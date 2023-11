7 iš 10 tėvų gera vaiko emocinė sveikata – prioritetas, bet tik kas trečias mano dėl to darantis pakankamai

Lietuvos gyventojų apklausa rodo, kad 7 iš 10 mažamečius vaikus auginančių tėvų mano, jog gera emocinė sveikata yra vienas svarbiausių vaiko poreikių, tačiau tik kas trečias mano darantis pakankamai, kad ją užtikrintų.

„Gera žinia yra ta, kad tiek daug Lietuvos gyventojų vaikų emocinę sveikatą išskiria kaip prioritetą“, – spaudos konferencijoje ketvirtadienį teigė organizacijos „Gelbėkit vaikus“ direktorė Rasa Dičpetrienė.

Vis dėlto, apklausos duomenys atskleidžia, kad tėvams trūksta informacijos, kaip tinkamai reikėtų pasirūpinti vaikų psichoemocine būkle.

„Beveik 4 iš 10 asmenų trūksta informacijos, ką ir kaip reikėtų daryti, 41 proc. gyventojų stinga kantrybės, o 56 proc. tėvų trūksta laiko savo vaikų emocinei sveikatai užtikrinti“, – apklausos duomenis pristatė R. Dičpetrienė.

Rasa Dičpetrienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Psichologė Silvestra Markuckienė patarė tėvams priimti visas vaikų emocijas ir būti šalia, kai mažamečiai pyksta, liūdi ar džiaugiasi.

„Ką galime padaryti, tai priimti vaikų emocijas. Turime suvokti, kad dvejų metų vaikas nesugeba kontroliuoti savo emocijų. Turime priimti emociją, ją ramiai suvokti, nekaitinti situacijos“, – teigė ji.

S. Markuckienė džiaugiasi, kad tėvai vis dažniau kreipiasi pagalbos į specialistus ir nebebijo to daryti. Be to, anot jos, 60 proc. apklaustų tėvų norėtų, kad švietimo sistemoje būtų daugiau kalbama apie emocinę sveikatą.

„Žmonės tikrai ieško ir nori realios pagalbos. 60 proc. žmonių norėtų, kad apie emocinę sveikatą švietimo sistemoje būtų kalbama“, – sakė psichologė.

Tam, kad būtų atkreiptas didesnis visuomenės dėmesys į vaikų emocinę sveikatą, bendrovė „Circle K Lietuva“ kartu su organizacija „Gelbėkit vaikus“ pradėjo kampaniją „#mažamedaug“. Jos metu surinktos lėšos bus skiriamos specialistams, kurie padeda vaikams.

Kampanijos #mažamedaug metu klientai „Circle K“ degalinėse kviečiami prisidėti 15 ct ar kita suma didelei visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ misijai – stiprinti vaikų emocinę sveikatą. Kampanijai pasibaigus „Circle K“ surinktą sumą padvigubins ir skirs „Gelbėkit vaikus“ organizacijai. Kampanija vyks iki kitų metų sausio 7 d.

Vaiko emicijos / „Shutterstock“ nuotr,.

Pasak „Gelbėkit vaikus“ direktorės R. Dičpetrienės, be bazinės pagalbos, tokios kaip nemokamas maitinimas ar materialinė parama, vaikų dienos centrų globotiniams svarbus ir emocinis ugdymas, kuriam ir bus skirtos kampanijos metu surinktos lėšos.

„Į dienos centrus vaikai atkeliauja iš įvairius sunkumus patiriančių šeimų, tad jiems reikia įvairiapusės pagalbos. Mūsų darbuotojai padeda ugdyti jų socialinius įgūdžius, o emocinę ir psichologinę pagalbą vaikui bei jo šeimai laikome prioritetu. Dienos centrų globotiniai jauname amžiuje susiduria su ypatingai sudėtingomis sąlygomis, dažnai jaučiasi nepastebėti, nesuprasti ar neįvertinti, todėl labai svarbu padėti jiems priimti, suprasti skirtingas emocijas bei padėti auginti pasitikėjimą savimi“, – teigia ji.

Pašnekovė taip pat atkreipia dėmesį, kad gera emocinė sveikata svarbi apskritai visiems vaikams, nepriklausomai kokioje šeimoje ar aplinkoje jie auga.

Vaikų emocinę sveikatą lemia suaugusiųjų elgesys

Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ psichologės S. Markuckienės teigimu, dauguma tėvų tikisi, kad jų vaikai patys išmoks valdyti savo emocijas, tačiau mokymasis jas kontroliuoti yra sudėtingas procesas, kuriam reikia skirtingų įgūdžių – dėmesio išlaikymo, planavimo, išvystytų pažintinių gebėjimų ir kalbos.

„Vaikams šie įgūdžiai formuojasi skirtingu metu ir tempu. Be to, gebėjimas valdyti neigiamus jausmus priklauso nuo temperamento, aplinkos, kurioje vaikas auga, vidinių būsenų, pavyzdžiui, nuovargio ar alkio. Todėl tėvai, mokytojai ar globėjai išlieka pačiais svarbiausiais žmonėmis, vaikams mokantis valdyti savo jausmus“, – sako ji.

Silvestra Markuckienė / ELTA nuotr.

Pašnekovė pabrėžia, kad emocijų valdymo įgūdžių tėvai arba globėjai turėtų mokyti nuo mažens. Pirmiausia reikėtų padėti vaikui išmokti atpažinti ir įvardinti patiriamus jausmus: laimę, liūdesį, pyktį, baimę ar smalsumą. Šiame procese padeda įvairūs knygų personažai, žaislai.

„Vaikai nori būti mylimi, todėl kiekvieną kartą, kai parodote, koks vaiko elgesys jums patinka, tikėtina, kad jis taip elgsis ir toliau. Tyrimai rodo, kad įvairios bausmės ir rėkimas ar demonstratyvus ignoravimas tik pablogina vaiko elgesį bei emocinę sveikatą. Visuomet geriau mokyti per pozityvius pavyzdžius“, – pataria psichologė.

Taip pat svarbu suvokti, kad vaikai mokosi stebėdami suaugusiųjų elgesį, todėl patys turime būti pavyzdžiu. Pasak S. Markuckienės, sunku išmokyti ar išreikalauti iš vaiko to, ko nemokame patys, tad supratimas apie vaiko raidos ypatumus labai padėtų.

Pavyzdžiui, dvimetis tikrai turės stipraus pykčio momentų. Tokiame amžiaus tarpsnyje vaikas dar neturės gebėjimų valdyti emocijas net jei liepsime ar nubausime, tad jį nuraminti pačiam nesupykstant būtų geriausias sprendimas. Norint užkirsti kelią pradinuko pykčio priepuoliams, geresnė išeitis visuomet bus pasikalbėti su vaiku ir sužinoti, kas jam kelia nerimą ar kitą neigiamą emociją, kas pavyksta, o kas – ne, ir aptarti, kaip kitaip galima spręsti situaciją.

„Jei pastebite, kad, pavyzdžiui, jūsų ikimokyklinukas niršta, prieš spręsdami situaciją įkvėpkite ir patys nusiraminkite. Vaikai, turintys saugų ir šiltą santykį su tėvais, geba geriau valdyti savo emocijas, todėl atsiminkite, kad būdami nuoseklūs ir atliepiantys, ugdote vaiko prieraišumą“, – sako ji.