LRT RADIJAS pristato specialią tinklalaidę „Amerika renkasi“

Informacinė radijo stotis LRT RADIJAS pristato naują analitinę tinklalaidę, skirtą JAV prezidento rinkimams.

Tinklalaidėje „Amerika renkasi“ klausytojų lauks aktualūs pokalbiai ir įvykių analizė laukiant svarbiausio 2020-ųjų politinio įvykio. 20-ies minučių trukmės tinklalaidėje bus apžvelgiamos JAV politinės naujienos ir svarbiausia informacija, kurią būtina žinoti artėjant lemiamam amerikiečių pasirinkimui. Tinklalaidės „Amerika renkasi“ vedėjas — LRT RADIJO žurnalistas Lukas Kivita.

Lukas Kivita / E. Genio/LRT nuotr.

Anot Radijo naujienų tarnybos vadovės Dovilės Javinskaitės, Radijo naujjenų tarnyba ypač daug dėmesio skiria užsienio naujienoms. „Turime beveik 30 bendradarbių iš įvairių pasaulio šalių, tarp jų ir JAV, juos klausytojai gali išgirsti kone kasdien LRT RADIJO naujienų laidose. Dar iki JAV rinkimų pabaigos dalį LRT RADIJO laidų bei specialiai JAV rinkimams kurtą tinkalaidę skiriame sudėtingam Amerikos rinkimų sistemos paaiškinimui, D. Trumpo valdymo analizei, JAV įtakai pasaulyje ir diskusijoms su ekspertais apie tai, ką gali pakeisti šie rinkimai. Žadame tiek interviu su apžvalgininkais, tiek įdomių reportažų“, — teigia D. Javinskaitė.

Dovilė Javinskaitė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tinklalaidės „Amerika renkasi“ kūrėjas Lukas Kivita teigia, kad tinklalaidėje klausytojai girdės ne tik politologų įžvalgas. „Bendraujame ir su Amerikos lietuviais, kurie patys lapkričio 3-iąją eis balsuoti (ar jau balsavo) ir kalbėsime apie tai, kaip jie mato Jungtines Valstijas šiandien, kaip keitėsi šalis per pastaruosius ketverius metus. Be to, kiekviename tinklalaidės epizode pateiksime ir svarbiausių rinkimų kampanijos įvykių apžvalgą. Taigi, tos dvidešimt kelios minutės bus išties informatyvios LRT RADIJO ir tinklalaidžių klausytojams“, — apie naują tinklalaidę pasakoja jos vedėjas Lukas Kivita.

Lukas Kivita / LRT nuotr.

Nauji tinklalaidės epizodai pasirodys du kartus per savaitę LRT mediatekoje ir populiariausiose tinklalaidžių platformose. Pirmasis tinklalaidės „Amerika renkasi“ įrašas – jau LRT mediatekoje.

Visus besidominčius JAV rinkimais, ankstyvą lapkričio 4 dienos rytą LRT RADIJAS kvies klausyti specialių, ilgesnių nei įprastai, nuolat atnaujinamų naktinių LRT RADIJO žinių. JAV prezidento rinkimų naktį tiek radijuje, tiek portale LRT.lt klausytojai galės klausyti ir stebėti išsamias apžvalgas nuo 2 valandos nakties. Lapkričio 4 dieną LRT RADIJO eteryje taip pat skambės analitinės laidos apie JAV rinkimų baigtį.