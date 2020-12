Klaipėdos eglutės įžiebimas ir spektaklio šeimai „Kalėdų giesmė“ premjera – tiesiogiai LRT.lt

Kalėdinio laukimo pradžią žymintis eglutės įžiebimo renginys – „Keliaujančios Kalėdos Klaipėdoje“ šį kartą keliasi į virtualią erdvę. Šventinio koncerto metu, Klaipėdos vaikams suskaičiavus nuo 1 iki 10, nušvis tūkstančiais lempučių nusagstyta, klaipėdiečių miestui padovanota eglutė ir šviesos instaliacija „Šiaurinė žvaigždė“. Šventinį renginį gruodžio 5 d., nuo 17 val., transliuos portalas LRT.lt.

Likus savaitei iki Kalėdų, teatro studija „Dulidu“ gyventojams padovanos įkvepiančią istoriją pagal Ch. Dickenso novelę „Kalėdų giesmė“. Visai šeimai skirto spektaklio „Kalėdų giesmė“ premjera – portale LRT.lt gruodžio 19 d., šeštadienį, 17 val.

Kaip įprasta, eglutės įžiebimo renginys, kuris šį kartą vyks gruodžio 5 d. 17 val., skirtas visai šeimai, o ypač mažiesiems žiūrovams, todėl pirmu smuiku čia grieš specialiai į Klaipėdą užsukęs Kalėdų Senelis.

Klaipėdos eglė / Andriaus Pelakausko nuotr.

Virtualaus renginio metu žiūrovų lauks pusvalandžio trukmės koncertas „Kalėdos atkeliauja į Klaipėdą“, sujungsiantis keturias sostines: Vilnių – Lietuvos sostinę, Kauną - laikinąją sostinę, Neringą – būsimą Lietuvos kultūros sostinę ir Klaipėdą – būsimą Europos jaunimo sostinę.

Iš Vilniaus linkėjimus siųs „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ ir LRT laidų vedėjas Ignas Krupavičius, Kauno – Linas Adomaitis, Neringos – Šeiko šokio teatras, o Klaipėda skambės Monikos Liu balsu. Kartu su Kalėdų eglute Teatro aikštėje nušvis ir visą kalėdinį laikotarpį iki Trijų karalių šventės lydės šviesos instaliacija „Šiaurinė žvaigždė“. Vieno žymiausių Lietuvos šviesos menininko Arvydo Buinausko instaliacija atspindi kompaso struktūrą ir nurodo pagrindines keturias pasaulio kryptis.

Šeiko šokio teatras / Šokio teatro nuotr.

„Tokių Kalėdų dar niekada nebuvo, tačiau kiekvienas nepatogumas atneša kažką gero – susintetintas šventes paverčia jaukesnėmis, gražesnėmis, tikresnėmis. Kūrėjams, menininkams, atlikėjams teko ieškoti naujų formų ir sprendimų, nors širdyje jaučiame tą pačią Kalėdų dvasią kaip iki šiol.

Tikiu klaipėdiečiais, jų atsakingumu ir supratingumu, o be to, po savaitgalį vykusių kitų miestų eglučių įžiebimo turime šansą sublizgėti ir parodyti save tik iš gerosios pusės. Ir nors mieste nestigs gražių, jaukių renginių, aš labai prašau – neikit jei tik galit neiti, o jei negalit – dar kartą viską apsvarstykite. Eglutę ir miesto puošmenas įžiebsime tikrai, tačiau svarbiausia – neužgesinkime vilties saugiai susitikti bent per kitas metų šventes“, – sako Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas.

Monika Liu / Organizatorių nuotr.

„Tokioms Kalėdoms jau ruošėmės lyg nujausdami, kad situacija nepasikeis. Ch. Dickenso kūrinys „Kalėdų giesmė“ yra būtent apie tokias Kalėdas, kokias mes kuriame šiais metais – jaukias, mažas, savuose namuose”, – sako Klounų teatro studijos „Dulidu“ įkūrėja, spektaklio „Kalėdų giesmė“ scenarijaus autorė ir režisierė Kamilė Kondrotaitė.

Apysakoje pasakojama apie šykštuolį Ebenzerį Skrudžą, kuris nemato prasmės džiaugtis Kalėdomis, kol Kūčių vakarą jo neaplanko trys Dvasios. Spektaklyje naudojamos skirtingų laikmečių medijos ir jose transliuojami vaizdai žadina praeities prisiminimus, leidžia tarsi iš šalies stebėti dabarties Kalėdų vaizdus ir sufantazuoti, kokių Kalėdų laukiame.