Po keturių pergalių Eurolygoje „Žalgirio“ laukia svarbi kova

Praėjusią savaitę krepšinio sirgaliai turėjo galimybę per LRT matyti net trejas krepšinio rungtynes – dvejas „Žalgirio“ kovas Eurolygoje ir vienerias „Lietkabelio“ Europos taurėje. Po keturių įsimintinų pergalių Eurolygoje, būdamas pirmoje vietoje turnyrinėje lentelėje, „Žalgiris“ susigrums su pastaruoju metu galingą žaidimą demonstruojančiu „Valencia“ klubu. Susitikimas vyks Kaune, „Žalgirio“ arenoje.

LRT kviečia krepšinio sirgalius „Žalgirio“ rungtynių laukti drauge ir pristato specialų turinį. Krepšinio sirgalių dienos – aktualiausia informacija apie Eurolygą portale LRT.lt (www.lrt.lt/eurolyga) – ne tik per rungtynes, bet ir kiekvieną dieną.

Eurolyga per LRT / LRT nuotr.

Trečiadienis, spalio 21 d.

17 val. speciali tinklalaidė „Čempionų pietūs. Eurolyga“ portale LRT.lt. Šią savaitę tradiciškai bus apžvelgtas žalgiriečių pasirodymas praėjusiame ture bei analizuojamas būsimų varžovų – „Valencia“ krepšininkų žaidimas. Be to, pokalbio metu bus aptarti ir atnaujinto Eurolygos COVID-19 reglamento niuansai bei klubų nepasitenkinimas dėl nelygios situacijos. Laidoje diskutuos portalo LRT.lt žurnalistai Paulius Cubera ir Rytis Kazlauskas.

18.55 val. „Europos taurės“ rungtynės: Panevėžio „Lietkabelis“ susirungs su Antverpeno „Telenet Giants“.

20 val. #EurolygaPerLRT pokalbis su naujuoju „Žalgirio“ treneriu Martinu Schilleriu apie jam būdingą žaidimo stilių, atvykimą į Lietuvą ir čia laukiančius iššūkius. M. Schilleris atvirauja – krepšinio sirgaliai yra tarsi šeštasis komandos žaidėjas. Pokalbį krepšinio sirgaliai ras portale LRT.lt bei LRT socialinių tinklų paskyrose.

Martinas Schilleris / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ketvirtadienis, spalio 22 d.

14.30 val. kiekvieną ketvirtadienį per LRT RADIJĄ transliuojama sporto laida „Čempionų pietūs“. Šįkart svečiuosis Vilniaus „Ryto“ trenerio asistentas Giedrus Žibėnas. Kalbėsime apie „Ryto“ sezoną, komandos pirkinius ir būsimas labai svarbias rungtynes su „Žalgiriu“ sekmadienį LKL.

19.30 val. speciali laida prieš rungtynes „Eurolyga per LRT“ žiūrovus kvies prisėsti prie ekranų dar prieš rungtynių tarp kauniečių ir „Valencia“ pradžią, sugrįš didžiosios pertraukos metu bei dvikovai pasibaigus. Šįkart kartu su laidos vedėju Pauliumi Cubera būsimas rungtynes apžvelgs krepšinio treneris Mindaugas Brazys.

19.45 val. #EurolygaPerLRT Kauno „Žalgirio“ ir klubo „Valencia“ dvikova. Visas naujienas apie Eurolygą, rungtynių laikų pasikeitimus ar atšaukimus dėl koronaviruso situacijos kviečiame sekti portale LRT.lt.

Eurolyga: Kauno „Žalgiris“ – Stambulo „Anadolu Efes“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

22.20 val. iškart po rungtynių krepšinio sirgaliai bus kviečiami balsuoti ir išrinkti tų rungtynių naudingiausią „Žalgirio“ žaidėją. Spalio 13 d. „Žalgirio“ rungtynių su Belgrado „Crvena Zvezda“ MVP sirgaliai išrinko Roką Jokubaitį, o spalio 15 d. su Stambulo „Anadolu Efes“ išrinko Nigelą Hayesą.

Pasibaigus rungtynėms, sirgaliai taip pat kviečiami įsitraukti Eurolygos spaudos konferenciją, kurioje treneriai bei kiti ekspertai apžvelgs rungtynių eigą ir rezultatus, galbūt po iškovotos pergalės ar įtemptų rungtynių atsakys į jiems rūpimus klausimus.

„Žalgirio“ rungtynės Eurolygoje nuo spalio iki gegužės mėnesio bus transliuojamos tiesiogiai per LRT TELEVIZIJĄ (kai per savaitę bus transliuojamos dvejos rungtynės, antrosios, vykstančios ne Lietuvoje, bus tiesiogiai transliuojamos per LRT PLIUS) ir portale LRT.lt, o jų vaizdo įrašus bus galima pažiūrėti LRT mediatekoje. LRT transliuoja ne tik „Žalgirio“ kovas Eurolygoje, bet ir svarbiausias antro pagal pajėgumą Europos klubinio krepšinio turnyro – Europos taurės – rungtynes, kuriose su priešininkais rungiasi Panevėžio „Lietkabelis“. Beveik visos šios rungtynės transliuojamos per LRT PLIUS; portale LRT.lt transliuojamos visos rungtynės.

Eurolyga: Kauno „Žalgiris“ – Stambulo „Anadolu Efes“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

LRT primena, kad krepšinio rungtynes galima stebėti ir mobiliajame telefone vos vienu paspaudimu, atsisiuntus mobiliąją LRT.lt programėlę: „Android“, „iOS“.

Nenorėdami praleisti nė vienų „Žalgirio“ rungtynių, krepšinio sirgaliai kviečiami į mobiliuosius telefonus taip pat atsisiųsti specialiai LRT sukurtą Eurolygos rungtynių kalendorių, kuris visada primins apie netrukus vyksiančias Eurolygos varžybas.

#EurolygaPerLRT