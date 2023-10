Kelmės rajono gyventojai peikia GMP pertvarką: senolei įtarus insultą greitoji atvažiavo tik po poros valandų

Įgyvendinus Greitosios medicinos pagalbos (GMP) pertvarką, atskirai veikusios 48 stotys nuo liepos sujungtos į vieną tarnybą. Vienas tikslų – užtikrinti kokybiškas ir laiku suteiktas paslaugas. Tačiau žmonės skundžiasi, kad sistema neveikia. Atokesnių kaimų gyventojai greitosios laukia ir kelias valandas.

Akvilės Virbalienės močiutė sunegalavo staiga. Ją sukniubusią namuose rado socialinės darbuotojos padėjėja, kuri senolei įtarė insultą. Greitąją pagalbą į Burbaičių kaimą, nuo Kelmės nutolusį maždaug 8 kilometrus, teko kviesti kelis kartus.

„Iš pradžių pati socialinė darbuotojos padėjėja skambino, kad siunčiam greitąją į 112 telefoną. Siunčiam greitąją. Ir greitoji gavo dar 3 raginimus iš mano tėčio, nes yra medikas. Ir ji atvažiavo tiktai po 2 valandų“, – pasakoja moteris.

Greitoji pagalba į Kelmės rajoną atvyko iš Kuršėnų, esančių Šiaulių rajone. Pasak medikų, močiutė rasta sunkios būklės. Po paros ligoninėje mirė nuo sepsinio šoko.

„Ar čia požiūris į žmogų, kad yra senas, 91 metų, ar susidubliavo iškvietimas? Bet mums, kaip artimiesiems, norisi pasiųsti žinutę, kad šita nauja sistema neveikia“, – tvirtina pašnekovė.

Ligoninė / Asociatyvi / J. Urbonaitės / LRT nuotr.

Burbaičių kaimo gyventojai pasakoja – neseniai pas verdančiu vandeniu nusiplikiusį vienų metų vaiką greitoji pagalba atvyko tik po valandos.

„Baisu. O ypač žiemą tai išvis. Keliai pas mumis yra retai barstomi ir valomi. Tai daug ilgiau užtrunka ir sunku. Ir jeigu vaikai, tai juos veža į Šiaulius, nes Kelmėj nėra čia to vaikų skyriaus“, – nurodo Burbaičių gyventoja Diana Tamošiūnaitė.

Kelmės rajono savivaldybės vadovai teigia, kad dažnai sulaukiantys žmonių skundų, esą po pertvarkos medicina tapo sunkiau prieinama.

„Jeigu mes turėjom Kelmėje savo greitąją pagalbą ir ji atvažiuodavo per daug trumpesnį laiką, tai dabar ta pati greitoji važiuoja per Šiaulius, nes mes Šiauliams priklausom. Skundžiasi žmonės, kad nesulaukia, kad labai ilgai laukia, kad nerado“, – sako Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorė Danutė Laivienė.

Greitoji pagalba / D. Umbraso / LRT nuotr.

Greitosios medicinos pagalbos tarnybos vadovas sako, kad situaciją aiškinsis. Kelmės rajone per nustatytą laiką neatvyksta maždaug kas trečia brigada. Tačiau, pasak tarnybos vadovo, operatyvumas palyginti su ankstesniais metais pagerėjo.

„Apie 10 proc., lyginant su pernai metais, operatyvumas Kelmės rajone pagerėjo. Į skubų kvietimą, pirmos kategorijos kvietimą, mieste GMP turi atvykti per 15 min., kaimuose per 25 minutes. Į antros kategorijos kvietimą GMP turi atvažiuoti per valandą“, – aiškina Greitosios medicinos pagalbos tarnybos vadovas Nerijus Mikelionis.

Nerijus Mikelionis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Sveikatos apsaugos ministerijos gyventojų skundai esą nepasiekė. Ministras teigia – gyventojams reikia įprasti, kad komandos po tinklo pertvarkos skirstomos neatsižvelgiant į savivaldybių ribas. Ministerijos teigimu, pajėgų regionams netrūksta.

„Man atrodo, kad mes tikrai numatėm solidžias investicijas ir atvirkščiai, jeigu neklystu, per pastarąjį mėnesį paskelbėme apie 3 naujas pastotes, kur kaip tik GMP komanda plečia savo pajėgumus“, – tvirtina sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

Arūnas Dulkys / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Greitosios medicinos pagalbos tinklui pertvarkyti skirtos Europos Sąjungos investicijos siekia apie 50 milijonų eurų.

Per metus greitoji pagalba sulaukia apie 700 tūkstančių iškvietimų.