Galimas mobingas Marijampolės ligoninėje: šeši gydytojai trenkė durimis, direktorius nemato problemos, o merui juokinga

Iš Marijampolės ligoninės išėję mažiausiai šeši gydytojai radiologai kaltina naują skyriaus vadovę mobingu. Tuo metu ligoninės direktorius giria naują darbuotoją už įvestą tvarką, o gydytojų pasitraukimo nesureikšmina – esą svarbiausia ne vidinės peripetijos, o pasiektas sklandus skyriaus darbas ir patenkinti pacientai.

Išėjusi gydytoja: psichologinė atmosfera Radiologijos skyriuje buvo tragiška

„Nuolatiniai priekaištai ir priekabės dėl menkiausių smulkmenų: „Kodėl to nepadarei, kodėl prastai darbą atlikai?“ ir t. t., nors stengiausi dirbti gerai, kaip tik galiu.

Kiekvieną dieną darbe jaučiau didelę psichologinę įtampą, kurią sunku žodžiais apibūdinti. Vadovė ne tik nuolat sekė kiekvieną žingsnį, bet ir kalbėjo su gydytojais pakeltu tonu. Psichologinė atmosfera Radiologijos skyriuje buvo tragiška“, – LRT.lt pasakojo vadovės taikomų metodų neapsikentusi ir iš darbo Marijampolės ligoninėje išėjusi gydytoja radiologė.

Panašiu metu, anot gydytojos, ligoninę paliko aštuoni gydytojai radiologai. Tuo metu ligoninės direktorius informavo, kad išėjo šeši gydytojai.

Gydytojai / D. Umbrasas / LRT nuotr.

Atleista ir vėl priimta į tą pačią ligoninę

Radiologė LRT.lt sutiko atskleisti, kas dėjosi ligoninės Radiologijos skyriuje atėjus naujai direktorei Jolantai Vitkienei.

Medikė nepanoro viešinti savo pavardės bijodama susidorojimo (redakcijai gydytojos tapatybė žinoma).

Pasak gydytojos, nerimas tarp kolegų kilo paaiškėjus, kad į skyriaus vadovo poziciją pretenduoja Jolanta Vitkienė.

„J. Vitkienė jau yra anksčiau dirbusi Marijampolės ligoninėje vyriausiąja gydytoja radiologe, bet dėl nuolatinių pavaldinių skundų, kaltinimų psichologiniu teroru ji buvo atleista iš pareigų ankstesnės ligoninės valdžios.

Kadangi ji buvo vienintelė kandidatė į vadovo poziciją, kartu anksčiau dirbę kolegos ėmė baimintis, kad istorija kartosis. Jie nujautė, kad ir vėl į skyrių gali grįžti mobingas, todėl kreipėsi į ligoninės vadovą. Deja, bet kreipimąsi direktorius ignoravo, o konkursą laimėjo J. Vitkienė“, – pasakojo buvusi Marijampolės ligoninės gydytoja.

Rentgeno nuotrauka / Anna Shvets / Pexels.com nuotr.

Gydytoja: mačiau verkiančias technologes

„Kaip ir buvo galima tikėtis, atėjus J. Vitkienei, situacija skyriuje pasikeitė. Darbą ji pradėjo su didele arogancija, maždaug: „Dabar tai įvesiu aš čia tvarką.“ Ir įvedė. Aštuoni gydytojai neapsikentę jos vadovavimo trenkė durimis.

Aš jos elgesį vertinčiau kaip mobingą pavaldinių atžvilgiu. Ji išsirinko sau lojalius darbuotojus, o kitus užkrovė pertekliniais darbais, kuriuos lydėjo priekabės. Kliuvo ne tik gydytojams, bet ir technologėms. Savo akimis mačiau jų ašaras“, – pasakojo pašnekovė.

Pasak radiologės, trys mėnesiai vadovaujant J. Vitkienei jai buvo psichologiškai nepakeliami, todėl po šešerių metų darbo Marijampolės ligoninėje ji nutarė išeiti.

„Toliau dirbti tapo nebeįmanoma, nes dėl patiriamos įtampos pradėjo kentėti ir pacientai, kuriuos aptarnaudavo susinervinę, mobingą patyrę gydytojai.

Išeidama įvardijau priežastį, kad negaliu dirbti su nauja vadove, bet niekas iš ligoninės administracijos nesidomėjo“, – sakė gydytoja radiologė.

Pasak pašnekovės, išėjus daliai gydytojų radiologų, ligoninėje neliko budinčio radiologo. Dėl to, anot gydytojos, kenčia pacientai.

Gydytojai ir pacientai / AP

Ligoninės direktorius: radiologų darbas manęs netenkino

2020 m. Marijampolės ligoninei vadovauti pradėjęs Mantas Čėsna LRT.lt pasakojo, kad radiologų gydytojų paslaugos jo netenkino.

„Atskiro Radiologijos skyriaus ligoninėje nebuvo. Darbas buvo prastai koordinuotas. Gauti radiologo paslaugą pacientams trukdavo apie tris savaites ir dar kelias reikėdavo laukti nuotraukos aprašymo. Mano sprendimas buvo įkurti atskirą Radiologijos skyrių“, – pasakojo direktorius.

Mantas Čėsna / Marijampolės ligoninės nuotr.

Pasak jo, konkurse eiti skyriaus vadovo pareigas norą išreiškė tik viena kandidatė J. Vitkienė.

„Gydytojai dėl jiems nepriimtinos J. Vitkienės kandidatūros kreipėsi tada, kai įvyko konkursas ir jį laimėjo J. Vitkienė. Aš tikrai nesigilinau į jos praeitį, kaip ten kas buvo. Dėl ko ją kažkada atleido. Nelabai ir įdomu.

Net jei iki konkurso gydytojai būtų kreipęsi, neturiu jokio teisinio pagrindo nušalinti kandidatą, kuris atitinka kvalifikaciją. Juolab kad J. Vitkienė buvo vienintelė kandidatė. Aš neturėjau kito pasirinkimo, skyrius be vadovo nefunkcionavo“, – LRT.lt aiškino Marijampolės ligoninės vadovas.

Masiškai iš skyriaus išeinantys gydytojai vadovui neatrodė kaip nerimą keliantis signalas.

„Nesureikšminu šio proceso. Kiekvienas dirbame savo darbą. Gaila, kad išėjo, bet kiekvienas turi teisę rinktis darbovietę, kurioje jam geriau.

Aš nesivadovauju paskalomis. Man nesvarbu, kiek gydytojų kreipėsi, kokie vidiniai reikalai vyko skyriuje. Man svarbiausia, kad skyrius sklandžiai dirbtų ir pacientai būtų patenkinti, gautų kokybiškas paslaugas laiku“, – sakė pašnekovas.

Marijampolės ligoninė / Straipsnio autorės nuotr.

Direktorius gyrė naujai paskirtą vadovę

Anot ligoninės direktoriaus, išėję gydytojai galėjo tiesiog būti nepatenkinti nauja tvarka, kurią jie pavadino mobingu.

„Gal jie mobingu vadina tai, kad atėjus naujai vadovei reikėjo atlikti savo darbą, vykdyti pareigines instrukcijas. Gal ne visi tuo patenkinti buvo? Sunku pasakyti“, – sakė direktorius.

Priešingai nei ligoninę palikę gydytojai, direktorius sakė esąs patenkintas naujos vadovės J. Vitkienės darbu.

„Atėjus J. Vitkienei gydytojams radiologams atlyginimas padidėjo net 30 proc. Be to, darbas tapo organizuotas, nebeliko eilių. Dabar pacientai pas gydytoją radiologą gali patekti per kelias dienas, o ne savaites“, – pertvarka skyriuje džiaugėsi direktorius.

Pasak direktoriaus, ligoninė puikiai susitvarko ir be budinčio gydytojo radiologo.

Marijampolės ligoninė / D. Umbraso / LRT nuotr.

„Ką reiškia budintis radiologas? Tai, kad ateinu naktį ir tiesiog budžiu? Jeigu nebus pacientų, tai bus galima ant sofutės pagulėti.

Tuo metu, kai nėra radiologo, rentgeno nuotraukas interpretuoja gydytojai chirurgai, kurie gali tai daryti. Jų licencija tai daryti leidžia“, – sako pašnekovas.

Marijampolės meras: „Koks mobingas?“

Marijampolės merui Povilui Isodai žinia, kad išėję medikai kalba apie patirtą ligoninėje mobingą, sukėlė juoką.

„Pirmą kartą girdžiu. Į mane niekas iš tų gydytojų nesikreipė. Koks mobingas? Matyt, gydytojams netiko nauja tvarka. Gal darbo padaugėjo? Gal buvo pratę prie laisvesnio grafiko?“ – samprotavo meras.

Povilas Isoda / L. Balandžio / BNS nuotr.

Pasak savivaldybės, kuri ir yra Marijampolės ligoninės steigėja, vadovo, faktas, kad metų pradžioje ligoninę paliko gydytojai radiologai, jam yra žinomas.

„Negaliu pasakyti, kodėl jie išėjo, bet matau, kad skyriaus darbas tapo daug efektyvesnis. Rezultatai įspūdingi. Anksčiau pacientai laukdavo mėnesį ir daugiau, kol gaudavo gydytojo radiologo vadinamus nuotraukos aprašus. Dabar praktiškai nėra eilių. Rezultatus žmonės gauna per porą dienų. Pacientai labai patenkinti, kiek aš girdžiu“, – LRT.lt pasakojo Marijampolės meras.

Paklaustas, kaip paaiškinti logiškai, kad išėjus gydytojams pacientų eilės ne pailgėjo, o sumažėjo, miesto vadovas atsakė:

„Jeigu gydytojų netrūksta, bet jiems nepasakyta, kokį darbą jie konkrečiai turi atlikti, tada ir kyla problemos. O kai atsirado vadovė, žmogus, kuris kontroliuoja darbo procesą, atsirado ir akivaizdus rezultatas.“

Marijampolės meras LRT.lt pažadėjo išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių iš ligoninės išėjo mažiausiai šeši gydytojai radiologai.

Pati Radiologijos skyriaus vedėja J. Vitkienė komentuoti situaciją LRT.lt atsisakė.