savo gimtosios Danijos šviesoje ji parašė žinomiausią savo kūrinį „Iš Afrikos“ („Out Of Africa“), kurį 1986-aisiais Sidney Pollackas pavertė filmu su Meryl Streep ir Robertu Redfordu... Šio dokumentinio filmo režisierė Elisabeth Kapnist aprašo įžūlaus nuotykių ieškotojo ir nepaprastos moters, pasakotojos, vertos šių dienų Šacherezados, gyvenimą.

Balandžio 12 d. „J. R. R. Tolkien. Pasaulių kūrėjas“ („J. R. R. Tolkien. Designer of worlds“). Prancūzija, 2014 m., rež. Simon Backes

Dokumentinis filmas, tyrinėjantis stulbinančią „Hobito“ ir „Žiedų valdovo“ rašytojo asmenybę, jo epinių pasakų gimimą ir didžiulę jų sėkmę visame pasaulyje.

Dokumentiniai filmai apie rašytojus / LRT nuotr.

Kas buvo šis tylus ir mokslingas žmogus, dėstęs kalbas ir senąją anglų literatūrą Oksforde? Kaip gimė šis milžiniškas projektas? Daugeliui žmonių anglų rašytojas JRR Tolkienas (1892–1973) visų pirma yra „Žiedų valdovo“, filmų ciklo autorius (rež. Peteris Jacksonas). Tačiau ne visi žino, kad šis nepaprastai sėkmingas romanas yra tik monumentalios bazės viršūnė, kurios Tolkienas siekė visą gyvenimą. Šis dokumentinis filmas - tai galimybė iš naujo atrasti stulbinančią rašytojo asmenybę. Laviruojant tarp įprastos realybės ir pasakiškai turtingos fantazijos, dokumentinio filmo kūrėjai siūlo nuostabų proto nuotykį, kuris atskleis Tolkieno gyvenimo prasmę.

Balandžio 19 d. „Françoise Sagan. Gyvenimo elegancija“ („Françoise Sagan. L'elegance de vivre“), Prancūzija, 2015 m., rež. Marie Brunet-Debaines

Filmas apie Fancois Sagan meną ir eleganciją gyventi, skandalingosios Colette - rašytojos, šokėjos, kritikės gyvenimą Paryžiaus intelektualų aplinkoje. Françoise Sagan (1935-2004) traktuojama kaip subtili ir rafinuota romanistė, nuolat pabrėžianti elgesio ir minties eleganciją. Nuobodžius dokumentinių rinkinių tyrinėjimus režisierė Marie Brunet-Debaines pavertė tiesioginiu pokalbiu su Sagan, o faktų ieškojo giliau, nei vien paviršutiniškasir jau nuvalkiotas skandalų narpliojimas. Naujasis Sagan portretas, kaip sako jos sūnus Denisas Westhoffas, praplečia anksčiau sukurtą legendą, kurioje nusitrynė faktas, kad ji buvo rašytoja.

Balandžio 26 d. „Bytnikų karta“ („Beat generation“), Prancūzija, 2013 m., rež. Xavieras Villetardas

Dokumentinis Xaviero Villetardo darbas pasakoja apie nuostabią ir ilgametę Jacko Kerouaco, Alleno Ginsbergo ir Williamo Burroughso draugystę, pagimdžiusią literatūrinį Bytnikų kartos („Beat Generation“) judėjimą.

Viskas prasideda Niujorke 50-ųjų pradžioje, kai Kerouacas nusprendžia parašyti romaną apie bendrą jų patirtį. 10 bastymosi po pasaulį metų ir trys knygos: Alleno Ginsburgo „Kauksmas“ („Howl“, 1956 m.), Jacko Kerouaco „Kelyje“ ( „On the Road“, 1957 m.) ir Williamo S. Burroughs „Nuogas kąsnis“ („Naked lunch“, 1959 m.) Kiekviena iš jų yra manifestas.

Dokumentiniai filmai apie rašytojus / LRT nuotr.

Gegužės 3 d. „Afrika Ryszardo Kapuscinskio akimis“ („L’Afrique vue par Ryszard Kapuscinski“), Prancūzija, Lenkija, 2010 m., rež. Olga Prud

1957-aisiais 25 metų Ryszardas Kapuscinskis tapo pirmuoju Lenkijos spaudos agentūros etatiniu korespondentu Afrikoje, žemyne, tuo metu atsidūrusio prie masinio nepriklausomybės judėjimo slenksčio. Nors vėliau Kapuscinskiui teko gerai pažinti ir Lotynų Ameriką, ir Aziją, jis visuomet grįždavo į Afriką ir čia keliaudavo pravažiuojančiais sunkvežimiais, su klajokliais klajodavo po dykumą, svečiuodavosi atogrąžų savanų kaimuose pas vietinius gyventojus. Nors Kapuscinskis dirbo žurnalistinį darbą, savo meilę Afrikai jis suguldė ir į grožinę literatūrą: jo nuotykių ir kelionių aprašymai – tarsi „išbaigti prozos eilėraščiai“, skirti nepaprastiems keistumams ir grožiui.

Gegužės 10 d. „Maištingoji Colette“ („Colette, The Rebellious“), Prancūzija, 2018 m., rež. Cécile Denjean

Provincijos moteris, kuri tapo Belle Epoque ikona, žymia rašytoja, autofikcijos pradininke, paverčiančia save velniškai romantišku personažu, neatsiejamu nuo savo kūrybos.

Filmas panardina žiūrovą į Colette gyvenimo romaną. Romanistė, mimė, šokėja, kritikė, scenaristė, publicistė ir net parduotuvių savininkė Colette gyveno nuolat pristatydama save per daugybę skandalų ir metamorfozių. Žvilgsnis į Colette karjerą, leidžia pamatyti ir 20-ojo amžiaus pradžios eskizą. Su skandalingąja Colette mes patenkame į tos epochos Paryžiaus intelektualinį ir aukštuomenės pasaulį, kupiną spalvingų veikėjų.

Gegužės 17 d. „Rudyardas Kiplingas. Slaptas gyvenimas“ („Rudyard Kipling: A Secret Life“), JAV, 2018 m., rež. Adrian Munsey ir Vance Goodwin

Rudyardas Kiplingas yra vienas mylimiausių autorių pasaulyje. Įdomu tai, kad nors jo kūryba ne visada buvo vertinama kritikų, jo populiarumas visuomenėje išliko pastovus.

Šis dokumentinis filmas, atidengia privatų pripažinto rašytojo gyvenimą, kuriame ir pražūtingos paslaptys ir skaudžios netektys.

Filme dramatiškai rekonstruojamos trijų apsakymų scenos, intrigą palaiko Kiplingo biografai Harry Rickettsas ir Andrew Lycettas. Filmas apnuogina atviro ir viešo bei slepiamo asmeninio gyvenimo susidūrimo konfliktą, ypač išryškėjusį po vaikų netekties.