„Galvojome, kad tai yra tiesiog normalūs senatvės požymiai“: demencija – sunki ne tik sergantiesiems, bet ir artimiesiems

Lietuvoje 40 tūkst. žmonių serga demencija, tačiau manoma, kad 2050 m. šis skaičius padvigubės, rodo oficiali šalies statistika. Žmonės, sergantys demencija, palaipsniui praranda atmintį, patiria sunkumų rinkdami žodžius, atlikdami skaičiavimus, kasdienes užduotis, nesiorientuoja gerai pažįstamoje aplinkoje. Nors visuomenėje manoma, kad senėjant prastėjanti atmintis – normalu, demencijos sindromas nėra įprasto senėjimo dalis.

Savo močiutės, kuriai nustatyta demencija, istorija apie ligos simptomus, priežiūrą ir ilgai trukusį ligos nustatymą su LRT.lt pasidalijo skaitytoja Emilija.

„Mes galvojome, kad tai yra tiesiog labai normalūs senatviniai požymiai, pavyzdžiui, telefonų numerių pamiršimas, giminaičių vardų painiojimas, elementariai kartais pamiršta, kad užsikaitė kavos, pamiršta ją užsipilti, pamiršta, kokių planų turėjo tą dieną, mes kažkaip labai į tai nereagavome ir to nesureikšminome“, – apie pirmuosius močiutės ligos simptomus pasakojo Emilija.

„Bet tada jai staigiai pablogėjo sveikata, vieną kartą ji nualpo, mes ją nuvežėme į ligoninę, jai buvo sunku vaikščioti ir ji apsigyveno kartu su mumis. Tada mes pastebėjome, kad ji pradėjo naktimis labai nemiegoti, pradėjo pasakoti istorijas, šios istorijos mums buvo labiau panašios į sapnus, o ne į realius jos vaizdinius. Pamanėme, kad tai yra galbūt kažkoks šalutinis vaistų poveikis.

Ir taip tęsėsi porą mėnesių, kol mes pamatėme, kad jai jau reikia raminamųjų vaistų, nes žmogui 97 metai, ji naktimis nebemiega, mato kažkokius žmones, kurių nėra, mirusius žmones, painioja vardus, stipriai nesiorientuoja laike, negali pasakyti, kiek valandų, neskiria, kada yra rytas, kada – vakaras“, – dalijasi Emilija.

Močiutės sveikatai dar pablogėjus, artimieji iškvietė greitąją pagalbą. Jos darbuotojai patarė močiutę išvežti į psichiatrijos ligoninę.

„Čia buvo toks pirmas poslinkis šitoje istorijoje, kad ją išvežėm į psichiatrijos ligoninę, ten jai, tiesa, ne iškart, buvo nustatyta demencija. Ligoninėje jai gydymo iš pradžių neskyrė. Kadangi neturėjo laisvų vietų psichiatrijos ligoninėje, mums grąžino ją namo, slaugos nepasiūlė“, – sakė Emilija.

Pagalba / „Shutterstock“ nuotr.

Skatino nusiteikti, nes bus tik blogiau

Emilija pasakojo, kad močiutei demencijos iškart nenustatė, nes šis sindromas stipriai kinta, būna pablogėjimas ir laikas, kada žmogus yra visiškai skaidraus proto, tada gydytojai negali daryti jokių tyrimų. Močiutės sveikatai vėl gerokai pablogėjus, greitosios specialistai skatino nusiteikti, kad tai yra pradžia ir bus tik blogiau.

„Paklausėme, kaip tai gydyti, ir jie pasakė, kad gydymo nėra, žmogus nuo tokio dalyko niekada nebepasveiks, dabar jūs tik galit nusiteikti, ką darysite toliau, ir tą žmogų pratinti, kad jis tikriausiai su jumis nebegyvens, nes jums kaip šeimos nariams budėti 24 valandas per parą yra tiesiog neįmanoma.

Mums pasakė, kad tokie vaikščiojimai, kliedesiai, vizijos yra dar labai silpna demencijos forma, ji gali pereiti ir į kitą lygį, gali pasireikšti tuo, kad žmogus bando iššokti pro langą, atsidaryti duris, išeiti iš namų“, – pasakojo Emilija.

Situacijai dar labiau pablogėjus, šeima nusprendė, kad reikia imtis rimtesnių priemonių – močiutę vežti į ligoninę, o vėliau į slaugos namus, kad būtų atliekami tyrimai ir ji būtų prižiūrima specialistų.

„Kai iš ligoninės ją pervežėme į slaugos namus, jai jau buvo pastebimai pagerėję, nes jai buvo išrašyti gana stiprūs vaistai. Tiesa, po ligoninės paaiškėjo, kad močiutei ant kūno atsirado žaizdų, tai ne kritimų žaizdos, ne savęs žalojimo žaizdos, bet greičiausiai atsiradusios dėl to, kad ji būdavo rišama prie lovos arba jai tiesiog neleisdavo galbūt iš jos atsikelti, nuo to atsirado žaizdos ant riešų ir ant kojų, tai čia labai žiaurus dalykas“, – dalijosi Emilija.

Slauga (asociatyvi nuotr.) / „Pexels“ nuotr.

Mergina pasakojo, kad šeima susidūrė su sunkumais guldydama močiutę į slaugos namus, nes kai kurie privatūs slaugos namai nenori priimti pacientų, sergančių demencija.

„Iš ligoninės ji dar trumpam grįžo pas mus, o tada mes ją išvežėm į privačius slaugos namus Trakuose. Į juos iš pradžių nelabai norėjo priimti ir mes bijojome. Mums kai kurie gydytojai leido suprasti, kad tas įrašas nėra mums labai naudingas, nes kai kurios privačios klinikos gali nenorėti priimti dėl to, kad žmogus, kuriam yra nustatyta demencija, iš esmės nėra visiškai psichiškai sveikas, tai guldyti jo su kitais seneliais yra neįmanoma. Bet alternatyvos, ką daryti šeimai, kuri prižiūri, slaugo tokį žmogų, kai visi namuose turi darbus visu etatu, jie nepasiūlo. Nėra tokio varianto“, – pasakojo Emilija.

Demencija kaip sindromas vystosi individualiai, reikalingas individualus priėmimas įtariant ir diagnozuojant sindromą, neretai tai gali užtrukti ne vienus metus, tą patvirtina ir Emilijos močiutės situacija.

„Užtruko dvejus metus, kol situacija susitvarkė, nuo to, kai pamatėm pablogėjimą, iki to, kad ji jau gyvena slaugos namuose ir yra akivaizdus pagerėjimas“, – sakė Emilija.

Specialistams sunku nustatyti demenciją ir išspręsti jos problemą

Emilijos močiutės istorija – tik viena iš daugelio. Higienos instituto duomenimis, demencijos diagnozę turi 40 tūkst. asmenų, tačiau tokių asmenų Lietuvoje turėtų būti apie 56 tūkst., mat daug atvejų yra nediagnozuojama. Numanoma, kad iki 2050 m. Lietuvoje bus apie 82 tūkst. sergančiųjų demencija.

Praėjusį penktadienį Seime vyko apskritojo stalo diskusija „Demencija – niekieno klausimas: ar jau metas nacionalinei demencijos strategijai?“, joje buvo diskutuojama apie nacionalinės demencijos strategijos poreikį Lietuvoje.

LSMU ligoninės Kauno klinikų gydytoja neurologė Greta Pšemeneckienė teigė, kad demencijos sindromas nėra įprasto senėjimo dalis, o specialistui yra sudėtinga nustatyti demenciją ir išspręsti jos problemą.

Slauga / AP nuotr.

„Tai, kad pradžioje nustatoma neteisinga diagnozė, nėra tik Lietuvos problema. Demencijos, kitų neurodegeneracinių ligų nemaža dalis yra nustatoma tik laikui bėgant, stebint pacientą, ir negalima taip vienareikšmiškai teigti, kad mes turime iškart teisingai nustatyti, mes siekiame tą daryti, bet tai nebūtinai pavyksta“, – sako G. Pšemeneckienė.

Anot diskusijoje dalyvavusios šeimos gydytojos Idos Liseckienės, šeimos gydytojas gali tik įtarti demenciją, bet negali jos diagnozuoti, taip pat nėra konkrečių instrumentų demencijai nustatyti nacionaliniu lygiu.

„Pirminės sveikatos priežiūros grandis yra kaip ir be jokio įrankio“, – apie demencijos įtarimą ir diagnozavimą sakė šeimos gydytoja.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorė Jūratė Macijauskienė pristatė demencijos situacijos analizę. Pagal amžiaus grupes didžioji dalis sergančių demencija yra vyresnio amžiaus, tačiau pasitaiko ir jaunesnių.

Lietuvoje dominuoja kraujagyslinė demencija, ji sudaro 15–20 proc. visų sindromo atvejų. Manoma, kad apie 40 proc. demencijos atvejų būtų galima išvengti, jei suvaldytume modifikuojamus rizikos veiksnius.

„Išanalizavę situaciją, matytume mūsų kelią link demencijos plano, strategijos, apimančios visus sektorius, parengimo“, – apibendrino profesorė.

Slauga / BNS nuotr.

Daug globojančiųjų gyvena apimti beprasmybės jausmo

Didžiąją dalį globos ir slaugos paslaugų demencija sergantiems asmenims Lietuvoje suteikia šeimos nariai, apskritai demencija sergančių asmenų priežiūroje dalyvauja visa šeima.

Diskusijoje savo patirtimi dalijosi asociacijos „Demencija Lietuvoje“ valdybos narė Sonata Mačiulskytė, globojanti sergančią mamą. Iš pradžių jos mamai buvo diagnozuota Parkinsono liga, vėliau ligonę ėmė kamuoti sunkiai suvaldomi vaizdiniai, tačiau demencijai diagnozuoti prireikė dar 6,5 metų.

„Savo kaip globėjos patirtį galėčiau padalinti į dvi dalis: iš vienos pusės teigiamą, iš kitos pusės mažų mažiausiai kaip iššūkių patirtį. Progresuojant mamos ligai ir mažėjant jos savarankiškumui mums teko vėl kartu apsigyventi po 18 metų gyvenimo atskirai.

Bet kai dabar galvoju, mums tai padėjo užmegzti stiprų emocinį ryšį. Ir tai turbūt yra geriausia, kas galėjo mums abiem nutikti, bet kartu tai ir sunkiausia mano iki šiol gyvenimo patirtis“, – pasakojo mamą globojanti S. Mačiulskytė.

Savo istorija apie mamos globą dalijosi ir Jolita Švatienė, po 12 metų gyvenimo Norvegijoje grįžusi į Lietuvą globoti sergančios mamos.

Jolita pasakojo, kad pastebėjus pirmuosius simptomus mama nenorėjo kreiptis į gydytoją, jai buvo gėda. Tik po dvejų metų neteisingos Parkinsono ligos diagnozės ir netinkamai paskirtų vaistų pavyko išsiaiškinti, kad tikroji sutrikimo priežastis – demencija.

Dabar Jolitos mama nebevaikšto, pati nebegali nieko daryti ir yra visiškai priklausoma nuo dukros ir asistento. Moteris kreipėsi į socialinių paslaugų namus, bet savivaldybėje išgirdo atsakymą, kad nėra nei etato, nei žmonių.

Jolita sako, kad mamos sveikata prastėja labai greitai, o ji pati nežino, kaip reikės grįžti į darbą.

Senjoras / L. Balandžio / BNS nuotr.

Būtina parengti planą

Vykdomoji „Alzheimer`s Disease International“ vadovė Paola Barbino spaudos konferencijoje teigė, kad būtina turėti strategiją ir planą, tai vienintelis būdas pasiruošti ir kuo veiksmingiau kovoti su demencija. Lietuva tokio plano kol kas nėra parengusi.

„Kam reikalingi nacionaliniai demencijos planai? Jie svarbūs norint įvertinti, ar turite pajėgumų ligai diagnozuoti ir pagalbai nustačius diagnozę teikti. Pavyzdžiui, ar apskritai žinote, kiek neurologų, geriatrų ir psichiatrų gali diagnozuoti ligą? Turite šviesti ir savo pirminio lygio sveikatos priežiūros specialistus. <...> Taip pat svarbu kovoti su stigma. Iš esmės šis planas sukuria pagrindą, leidžiantį veiksmingai ir darniai veikti visos visuomenės mastu“, – apibendrino P. Barbino.

Anot gydytojos neurologės G. Pšemeneckienės, formuodami, komunikuodami, priimdami ir įgyvendindami sprendimus mes pirmiausia turime suderinti, įsivardyti savo lūkesčius ir realias galimybes. Negalime tikėtis to, kas praktiškai neįgyvendinama.

Slauga namuose / „Kampus Production“ / Pexels.com nuotr.

Kokios valstybės pagalbos sulaukia artimieji, slaugantys demencija sergančius asmenis?

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) socialinių paslaugų grupės vadovė Violeta Toleikienė sakė, kad artimiesiems, globojantiems demencija sergančius asmenis, reikia kreiptis į savo savivaldybę dėl socialinių paslaugų skyrimo.

„Galima gauti pagalbą asmens namuose iki 10 valandų per savaitę, dienos socialinę globą iki 10 valandų per parą, iki 7 dienų per savaitę, dienos globą dienos centre ir stacionarią globą“, – teigė V. Toleikienė.

Anot SADM socialinių paslaugų grupės vadovės, be socialinės pagalbos, demencija sergančius žmones globojantys asmenys gali gauti ir psichologinę pagalbą.

Slauga / AP nuotr.

„Tikrai artimieji išgyvena sutrikimą, nuovargį, perdegimą, jie gali kreiptis į savo savivaldybę ir prašyti psichologo konsultacijų arba dalyvauti savitarpio pagalbos grupėse. Taip pat yra kompleksinių paslaugų šeimoms, ten yra tokių dalykų, kurie tiktų artimiesiems, globojantiems ligonius. Yra individualios konsultacijos, grupinės konsultacijos, taip pat jiems gali tikti individuali konsultacija namuose“, – pabrėžia V. Toleikienė.

Lietuvoje slaugantiems šeimos narį asmenims priklauso šios išmokos ir socialinės paslaugos: