Eksperto teigimu, trumpi nusnūdimai dienos metu gali suteikti papildomos energijos

Popiečio miegas yra senas, visame pasaulyje praktikuojamas paprotys. Vieni tokius nusnūdimus laiko prabangiu malonumu, o kiti – budrumo ir geros savijautos užtikrinimo būdu. Tačiau popiečio miegas gali turėti ne tik privalumų, bet ir trūkumų.

Didžiulė nauda sveikatai

Tyrimai rodo, kad nusnūdimas turi daug privalumų – jis gali pagerinti protinę veiklą ir atmintį, budrumą, dėmesį ir reakcijos laiką.

Trumpi nusnūdimai taip pat susijęs su didesniu produktyvumu ir kūrybiškumu. Nustačius, kad popiečio miegas gerina kūrybinį mąstymą, kai kurios įmonės bandė pasinaudoti šia galimybe ir darbo vietose įrengė pokaičio kambarius.

Be to, atrodo, kad smegenys snaudimo laiką naudoja per dieną sukauptai informacijai apdoroti, o tai pagerina problemų sprendimo gebėjimus.

Vienas nedidelis tyrimas atskleidė, kad po pietų nusnaudžiantys žmonės yra ne tokie nervingi ir impulsyvūs, todėl jiems lengviau susikaupti ir efektyviau atlikti su darbu susijusias užduotis.

Miegas / AP nuotr.

Nusnaudus dienos metu gali būti lengviau išmokti naujų motorinių įgūdžių, pavyzdžiui, smūgiuoti golfo lazda ar groti muzikos instrumentu. Taip yra todėl, kad šie prisiminimai ar įgyti įgūdžiai konsoliduojami smegenyse miego metu, nesvarbu, ar miegama naktį, ar snaudžiama po pietų.

Pokaičio miegas taip pat gali sumažinti stresą. Viename tyrime nustatyta, kad maždaug 20 minučių trukmės snaudimas pagerino bendrą dalyvių nuotaiką. Tačiau ilgesnis nei 30 minučių trukmės miegas paprastai nėra siejamas su geresne nuotaika ir geresne savijauta.

Trumpi nusnūdimai taip pat gali būti susiję su mažesne širdies ir kraujagyslių ligų rizika. Jei būdraujame ilgiau nei turėtume, mūsų organizme susikaupia reakciją „kovok arba bėk“ reguliuojančių cheminių medžiagų.

Tyrimai rodo, kad pastovesnis miegas padeda sumažinti šių cheminių medžiagų kiekį, todėl normalizuojasi kraujospūdis ir širdies ritmas. Panašu, kad kai kuriems žmonėms šį procesą palengvina snaudimas.

Tačiau, panašiai kaip miegant naktį, kai kuriems žmonėms gali būti sunku užmigti, ypač jei tam jie turi nedaug laiko. Įrodyta, kad progresyvaus raumenų atpalaidavimo metodai gal padėti tiek siekiant užmigti vakare, tiek stengiantis nusnūsti dieną.

Miegas / Vida Press nuotr.

Manoma, kad užmigti padeda ir kiti nespecifiniai atsipalaidavimo būdai, pavyzdžiui, atpalaiduojančios muzikos klausymasis. Įdomu tai, kad daugelis žmonių, bandydami užmigti, pervertina savo būdravimo laiką ir neįvertina laiko, kurį iš tikrųjų praleidžia miegodami.

Popiečio miegas gali turėti ir trūkumų

Viena iš būklių, siejamų su ilgesniu nei 30 minučių snaudimu, yra miego inercija – mieguistumas ir dezorientacija, kurią žmonės kartais patiria pabudę iš ilgesnio snaudulio.

Paprastai kuo ilgiau snaudžiama, tuo didesnę miego inerciją tenka įveikti. Dėl to nuo kelių minučių iki pusvalandžio gali sutrikti kognityvinės funkcijos. Daugeliu atvejų šį poveikį galima sumažinti doze kofeino vos pabudus.

Tačiau svarbu pažymėti, kad kofeinas nėra miego pakaitalas. Kofeinas laikinai blokuoja adenozinu vadinamos miegą skatinančios cheminės medžiagos, kuri kaupiasi budrumo valandomis, veikimą.

Kava / Shuterstock nuotr.

Jei įprastai esate priklausomi nuo kofeino, kuris padeda išlikti budriems ir žvaliems, gali būti, kad to priežastis yra miego sutrikimas, pavyzdžiui, nemiga arba miego apnėja, kai miegant laikinai sustoja kvėpavimas.

Ilgas ar vėlyvas popiečio miegas taip pat gali trukdyti miegoti naktį, nes dėl to gali būti sunku užmigti arba išmiegoti visą naktį. Dėl reguliaraus miego ir budrumo ciklo sutrikimo gali imti trūkti miego, o tai gali turėti įvairių neigiamų pasekmių sveikatai.

Be to, 60 metų ir vyresniems žmonėms ilgesnis nei 30 minučių miegas gali padidinti širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimų riziką.

Mokslininkai nustatė, kad vyresnio amžiaus žmonėms, kurie snaudžia ilgiau nei vieną valandą per dieną, dažniau pakyla kraujospūdis, padidėja cukraus kiekis kraujyje, padaugėja riebalų aplink juosmenį ir pakinta cholesterolio ar trigliceridų kiekis (tai dar vadinama metaboliniu sindromu).

Šio reiškinio priežastis dažniausiai nėra žinoma. Vyresnio amžiaus žmonės yra linkę dažniau snausti nei jaunesni suaugusieji iš dalies dėl to, kad dažniau nubunda naktį.

Nemiga / „Shutterstock“ nuotr.

Tai gali būti susiję su skausmu ar kitais sveikatos veiksniais, kurie trukdo miegoti, miegą sutrikdančiais vaistais ir senstant pakitusiu miego ritmu.

Patikrinta praktika

Pateikiame keletą patarimų, padėsiančių gauti kuo daugiau naudos ir sumažinti riziką. Norėdami išvengti miego inercijos ir naktinio miego sutrikimų, snauskite trumpai.

Snauskite ankstyvą popietę, nes tai sutampa su po pietų sumažėjusiu energijos kiekiu ir su natūralia organizmo cirkadinio ritmo duobe, t. y. mieguistumo padidėjimu, panašiu į tą, kuris pasireiškia sutemus.

Venkite vėlyvo popietinio miego, baikite snausti likus bent 4–6 valandoms iki nakties miego ir susikurkite nusnūdimui tinkamą aplinką – miegokite ramioje, patogioje ir silpnai apšviestoje patalpoje.

Miegas / Vida Press nuotr.

Jei jus kamuoja mieguistumas dieną, geriausia šalinti pagrindinę priežastį, užuot vien pasidavus pagundai nusnausti. Sumažinkite kofeino vartojimą, laikykitės reguliaraus miego grafiko ir tinkamai išsimiegokite naktį – tai yra esminiai žingsniai, padedantys sumažinti mieguistumą.

Snaudimas turėtų papildyti sveiką miego režimą, o ne kompensuoti naktinio miego trūkumą. Subalansavus nakties miegą ir pokaičio nusnūdimą, atsiras daugiau energijos, bus lengviau susikaupti ir atlaikyti stresą.