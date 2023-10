Modernių vaistų prieinamumas Lietuvoje – žemiausias Europoje, pacientų atstovai įžvelgia didelę biurokratiją

Bendra rinka – viena svarbiausių Europos Sąjungos (ES) vertybių, tačiau veikia ji ne visada. Pavyzdžiui, kai kalbama apie vaistus, kiekviena šalis rūpinasi savimi, todėl ir pasiūla nevienoda. Europos farmacininkų užsakytas tyrimas rodo, kad Lietuvą iš visų bendrijos šalių pasiekia mažiausiai modernių vaistų. Institucijos sako, taip yra, nes maža šalies rinka. Pacientų atstovai tikina – ne rinka per maža, o biurokratizmo per daug.

Pasaulyje kasmet sukuriama dešimtys naujų vaistinių preparatų. Visi jie netrukus pasiekia Europos Sąjungą (ES), tačiau ne visi europiečiai gali juos gauti. Pavyzdžiui, gydytojas Rumunijoje laukia vidutiniškai dvejus metus, kol galės išrašyti tuos pačius vaistus, kaip gydytojas Vokietijoje.

Sveikatos apsaugos ministerija sako, gaila, bet Lietuvoje situacija panaši.

„Negalime lygintis su kitomis Europos šalimis, su pažengusiomis, turinčiomis dideles rinkas“, – teigia sveikatos apsaugos viceministras Aurimas Pečkauskas.

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija sako, Lietuva buvo išsikėlusi tikslą, kad nuo inovacijos sukūrimo šalyje ji atsirastų per trejus metus. Deja, pasak asociacijos vadovės, tikslas nepasiekiamas.

„Jeigu palyginti iš onkologinių vaistų prieinamumo, per pastaruosius 4 metus, nuo 2018 m. iki 2021 m. 46 naujos molekulės surastos, iš jų Lietuvoje kompensuojamos 4. Tai reiškia mažiau negu 10 proc.“, – kalba POLA direktorė Neringa Čiakienė.

Vaistai / E. Blaževič / LRT nuotr.

Ne ką geriau atrodo ir bendras modernių vaistų prieinamumo rodiklis. Per tuos pačius 4 metus Europos Sąjungoje patvirtinta beveik 170 inovatyvių vaistų. Iš jų beveik 150 prieinama pacientams Vokietijoje, apie 130 – Italijoje ir Austrijoje. Taip pat priekyje rikiuojasi Danija, Prancūzija, Nyderlandai. Tuo tarpu Baltijos šalys – bendrijos uodegoje. Iš 168 moderniausių vaistų Latvijoje prieinami 32, Estijoje – 31. Lietuvoje – dar dešimčia mažiau. Ir tai blogiausias rodiklis bendrijoje.

„Tie vaistai toli gražu ne į visas šalis yra tiekiami. Ir dar viena problema ta, kad toli gražu ne visose šalyse tie vaistai, kurie ką tik yra užregistruoti ir yra tiekiami, yra kompensuojami“, – mini Sveikatos technologijų vertinimo skyriaus vedėja Rugilė Pilvinienė.

Ar vaistus kompensuoti sprendžia kiekviena šalis individualiai ir pagal savo galimybes? Pavyzdžiui, Austrija, Vokietija ir Šveicarija vienam asmeniui vaistams nuo vėžio išleidžia maždaug 100 eurų, o Čekija, Latvija ir Lenkija – apie 15. Skaičiuoti savo galimybes turi ir Lietuva.

„Vertinama, ar vaistas yra kliniškai veiksmingesnis už šiuo metu taikomą gydymą ir ar jis yra brangesnis, arba tokio pat brangumo kaip šiuo metu taikomas gydymas, arba netgi ir pigesnis“, – mini R. Pilvinienė.

Vaistai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Farmacijos kompanijų atstovai sako, kad procedūros Lietuvoje per ilgos ir per sudėtingos. Naujausi vaistai kartais nepasiūlomi ir dėl to, kad senos paraiškos neišnagrinėtos.

„Tai galėtų būti kažkoks atskiras sprendimas dėl, tarkime, laikino kompensavimo tam tikram laikui su sutartimi, kol bus įvertintos paraiškos“, – nurodo Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos direktorė Jūra Smilgaitė.

Europos Komisijos duomenimis, Vakarų ir didžiųjų valstybių narių pacientai gali gauti 90 proc. naujai patvirtintų vaistų. Rytinėse ir mažesnėse narėse šis skaičius tesiekia 10 proc. Bendrija turi planą padėčiai keisti.

„Jeigu farmacijos industrija per kažkokį laikotarpį sugeba pateikti vaistą visoms Europos bendrijos šalims, tai jų patento apsaugos laikotarpis galėtų būti ilgesnis“, – tikina sveikatos apsaugos viceministras.

To nepadarius, konkurentai į rinką būtų įleidžiami greičiau. Pagrindinė idėja – bausti įmones, kurios per dvejus metus nepateikia savo produkto visoms 27 šalims.