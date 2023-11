Medicinos sistema Gazos Ruože – ant kracho slenksčio, operacijos vykdomos be anestezijos

Gazoje dirbantys medikai sako beveik neturintys medicininių priemonių. Ypač trūksta tvarščių nudegimams gydyti, taip pat nuskausminamųjų. Humanitarinės logistikos koordinatorius Andrius Slavuckis išsako nuomonę, kad Izraeliui atakuojant anklavą, čia esančiose ligoninėse dedasi kraupūs dalykai.

Pasaulio sveikatos organizacijos atstovais teigė, kad operacijos, tarp jų ir amputacijos, jau atliekamos be anestezijos. Be to, ligonines atakuoja Izraelio pajėgos, nes įtariama, kad jas kaip priedangas naudoja „Hamas“ kovotojai. Palestinos vadovybės duomenimis, per mėnesį trunkantį konfliktą Gazos Ruože žuvo 175 sveikatos priežiūros specialistai.

„Gydytojai be sienų“ humanitarinės logistikos koordinatorius Andrius Slavuckis dalijosi nuomone, kad situacija Vakarų Krante buvo sudėtinga iki karo pradžios, o dabar čia vaizdai kraupūs.

Gazos Ruožas, palestiniečiai / AP nuotr.

„Situacija Gazoje nebuvo gera netgi prieš šį konfliktą. Visoje maždaug Vilniaus miesto dydžio teritorijoje gyvena daugiau nei 2 mln. žmonių. Joje apie 35 ligoninės.

Prieš dvi dienas 14 ligoninių jau nebeveikė. Norint evakuoti ligoninę karo metu yra siaubingai sudėtinga. <...> Izraelio kariuomenei atakuojant šiaurinę Gazos teritoriją, kur gyvena daugiau žmonių negu pietinėje, joje yra du trečdaliai visų ligoninių ir lovų. Toje teritorijoje dabar vyksta protu nesuvokiami dalykai“, – dalijasi pašnekovas.

Kiek anksčiau Raudonasis Kryžius teigė, kad buvo atakuoti organizacijos konvojai. „Dėl to tarptautinės organizacijos reikalauja, kad būtų nutraukta ugnis, kad galėtų suorganizuoti saugius koridorius, kuriais galėtų kursuoti greitosios pagalbos automobiliai arba transporto priemonės, kuriose saugiau būtų galima pervežti pacientus“, – įvardija A. Slavuckis.

Gazos Ruožas, palestiniečiai / AP nuotr.

Pacientai nesijaučia saugūs, patiria nežinią, ar juos evakavus kitur jie būtų priimti vietinėse gydymo įstaigose.

„Gazoje nebėra degalų. Jungtinės Tautos prieš keletą dienų sugebėjo įvežti kelias dešimtis tūkstančių tonų, bet tai labai mažai. To ligoninėms užteks praktiškai kelioms dienoms veikti. Daugelis greitosios pagalbos automobilių nebeturi degalų važiuoti tarp pietų ir šiaurės teritorijos“, – pasakoja A. Slavuckis.

Gazos Ruožas, palestiniečiai / AP nuotr.

Ilgamečiai Gazoje dirbantys gydytojai su šeimomis prasidėjus konfliktui pasitraukė į miesto pietus, bet vėliau grįžo į ligonines šiaurėje, teigia pašnekovas.

„Jie sakė nenorintys palikti savo bendruomenių, pacientų vienų. Iš jų gauname žinių, kad trūksta preparatų, operacijos vyksta be anestezijos. Tai siaubingos istorijos, aš tokių kraupių nepamenu“, – dalijasi jis.