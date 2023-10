Pusmečio eilė pas akių gydytoją: oftalmologai kratosi mažųjų pacientų

Norint nuvesti vaiką pas gydytoją oftalmologą Vilniuje, gali tekti laukti maždaug pusmetį. LRT.lt išsiaiškino, kad dauguma akių ligų gydytojų kategoriškai atsisako dirbti su vaikais, nors jų kompetencija ir licencija tai leidžia. Tuo metu sutinkantys gydyti vaikus rizikuoja už tą patį atlygį būti apspjaudyti ir apspardyti.

Eilėje – du tūkstančiai vaikų

Į LRT.lt redakciją kreipėsi dviejų mažamečių vaikų tėvas Paulius. Vilnietis sako norėjęs nuvesti savo atžalas pas akių gydytoją Antakalnio poliklinikoje, kurioje registruoti vaikai. Registratūros atsakymas nustebino tėvą. Jam pasakyta, kad artimiausias laisvas laikas – po pusmečio, birželio mėnesį.

Ne ką mažesnė eilė, anot Pauliaus, ir Santarų klinikose. Ten pas oftalmologą laukia 2 tūkst. vaikų.

Pasak tėvo, e. sveikatos sistemoje jis rado tik vieną laisvą vietą pas akių gydytoją Vilniuje ir tik privačioje klinikoje. Vizitas po savaitės, o kaina už vieno vaiko konsultaciją – 80 eurų.

Vaikas su akiniais / „Shutterstock“ nuotr.

Mažųjų pacientų daugėja

Antakalnio poliklinikos atsakyme raštu teigiama, kad pastaruoju metu pastebimas išaugęs mažųjų pacientų, kuriems reikalinga oftalmologo konsultacija, skaičius, nes dėl laiko, praleidžiamo prie ekranų, prastėja rega.

Kiekvienais metais pasibaigus pažymų į ugdymo įstaigas išdavimo sezonui susiformuoja eilės pas vaikų oftalmologus, nes šeimos gydytojai, nustatę suprastėjusį regėjimą, siunčia juos tikrintis pas gydytojus specialistus.

Vaikas su akiniais / „Pixabay“ nuotr.

Pasak poliklinikos atstovų, milžiniškos eilės susidaro ir dėl specialistų trūkumo.

„Nors gydytojai oftalmologai nėra skirstomi į vaikų ir suaugusiųjų, specialistų, norinčių dirbti konkrečiai su vaikais, trūksta“, – LRT.lt informavo Antakalnio poliklinika.

Gydytojai renkasi privačias klinikas

Kad dauguma gydytojo oftalmologo licenciją turinčių specialistų atsisako dirbti su vaikais, pastebi ir Santaros klinikos.

Dar viena problema, anot įstaigos, gydytojų pasirinkimas dirbti privačiose klinikose, kur mokamas didesnis atlygis ir užtikrinamos palankesnės sąlygos nei viešajame sektoriuje.

Vaikas su akiniais / „Shutterstock“ nuotr.

„Dideles pacientų eiles mūsų klinikose taip pat formuoja norintys tiesiog profilaktiškai pasitikrinti akis, nors tai galėtų atlikti Vilniaus poliklinikose, t. y. profilaktika turėtų būti vykdoma poliklinikose pagal gyvenamąją vietą.

Kai į Santaros klinikas plūsteli visi, po vasaros atostogų pageidaujantys gauti pažymas mokyklai, natūralu, kad eilės išauga. Jei poliklinikose būtų atliekama daugiau elementarių profilaktinių akių patikrinimų, Santaros klinikose eilės pas akių ligų gydytojus sumažėtų“, – teigia Santaros klinikų vyr. specialistė ryšiams su visuomene Gitana Letukienė.

Vaikus priima tik 8 proc. akių gydytojų

Klinikos „Senoji pelėda“ administracijos vadovas Kazimieras Ramaška LRT.lt patikino, kad ilgas eiles formuoja tai, jog dauguma akių ligų gydytojų atsisako dirbti su mažamečiais pacientais. Ypač su tais, kuriems dar nėra šešerių metų. Pasak jo, gal tik 8 proc. jų klinikoje dirbančių oftalmologų priima vaikus.

Vaikas su akiniais / „Pixabay“ nuotr.

„Taip yra todėl, kad skiriasi vaiko ir suaugusio paciento apžiūros specifika. Reikia dėti daug pastangų, kad apžiūra būtų visavertė. Dauguma vaikų nesileidžia tikrinami oftalmologo. Itin sudėtinga lašinti vaistus, nes jie kartais graužia akis. Problemų kyla ne tik gydytojams, bet ir bendrosios praktikos slaugytojams. Specialistai būna ir apspardyti, ir apspjaudyti.

Žinau, kad gydytojai oftalmologai kategoriškai atsisako dirbti su vaikais viešosiose gydymo įstaigose, nes administracija reikalauja priimti kuo daugiau pacientų per trumpą laiką. O vaiko dažniausiai neapžiūrėsi per 15 min. Negali per prievartą jo pasodinti prie akių apžiūros aparato, pririšti ar kitaip laikyti, kad atliktum tyrimus“, – sako klinikos vadovas.

„Nereikia pamiršti, kad yra ir tėvų, kurie pernelyg jautriai reaguoja į tai, ką specialistas atlieka su jų vaiku. Gydytojas dar turi ir psichologu dirbti, turėti geležinius nervus bei neišsenkančią kantrybę.

Akių ligos / „Shutterstock“ nuotr.

Mūsų klinikoje būna tokių atvejų, kad tas pats vaikas pas akių gydytoją ateina trečią kartą dėl to, kad iš pirmo karto nepavyksta apžiūrėti dėl kilusios isterijos“, – apie gydytojų darbo specifiką su vaikais pasakojo vadovas.

Klinikos atstovas sako, kad trūkstant vaikų oftalmologų atlygis šiems specialistams jų įstaigoje skiriamas didesnis.

Dėl specialistų vyksta kova

„Dėl šių specialistų kovoja tiek viešos, tiek privačios gydymo įstaigos“, – sako pašnekovas.

Jis tikina, kad ministerijos pasakymas, jog bet kuris oftalmologo licenciją turintis gydytojas privalo priimti mažametį pacientą, yra labai netinkamas.

„Gyvename demokratijoje ir gydytojo nepriversi daryti to, ko jis nenori. Jis tiesiog pakeis darbo vietą. Juolab, kaip minėjau, oftalmologas – paklausi specialybė, o pacientų srautai dideli. Ypač prieš mokslo metus. Tada net privačiose klinikose gali tekti laukti tris mėnesius“, – sako klinikos vadovas.

Akis / „Shutterstock“ nuotr.

Procedūra trunka ilgiau, o atlygis tas pats

Kauno klinikų Vaikų akių ligų skyriaus vadovui gydytojui oftalmologui doc. Arvydui Gelžiniui taip pat tenka susidurti su kolegomis, kurie nenori dirbti su mažaisiais pacientais.

„Pernelyg dideli kai kurių pacientų tėvų reikalavimai, pasitikėjimo stoka, per didelis stresas, nemokėjimas elgtis su vaikais, per mažas atlygis“, – galimas gydytojų atsisakymo priežastis gydyti vaikų akių ligas vardijo specialistas.

Gydytojas oftalmologas doc. Arvydas Gelžinis / Kauno klinikų nuotr.

Pats mažuosius pacientus gydantis medikas sako, jog vaikų apžiūra užima gerokai daugiau laiko nei suaugusiųjų, o skiriamas atlygis tas pats.

„Kartais norint ištirti akių ligą mažamečiui tenka naudoti narkozę, nes kitaip jis nesileidžia“, – LRT.lt pasakojo gydytojas oftalmologas.

SAM: eilės priklauso nuo įstaigos sprendimų

LRT.lt kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją (SAM) paaiškinimo, kaip atsakinga institucija žada spręsti milžiniškų eilių pas oftalmologus problemą.

„Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, planinės pagalbos eilės egzistuoja, jos dažnai priklauso nuo konkrečių gydymo įstaigų ar gydytojų populiarumo, įstaigos pajėgumo suteikti mažesnį ar didesnį kiekį paslaugų, jų organizacinių ir administracinių sprendimų.

Kreipdamiesi dėl planinės pagalbos ir turėdami siuntimą privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti pacientai gali patys laisvai pasirinkti sutartį su teritorine ligonių kasa (TLK) sudariusią gydymo įstaigą – tiek viešąją, tiek privačią, kurioje jie gali gauti reikalingą paslaugą be papildomo mokesčio. Naudojantis šia galimybe gydymo įstaigų pasirinkimas tampa platesnis“, – raštu paaiškino SAM.

Akiniai / David Travis / „Unsplash“ nuotr.

Nors realybėje dauguma gydytojų oftalmologų atsisako mažųjų pacientų, SAM vis tiek atkreipia dėmesį, kad tas pats gydytojas oftalmologas paslaugas teikia ne tik suaugusiems pacientams, bet ir vaikams.

„Jei vaikui reikalingos oftalmologo paslaugos, reikia ieškoti gydymo įstaigų, teikiančių gydytojo oftalmologo paslaugas ir jose užsiregistruoti, nes gydytojo oftalmologo licencija ir kompetencijos leidžia gydyti bet kokio amžiaus pacientus“, – reglamentą paaiškino SAM.