„LTeam“ Lietuvos olimpinės komandos nario, kandidato į olimpines žaidynes, gimnasto Tomo Kuzmicko išprovokuoti neįmanoma: santūrus, ramus, susikaupęs, užsispyręs ir beprotiškai darbštus – šios savybės atvedė jį prie laimėjimų, kuriais sportininkas nesigiria.

„Į šį sportą, kai buvau ketverių, mane atvedė mama. Iš pradžių – brolį, o tuomet – ir mane. Ji buvo gimnastė, tėtis – sportininkas, broliai, seserys – visi sportininkai. Tai man buvo savaime suprantama, buvau palaimintas. Dabar man patinka sporto šakos, susijusios su laisvu judėjimu. Kovos menai, šokiai – ypač gatvės. Ten, kur daug laisvės“, – pasakos sportininkas.

LRT TELEVIZIJOS laidos „LMŽ. Lietuvos mokyklų žaidynės“ vedėjui Vidui Bareikiui gimnastas atskleis, kokia savybe privalo pasižymėti profesionalūs sportininkai. „Esu per griežtas, per reiklus sau. Šiais savybes norėčiau pakeisti. Kita vertus, gimnastikoje be jų nieko nepasieksi. Kasdien stengiuosi būti pati geriausia savo versija. Didžiausias mano tikslas – olimpinės žaidynės“, – pasakos jis.

Vidui Bareikiui iššūkiu tapo Tomo Kuzmicko įvadas į gimnastiką / Laidos stop kadras

Aplankęs Tomą treniruočių salėje, V. Bareikis iš profesionalo gavo puikių patarimų. „Pradėkime pažintį su gimnastika nuo vaikų programos. Ji prasideda nuo mažo skersinio“, – pakvietė laidos vedėją sportininkas. Pirmasis pratimas dainininkui jau tapo tikru išbandymu. Užsikabinęs ant žiedų, V. Bareikis stebėjosi, kodėl taip dreba jo rankos. Paklaustas, ką daryti, kad to išvengtų, T. Kuzmickas atsakė paprastai: „Reikia tiesiog daugiau dirbti.“

„Žiedai man yra vienas sudėtingiausių prietaisų. Ir nors atrodo, kad tai lengva, taip tikrai nėra. Žiedai reikalauja nepaprastai daug jėgos. Ir jeigu tik ją ugdai ir treniruoji, nukenčia kitos sritys. Treniruojuosi du kartus per dieną, po kokias dvi valandas. Laisvu nuo treniruočių metu skaitau knygas, žaidžiu stalo žaidimus ar vaikštau miške. Buityje labiausiai mėgstu gaminti. O grindų plauti – nekenčiu“, – nusišypsos profesionalas.

„LMŽ. Lietuvos mokyklų žaidynės“ – sekmadieniais 12.00 val. LRT TELEVIZIJOS eteryje rodoma laida, skirta sportuojančiam ir aktyviam jaunimui. Kiekvieną sekmadienį laidos vedėjas V. Bareikis keliauja vis į kitą Lietuvos mokyklą, kur susitinka ir sportuoja su Lietuvos mokyklų žaidynėms besiruošiančiais moksleiviais, taip pat praleidžia treniruočių dieną su LTeam sportininku. Rubrikoje „Urban360“ vaikai kviečiami susipažinti ekstremaliu sportu.

Laida rengiama bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu.